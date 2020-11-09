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    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Casper web sitesinin yenilenmesine özel indirimler sizi bekliyor

    Ülkemizin önde gelen markalarından Casper; web sitesini yeniledi. Kullanıcı deneyimi odaklı hazırlanan yeni sitenin şerefine belirli ürünlerde indirim yapılıyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 37 dk.)
    3,7b
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    26
    Web Siteleri
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    30

    Casper web sitesinin yenilenmesine özel indirimler sizi bekliyor
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    Ülkemiz elektronik ürün pazarında önemli bir şirket haline gelen Casper; bugün telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC’lere kadar uzanan geniş ürün gamı sunuyor. VIA, Nirvana ve Excalibur gibi ses getiren markalara sahip olan firma web sitesini de tamamen yeniledi.

    MediaClick ortaklığı

    Müşteri memnuniyeti odaklı ürün ve hizmet geliştirme vizyonu ile çalışan Casper ekibi; teknoloji severlere yeni alışveriş deneyimleri sunmayı amaçlıyor. Casper.com.tr web sitesi; yenilikçi ara yüz tasarımı, verimliliği, hızı, kurgusu ve çözüm odaklı olmasıyla markanın yeni imajını yansıtıyor.

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    Casper web sitesinin yenilenme sürecinde son dönemin ödüllü projeleri ile adından söz ettiren MediaClick görev almış. MediaClick kullanıcı deneyimi odaklı çalışıyor. Casper’ın yeni web sitesinde de tamamen dinamik bir sistem konfigürasyon aracı ve uçtan uca tüm e-ticaret adımları kurumsal kaynak planlaması ile entegre edilmiş. Casper’ın yeni web sitesi bu özelliği ile sektörde bir ilke imza atıyor.

    Yenilenen web sitesinin şerefine belirli Casper ürünlerinde kısa süreli bir indirim kampanyası başladı. Casper monitör ve tablet modellerini bu kampanyada yüzde 18’e varan indirimlerle satın almak mümkün.

    www.casper.com.tr adresine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    32 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    49 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Real Woods (Kemal ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kimse yazamadan yazayım.
    "Casper alınmaz"
    1 Yanıt Yanıtla +43
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    sonbet 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ilkdefa bi teknoloji markasının kendisitesinde gününfırsatı gibi bi olay gördüm. iyi düşünülmüş.
    Yanıtla +28
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    cevreseldonanım 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ürünlerle ilgili youtube incelemelerini de kendi sitelerine koymuşlar. ekstradan bi araştırma cabasına girişmeye gerek kalmaması zaman açısından değerli
    Yanıtla +23
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    simbolmina (Bilal ARKAN) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazıktır, ayıptır yav, şu bilgisayarda RTX 2070S'ten RTX 3070' yükseltme için istenen fiyat 8500 lira olur mu? Kartın kendisi bu fiyata olmaması lazımken, aradaki fark piyasa koşullarına göre max 2000 lira olması gerekirken bu fiyat nedir ya?

    https://www.casper.com.tr/ozellestir?code=E60B.1050-BV70T-VKD&id=202600
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    Sphygmus 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lg ve casperdan sakız olsa almam
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    tokatli6061 (ismail durmus) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Casper kullanıp sorun yaşamayanlar elbette vardır fakat benim casper gibi yerli markalardan uzak durma sebebim hemen hiçbiri sattıkları ürünlere güncel sürücü bios vs. Verdiklerini görmedim hatta doğru düzgün indirme yapılacak sitelerini bile bulamıyorsun. Bu sattıkdan sonra tanımıyoruz yaklaşımları yüzünden hepsinden uzak durmuşumdur
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    erencanyaman 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    site güzel olmuş ama
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    boogiee90 (E ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Casper alırken garantiyi unutmak lazım. Garantisi yok denilebilir.
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    JagerBomb (X Y ) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    fiyatlara bakmadım bile vallahi. Casper alacak kadar zengin değilim. Ömö köspör çök döğöştö!
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    _ESvED_ (Sefa Yüksel) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Site on numara olmuş kendilerini çok geliştirmişler..Ayrıca o 'Casper alınmaz' mottosu eskide kaldı diye düşünüyorum excalibur serisi ile kendilerini çok geliştirdiler..Abim bir adet aldı yaklaşık 4 ay önce fiyat farkından dolayı msi yerine tercih etti sordum canavar gibi cihaz ne ısınması ne sekmesi hiçbişey yok diyor
    1 Yanıt Yanıtla
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    sevecen69 (serdar sancar) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) _ESvED_
    Bende de var aynısından oyunlarda işlemci +90 derecede.
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    extra34 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk laptopum casperdı. 2005 yılında almıştım. Hala taş gibi çalışıyor. Bugün yeni laptop alacak olsam yine casper alırım.
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    yurdakull (Yurdakul Sezgin) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım driver indirme kısmınıda bir gün adam etmek nasip olur. Hayatım boyunca driver indirmesi en çile olan site olarak sizi parmakla gösterir anlatırım. Dükkana gelen casper cihazlara format atmaktan nefret ediyorum.
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    haydar paşa 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    son teknoloji 8. nesil istermisin cacık adam ( lütfen yargılamayın bende sizin gibi q9300 lü halk çocuğuyum )



    ekipmanlar kısmına bakayım neler var dedim karşıma çıkan klavye:

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    aynısını 25 ağustosta aldıydım
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    2 katı fiyat farkı var
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3658 kez okundu.
    23 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    casper, casper yeni web sitesi ve Internet
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