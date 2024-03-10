Casio Pro Trek ailesine iki yeni model eklendi

Tam Boyutta Gör Bugünlerde artık akıllı saatler biraz daha fazla tüketicinin tercihlerinde kendisine yer bulsa da geleneksel saat modelleri halen ağırlığını devam ettiriyor. Casio bu hafta iki yeni Pro Tek kol saatini tanıttı.

Casio PRO TREK PRG-340SC-2 ve PRG-340SC-5

Casio PRO TREK PRG-340SC-2 ve PRG-340SC-5 saat modelleri zorlu ortam koşulları için tasarlandı. Dahili pusula, barometre, altimetre, termometre gibi pek çok akıllı saatte bile olmayan sensörler barındırıyor.

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Güçlü bir LED arka aydınlatması olan saatlerde iki farklı LCD ekran mevcut. Büyük kadranda saat ve sensör verileri gösterilirken küçük ekranda ise tarih gibi diğer bilgiler yansıtılıyor. Saatin bazı bölümleri biyolojik reçineden imal edilirken kayışlar da geri dönüştürülebilir malzemeden. Casio PRO TREK PRG-340SC-2 ve PRG-340SC-5 saat modelleri 250$ fiyat etiketi ile satılacak.

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