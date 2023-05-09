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    Anlık Bildirim

    Casio klasik ama akıllı saatini duyurdu

    Casio DWH5600 G-Shock akıllı saat görünüşte firmanın retro tasarımını aynen yansıtırken arka planda GPS dahil gelişmiş algılayıcılarla premium bir akıllı saat haline geliyor. 
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    Casio DWH5600 G-Shock Tam Boyutta Gör
    Akıllı saat trendinin ilk dönemlerinde Casio markasının da standart saat tasarımlarına bildirim özellikleri ekleyerek akıllı saat haline getirdiğini hatırlıyoruz. Sonrasında gerçek akıllı saat üretmeye başlayan Casio arada bir eski dönemlere gidiyor.

    Casio DWH5600 G-Shock melez akıllı saat

    Casio DWH5600 G-Shock akıllı saat firmanın retro tasarımlarından ilham alıyor. Kullanıcıya herhangi bir saat ekranı sunulmamış ve tek bir ara yüz mevcut. Sadece sağ üst pencerede belirli veriler kullanıcı ile paylaşılıyor.

    38 şehrin saatini gösterebilen ürün 100 saate kadar kronometre ve 60 dakika geri sayım sayacına sahip. Tam otomatik LED aydınlatma yanında titreşim ile de kullanıcı uyarılıyor. USB ile şarj olan saate güneş enerjisi desteği de sunulmuş. Gövde 200 metre su altında kullanılabiliyor.

    Akıllı saat tarafında ise gelişmiş bir nabız sensörü, dahili GPS, fitness takibi özellikleri sunuluyor. Casio DWH5600 G-Shock melez akıllı saat 300$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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