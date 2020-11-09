Casper web sitesinin yenilenmesine özel indirimler sizi bekliyor

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Ülkemiz elektronik ürün pazarında önemli bir şirket haline gelen Casper; bugün telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC’lere kadar uzanan geniş ürün gamı sunuyor. VIA, Nirvana ve Excalibur gibi ses getiren markalara sahip olan firma web sitesini de tamamen yeniledi.

MediaClick ortaklığı

Müşteri memnuniyeti odaklı ürün ve hizmet geliştirme vizyonu ile çalışan Casper ekibi; teknoloji severlere yeni alışveriş deneyimleri sunmayı amaçlıyor. Casper.com.tr web sitesi; yenilikçi ara yüz tasarımı, verimliliği, hızı, kurgusu ve çözüm odaklı olmasıyla markanın yeni imajını yansıtıyor.

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Casper web sitesinin yenilenme sürecinde son dönemin ödüllü projeleri ile adından söz ettiren MediaClick görev almış. MediaClick kullanıcı deneyimi odaklı çalışıyor. Casper’ın yeni web sitesinde de tamamen dinamik bir sistem konfigürasyon aracı ve uçtan uca tüm e-ticaret adımları kurumsal kaynak planlaması ile entegre edilmiş. Casper’ın yeni web sitesi bu özelliği ile sektörde bir ilke imza atıyor.

Yenilenen web sitesinin şerefine belirli Casper ürünlerinde kısa süreli bir indirim kampanyası başladı. Casper monitör ve tablet modellerini bu kampanyada yüzde 18’e varan indirimlerle satın almak mümkün.

www.casper.com.tr adresine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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