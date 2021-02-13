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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Caviar yine servet değerinde iPhone 12 Pro modelleri hazırladı

    iPhone 12 Pro Warrior serisine eklenen yeni modeller eski çağ Çin başta olmak üzere pek çok kültürün simgesini lüks taşlarla işlemiş ve bir servet değerinde.
    13 Şubat 2021, 11:00 (4 gün)
    2,7b
    1
    14
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Caviar yine servet değerinde iPhone 12 Pro modelleri hazırladı
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    Servet değerindeki lüks tüketim telefonlarının bilinen ismi Caviar yine bir iPhone modeli ile karşınızda. Henüz tanıtılmadan iPhone 12 Pro modelini altınla kaplayan Caviar yine çok pahalı bir seri hazırladı.

    Warrior temalı iPhone 12 Pro

    Caviar’ın yeni çalışması iPhone 12 Pro Warrior serisi altında toplanmış. Geçtiğimiz yıl ilk Warrior serisini hazırlayan Caviar; Viking, Şövalye, Samurai ve eski Roma döneminden esinlenmişti. Bu kez eski çağ Çin, Toltec, Hindistan, Kızılderili ve Zulu uygarlıklarına ait izler taşıyan lüks seri 45000$ seviyesine kadar çıkıyor.

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    Serinin en pahalı modeli Mao Edition. Eski Han hanedanlığı döneminde kullanılan Mao mızrağından esinlenen telefonda 24 karat altın kaplama ve yakut taşları kullanılmış. Kutu içerisinde yine eski çağlara ait Ge bıçağından esinlenen bir kolye de yer alıyor. iPhone 12 Pro Mao Edition 36950$ ile başlarken iPhone 12 Pro Max Mao Edition da 44720$ seviyesine çıkıyor.

    Bunun yanında Meksika’da geçmiş dönemde yaşamış Toltec kültürünü temel alan Apocalypto modeli 34830$ başlangıç fiyatında iken, Hint dönemini yansıtan Rajan Warrior modeli de 33180$ seviyesinden başlıyor. Firmanın web sitesinde Zülfikar gibi pek çok farklı Warrior modeli bulmak mümkün.

    Caviar sitesi



    https://www.gsmarena.com/caviar_brings_out_second_iphone_12_pro_warrior_collection-news-47700.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Gargagar 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her zaman zenginlere para harcatacak fikirler sunmak gerekir. Onlar PS5 alınca mutlu olmuyor :)
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sultanneb 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    45.000 dolar nedir. Gerçekten alıcısı var mı bunların garip gelior
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    K konusancpu 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok şık duruyorda değmez bu paraya
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    bende345 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tuğralısını yapsalar, satarlar.
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    drjacob (... ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bunu alan da var öyle mi
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizde görgüsüzlükle şuçlanıyor bunları alanlar.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kim alır bunu ya Iphone'un en kötü hali kim para verir verenide ne biliyim...
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    Fortune 4 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    vay kekolar bir de arkasına kral tacı yapmıslar ahahahhaa.. bunları arap kırolara satmak icin yapmıslardır mutlaka.. bunları alacak bir amerikalı centilmen, ingiliz lord, fransız mösyö ve alman übermensch yani üst insan olacagını sanmıyorum..
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Buna para verenlerın kafasını bizler anlayamayız ama çok saçma geliyor bana. Sene zaten yenisi çıkacak bir telefon ıcın gıdıp bu kadar para verip kılıf almak bılemıyorum.
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    cocainbar (Cocain bar) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Harcama limiti olmayan alisveris delisi zenginler var. Bazilarinin en iyisi en pahalisi bende olsun egosu mevcut belkide hemen hepsinde. Cok akillica bir fikir. Ortalama 25binden 100 tane satsa 2,5 milyon dolar eder. Guzel para.
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    1ses1 (hasan türk) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Zenginin malı züürtün . . . . . . .
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    2704 kez okundu.
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    iphone 12 pro warrior, caviar ve Apple
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