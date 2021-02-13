Caviar yine servet değerinde iPhone 12 Pro modelleri hazırladı

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Servet değerindeki lüks tüketim telefonlarının bilinen ismi Caviar yine bir iPhone modeli ile karşınızda. Henüz tanıtılmadan iPhone 12 Pro modelini altınla kaplayan Caviar yine çok pahalı bir seri hazırladı.

Warrior temalı iPhone 12 Pro

Caviar’ın yeni çalışması iPhone 12 Pro Warrior serisi altında toplanmış. Geçtiğimiz yıl ilk Warrior serisini hazırlayan Caviar; Viking, Şövalye, Samurai ve eski Roma döneminden esinlenmişti. Bu kez eski çağ Çin, Toltec, Hindistan, Kızılderili ve Zulu uygarlıklarına ait izler taşıyan lüks seri 45000$ seviyesine kadar çıkıyor.

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Serinin en pahalı modeli Mao Edition. Eski Han hanedanlığı döneminde kullanılan Mao mızrağından esinlenen telefonda 24 karat altın kaplama ve yakut taşları kullanılmış. Kutu içerisinde yine eski çağlara ait Ge bıçağından esinlenen bir kolye de yer alıyor. iPhone 12 Pro Mao Edition 36950$ ile başlarken iPhone 12 Pro Max Mao Edition da 44720$ seviyesine çıkıyor.

Bunun yanında Meksika’da geçmiş dönemde yaşamış Toltec kültürünü temel alan Apocalypto modeli 34830$ başlangıç fiyatında iken, Hint dönemini yansıtan Rajan Warrior modeli de 33180$ seviyesinden başlıyor. Firmanın web sitesinde Zülfikar gibi pek çok farklı Warrior modeli bulmak mümkün.

Caviar sitesi

https://www.gsmarena.com/caviar_brings_out_second_iphone_12_pro_warrior_collection-news-47700.php

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