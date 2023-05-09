Casio klasik ama akıllı saatini duyurdu

Tam Boyutta Gör Akıllı saat trendinin ilk dönemlerinde Casio markasının da standart saat tasarımlarına bildirim özellikleri ekleyerek akıllı saat haline getirdiğini hatırlıyoruz. Sonrasında gerçek akıllı saat üretmeye başlayan Casio arada bir eski dönemlere gidiyor.

Casio DWH5600 G-Shock melez akıllı saat

Casio DWH5600 G-Shock akıllı saat firmanın retro tasarımlarından ilham alıyor. Kullanıcıya herhangi bir saat ekranı sunulmamış ve tek bir ara yüz mevcut. Sadece sağ üst pencerede belirli veriler kullanıcı ile paylaşılıyor.

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38 şehrin saatini gösterebilen ürün 100 saate kadar kronometre ve 60 dakika geri sayım sayacına sahip. Tam otomatik LED aydınlatma yanında titreşim ile de kullanıcı uyarılıyor. USB ile şarj olan saate güneş enerjisi desteği de sunulmuş. Gövde 200 metre su altında kullanılabiliyor.

Akıllı saat tarafında ise gelişmiş bir nabız sensörü, dahili GPS, fitness takibi özellikleri sunuluyor. Casio DWH5600 G-Shock melez akıllı saat 300$ fiyat etiketi ile satılacak.

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