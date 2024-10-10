Casio'nun en ikonik modeli masa saatine dönüşüyor

Casio, masa saati versiyonuna sıcaklık ve nem sensörü ekliyor
Yeni masa saati paslanmaz çelik yerine plastikten yapılmış olması nedeniyle Casio A158W'den bile daha ucuz olacak. Masa saati ayrıca bir kronometre ve saat başı zaman sinyaline sahip olmayacak ancak termometre ve nem sensörü gibi Casio'nun temel dijital saatlerinde bulunmayan özellikler eklenecek.
Ekranı karanlıkta gözleri yormayan LED'lerle aydınlatılırken erteleme işlevi ve beş farklı ses seviyesiyle çalar saat olarak kullanılabilecek. Üzerinde gün ve ay göstergesi bulunan tam otomatik bir takvimi bulunan saat bir çift AA pil ile en az bir yıl çalışabilecek.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/10/9/24265964/casio-digital-watch-desk-a158w-clock-japan-retro-vintage https://www.casio.com/jp/watches/casio/clock/product.DQD-851J-8/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.