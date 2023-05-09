Casio klasik ama akıllı saatini duyurdu

Casio DWH5600 G-Shock melez akıllı saat
Casio DWH5600 G-Shock akıllı saat firmanın retro tasarımlarından ilham alıyor. Kullanıcıya herhangi bir saat ekranı sunulmamış ve tek bir ara yüz mevcut. Sadece sağ üst pencerede belirli veriler kullanıcı ile paylaşılıyor.
38 şehrin saatini gösterebilen ürün 100 saate kadar kronometre ve 60 dakika geri sayım sayacına sahip. Tam otomatik LED aydınlatma yanında titreşim ile de kullanıcı uyarılıyor. USB ile şarj olan saate güneş enerjisi desteği de sunulmuş. Gövde 200 metre su altında kullanılabiliyor.
Akıllı saat tarafında ise gelişmiş bir nabız sensörü, dahili GPS, fitness takibi özellikleri sunuluyor. Casio DWH5600 G-Shock melez akıllı saat 300$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah