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    Casio’dan NASA temalı yeni G-Shock saat modeli

    NASA’nın astronotları için onay verdiği sınırlı markalardan birisi olan Casio G-Shock özel bir model duyurdu. Casio GWM5610NASA4 numaralı model dikkat çekici yeniliklerle geliyor. 
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    Casio G-Shock NASA
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    Son yıllarda artık akıllı özellikler kazanmış bileklik veya saat modelleri daha sık tercih ediliyor olsa da geleneksel saat modelleri de pazarı bırakmaya niyetli değil. Casio G-Shock serisi NASA temalı saatlerini tanıttı.

    Casio G-Shock NASA saat modeli

    NASA ile işbirliği sonucunda ortaya çıkan Casio G-Shock NASA saat modeli astronotların nostaljik turuncu kıyafetlerinden ilham alıyor. Kasklardaki siyah tema kadran çevresine yerleşirken kayış tokası da ABD bayrağını yansıtıyor.

    G-Shock serisinin dayanıklılık standartlarını aynen yansıtan seride özel yetenekler de mevcut. Tough Solar güneş enerjisi teknolojisi ile batarya desteklenirken Multi-Band 6 Atomic Timekeeping özelliği de özel yonganın 6 farklı bölgede otomatik olarak zaman düzeltme sinyallerini alabilmesini sağlıyor.

    Pil ile 10 ay kadar kullanılabilen saat bekleme modunda ise 22 ay gidebiliyor. Casio GWM5610NASA4 model numarası ile sınırlı sayıda satılacak olan saat 170$ fiyat etiketine sahip.

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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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