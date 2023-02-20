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    CATL, Çinli elektrikli araç üreticilerine batarya indirimi yapacak: Tesla'ya yok

    Dünyanın en büyük elektrikli araç pil üreticisi olan CATL, bazı Çinli üreticilere önemli ölçüde daha düşük fiyatla batarya tedarik edecek. Bu avantajdan Tesla yararlanamayacak.
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    CATL, Çinli elektrikli araç üreticilerine pil indirimi yapacak Tam Boyutta Gör

    Batarya maliyeti elektrikli araçların fiyatına ciddi şekilde etki ettiği için otomobil üreticilerinin bu bileşeni uygun fiyata temin edebilecekleri tedarik kanalına sahip olması son derece önemli. CATL, 2023'ün üçüncü çeyreği itibarıyla "uzun vadeli sadakat" karşılığında Çinli elektrikli araç üreticilerine düşük fiyattan batarya sunmaya başlayacak.

    Aktarılan bilgilere göre dünyanın en büyük elektrikli araç pil üreticisi olan CATL, Çinli markalarla uzun vadeli sözleşmeler imzalayarak onlardan istikrarlı bir sipariş havuzu oluşturmayı amaçlıyor. Bu da tedarikçi tarafında sabit fiyat, alıcı kanadında ise belirli miktarlarda satın alma taahhüdü vermesi ile hayata geçirilecek.

    Çin basınına göre CATL, batarya fiyatlarını önümüzdeki üç yıl boyunca ton başına 29.129 dolarlık lityum karbonat fiyatına göre belirleyecek. Şu anda pil sınıfı lityum karbonatın ton başına 68.453 dolar fiyattan satıldığını belirtelim. Şüphesiz ki bu avantaj otomobil şirketlerinin maliyet baskılarını önemli ölçüde azaltmalarını sağlayacak.

    CATL, Çinli elektrikli araç üreticilerine pil indirimi yapacak Tam Boyutta Gör

    Tesla'ya indirim yok

    CATL bu indirime karşılık NIO, Li Auto, Huawei (Seres) ve Zeekr gibi Çinli otomobil üreticilerinden batarya taleplerinin %80'ine kadarını karşılama konusunda taahüt alacak. Şanghay'daki fabrikası için CATL'den batarya almasına rağmen Tesla'nın ve XPeng markasının "stratejik müşteri" grubunda yer almadığını belirtelim. XPeng bir süre önce CALB ve Svolt Energy'nin ürünlerine geçiş yaptı, ancak yakın zamana kadar ana batarya tedarikçisi CATL idi.

    CATL bu hamlesiyle pazardaki konumunu korumaya çalışacak. Zira geçen yıl lityum pillerin hammadde fiyatları keskin bir şekilde arttığında, bunu neredeyse orantılı olarak kendi ürünlerinin maliyetine yansıttı. Diğer batarya tedarikçileri, hatta daha küçük olanlar bile maliyetin en azından bir kısmını kendi bütçelerinden karşılamaya çalıştı. Sonuç olarak CATL, üçüncü büyük müşterisi olan XPeng gibi bazı müşterilerini kaybetti.

    Kaynakça https://electrek.co/2023/02/17/the-worlds-largest-ev-battery-maker-will-cut-costs-for-chinese-automakers-but-not-for-tesla/ https://cnevpost.com/2023/02/17/catl-cutting-battery-costs-some-clients/
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