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    CASPER VIA F30 PLUS satışta

    CASPER VIA F30 PLUS akıllı telefon modelinde 6.5 inçlik 1600x720 piksel ekran, Unisoc T606 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana sensör gibi detaylar yer alıyor.
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    CASPER VIA F30 PLUS Tam Boyutta Gör
    İnce, köşeli ve zarif yapıya sahip 3 farklı premium rengiyle en güncel Android 12 işletim sistemini kullanan Casper VIA F30 Plus akıllı telefon modeli satışa çıkıyor. Detaylar haberimizde.

    CASPER VIA F30 PLUS özellikleri ve fiyatı

    • 6.5 inçlik 1600x720 piksel ekran
    • Unisoc T606 (2 adet Cortex-A75, 6 adet Cortex-A55)
    • 8GB RAM (+4GB sanal)
    • 128GB depolama
    • 50MP+2MP+2MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 5000mAh batarya
    • 6999TL

    Geniş ekranlarda videolar izlemek ve oyun oynamak isteyen kullanıcılar 20:9 görüntü oranına, %89 ekran gövde oranına ve 400 NIT parlaklık değerindeki HD 6.5” ekrana sahip Casper VIA F30 Plus telefonuyla ultra geniş ekranda konforlu bir görüntüleme deneyimi yaşayabiliyor.

    Dahili 8GB RAM ve 4GB VRAM (Sanal RAM) desteği ile toplam 12GB RAM’e çıkabilen telefon, uygulamalar arası hızlı geçişi, akıcı kullanımı ve yüksek oyun performansı vaat ediyor. Casper VIA’nın yeni akıllı telefon modeli, tüketicilerin müzik, video ve fotoğraflarını uzun süre arşivleyebileceği 128GB ROM’a sahip geniş depolama alanını da barındırıyor.

    Yapay zekâ destekli Arcsoft 50MP ana kamerasıyla unutulmaz anları kusursuz fotoğraflayan Casper VIA F30 Plus, 2MP Bokeh (Portre) kamerası ile fotoğraflara derinlik katabiliyor, 2MP Makro kamerayla da en ince ayrıntıları yakalayabiliyor. Ayrıca 8MP’lik ön kamerasında da etkileyici selfielerin çekilmesine yardımcı oluyor.

    5000 mAh değerine ve akıllı enerji yönetimi teknolojisine sahip pili sayesinde uzun batarya ömrü ve kaliteli deneyimler de sunan VIA F30 Plus, kullanıcılara 1 şarjla 11 saat video izlemeye ve 31 saat müzik dinlemeye olanak tanıyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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