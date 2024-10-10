Casio'nun en ikonik modeli masa saatine dönüşüyor

En son yenilikler, devrim niteliğindeki teknolojiler ve gelecek trendleri hakkında güncel haberlerle ilgileniyor. Okuyuculara teknoloji dünyasının derinliklerine dair ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Teknolojiyi anlama ve anlatma tutkusuyla, her gün yeni keşifler yapıyor ve bu heyecanı DonanımHaber’de sizlerle paylaşıyor.

Casio Japan, akıllı saatlerden vazgeçip daha basit dijital saatlere yönelenlere tanıdık gelecek yeni bir masa saati piyasaya sürüyor. Resmi olarak DQD-851J-8JF olarak adlandırılan saat, 25 Ekim'den itibaren yalnızca Japonya'da 4.378 yen (yaklaşık 29 $) karşılığında satışa sunulacak.

Casio, masa saati versiyonuna sıcaklık ve nem sensörü ekliyor

Yeni masa saati paslanmaz çelik yerine plastikten yapılmış olması nedeniyle Casio A158W'den bile daha ucuz olacak. Masa saati ayrıca bir kronometre ve saat başı zaman sinyaline sahip olmayacak ancak termometre ve nem sensörü gibi Casio'nun temel dijital saatlerinde bulunmayan özellikler eklenecek.

Casio, Black and White koleksiyonuyla karşımızda 3 gün önce eklendi

Ekranı karanlıkta gözleri yormayan LED'lerle aydınlatılırken erteleme işlevi ve beş farklı ses seviyesiyle çalar saat olarak kullanılabilecek. Üzerinde gün ve ay göstergesi bulunan tam otomatik bir takvimi bulunan saat bir çift AA pil ile en az bir yıl çalışabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.