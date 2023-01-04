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    Çatılarda elektrik üretmek ve enerji tasarrufu sağlamak için akıllıca planlanmış proje

    Düz çatılar çok yaygın olsa da çatı üzerine konan ekipmanlar ve yapılar, çatının kullanım alanını çok düşürmekte. Powernest ile hem alan büyütülüyor hem de ekstra rüzgar enerjisi elde ediliyor.
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    Enerjimizi üretmenin en güzel yolu şehir içerisinde dağıttık bir şekilde güneşi kullanılarak geliştirilen çözümler. Diğer yandan yeni yapılan binaları enerji üretmek üzere tasarlama şansımız var iken, eski yapıları enerji ürettirmek için kullanmak oldukça zor. Üstelik bina üstlerindeki klima sistemleri, havalandırmalar ve diğer bir çok ekipman çatıyı işgal ettiği için enerji üretmek için kalan yer çok azalmakta.

    Hollandalı Ibis Enerji şirketi oluşturduğu modüler sistem; çatı üzerine vinç ile enerji modüleri kondurmaya dayanıyor. Sistem, rüzgar ve güneş enerjisini bir arada kullanarak üretim miktarını 6-10 kat artırıyor.

    Bu sayede sadece çatıdan elde edilen elektrik enerjisi ile 10 katlı konut binalarının yıllık tüm elektrik enerjisini karşılıyor. Yine 10 katlı ticari binalarda ise yıllık elektrik tüketiminin %50-60 seviyesindeki kısmı üretilebiliyor.

    çatıda elektrik üretmek Tam Boyutta Gör

    Modüler sistemdeki modüllerin bazıları sadece çift yüzlü güneş panelleri içerirken, bazıları rüzgar türbini de içeriyor. Ekstra modüller ise saçak şeklinde binadan dışarı taşıyor ve alanı genişletiyor.

    Rüzgar türbinlerine giden kısımda rüzgar yönlendirilerek hızı arttırılıyor ve saate 2 m/s hızında şehir rüzgarından bile elektrik üretilebiliyor. Düz beyaz paneller ile rüzgar türbinlere yönlendirilip hızı %140-160 hızlandırılıyor ve normalden 4 kat fazla elektrik üretiliyor.

    Rüzgar sayesinde güneş panelleri de ekstra soğutuluyor ve %10 fazla elektrik üretiyor. Bina yazın gölgede kaldığından en üst kat çok ısınmıyor, çatı klima sistemleri keza %10 daha az elektrik tüketiyor.

    Şirketin kurulumunu yaptığı en güncel proje olan HaasjeOver, toplamda 800 bin Euro’ya tamamen bitmiş olarak teslim edildi. Çatıya toplam 10 modül yerleştirildi. Bu modüller 7.2 mt x7.2 mt boyutunda ve 4.8 metre yüksekliğinde. Bazılarının içinde 3 kW gücünde rüzgar türbinleri mevcut iken her birinin üstünde çift taraftan gelen ışık ile elektrik üreten 24 tane 396 Watt’lık panel var.

    Sistem yılda 116 MWh güneş panellerinden, 24 MWh rüzgar türbinlerinden olmak üzere toplam 140 MWh elektrik üretmekte. Binada modüller yerine boş alanlara güneş panelleri yerleştirilseydi üretilen yıllık elektrik sadece 12 MWh olacaktı. Modülün kendisi 50 yıl dayanırken güneş panelleri 30 yıl, rüzgar türbini ise 20 yıl ömürlü.

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