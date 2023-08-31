CD Projekt yeni The Witcher oyunu için gaza basıyor

Yeni The Witcher için süreç hızlanıyor
CD Projekt CEO'su Adam Kiciński'ye göre Cyberpunk 2077'nin yaklaşmakta olan Phantom Liberty genişleme paketi üzerinde çalışan ekibin halihazırda en büyük ekip olduğunu ancak bu durumun yakında değişeceğini söyledi. Belirtilenlere göre Phantom Liberty ekibi 300 kişiden oluşuyor, Polaris yani yeni The Witcher oyununun geliştirme ekibi ise 260 kişiden oluşuyor. Kiciński ayrıca Phantom Liberty'yi yayınladıktan sonra ekibin büyük bir bölümünü Polaris'e transfer edeceklerini de bildirdi.
CD Projekt, Polaris kod adlı bu oyunun geçtiğimiz yılın mayıs ayında ön prodüksiyon sürecine girdiğini ve ekim ayında da bunun yeni bir Witcher üçlemesinin başlangıcı olduğunu açıklamıştı. Firmaya göre yeni üçleme ilk oyundan sonraki altı yıl içinde piyasaya sürülmüş olacak. Ancak şimdilik bir sonraki Witcher oyununun çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor. AAA oyunların minimum 3 yılda tamamlandığınu düşünürsek en iyi tahminle oyunun 2026 yılında çıkabileceğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.