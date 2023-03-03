Garmin koşu odaklı AMOLED akıllı saatlerini duyurdu

Tam Boyutta Gör Akıllı saat dünyasının önemli isimlerinden birisi olan Garmin, bu hafta AMOLED ekranla donattığı ilk koşu saatlerini duyurdu. İki farklı model değişen bütçelerle kullanıcılara sunulacak.

Garmin Forerunner 965 özellikleri ve fiyatı

Garmin Forerunner 965 akıllı saat modeli 1.4 inçlik AMOLED bir ekrana sahip. Pulse Ox sensör ile hassas nabız ölçümleri yapan saat ayrıca vücut enerji düzeyini, uyku döngüsünü, adet döngüsünü ve stres seviyelerini takip edebiliyor. Yine ağırlığınıza göre dakikadaki maksimum oksijen tüketiminizi de izliyor.

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GPS modunda 31 saat kullanılabilen akıllı saat normal modda ise 23 güne kadar idare edebiliyor. Detaylı tırmanma metrikleri, atletlerin yükleme oranları, gerçek zamanlı stamina takibi gibi ek avantajları olan Garmin Forerunner 965 modeli 600$ fiyat etiketine sahip.

Garmin Forerunner 265 ve 265s

Garmin Forerunner 265 modeli 46mm, Garmin Forerunner 265s ise 42mm kasa boyutu ile geliyor. Pulse Ox sensörü ve ölçümleri bu modellerde de mevcut. 265 modeli 20 saat GPS kullanımı ve 13 gün normal kullanım ile geliyor. 265S modeli 24 saat GPS kullanımı ve 15 güne kadar normal kullanım sunuyor. Başlangıç fiyatı ise 450$.

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Garmin Forerunner 965 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı