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    CD Projekt yeni The Witcher oyunu için gaza basıyor

    CD Projekt, artık odağını yeni The Witcher oyununa çevirmeye başlıyor. Stüdyo, Cyberpunk 2077'nin yaklaşmakta olan Phantom Liberty DLC’sinden sonra ağırlığını yeni The Witcher’a verecek.
    CD Projekt yeni The Witcher oyunu için gaza basıyor Tam Boyutta Gör
    Oyuncular tarafından The Witcher 4 olarak adlandırılsa da CD Projekt, yeni oyunlar birlikte yepyeni bir The Witcher serisinin temelini atmaya hazırlanıyor. Şirket, geçtiğimiz gün paylaşılan üç aylık mali sonuçlarının bir parçası olarak mevcut projelerde çalışan geliştirme ekiplerinin büyüklüğü hakkında bir güncelleme yaptı. Yapılan açıklamaya göre CD Projekt, 250'den fazla geliştiricinin Polaris kod adlı bir sonraki ana The Witcher oyunu üzerinde çalıştığını doğruladı.

    Yeni The Witcher için süreç hızlanıyor

    CD Projekt CEO'su Adam Kiciński'ye göre Cyberpunk 2077'nin yaklaşmakta olan Phantom Liberty genişleme paketi üzerinde çalışan ekibin halihazırda en büyük ekip olduğunu ancak bu durumun yakında değişeceğini söyledi. Belirtilenlere göre Phantom Liberty ekibi 300 kişiden oluşuyor, Polaris yani yeni The Witcher oyununun geliştirme ekibi ise 260 kişiden oluşuyor. Kiciński ayrıca Phantom Liberty'yi yayınladıktan sonra ekibin büyük bir bölümünü Polaris'e transfer edeceklerini de bildirdi.

    CD Projekt yeni The Witcher oyunu için gaza basıyor Tam Boyutta Gör
    CD Projekt, ilk olarak Mart 2022'de, seride "yeni bir destan" başlatacak bir Witcher oyunu üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Firma o dönem, açık dünya oyununun önceki Witcher oyunlarına ve Cyberpunk 2077'ye güç veren Red Engine oyun motoru yerine Unreal Engine'i ile inşa edildiğini açıkladı.

    CD Projekt, Polaris kod adlı bu oyunun geçtiğimiz yılın mayıs ayında ön prodüksiyon sürecine girdiğini ve ekim ayında da bunun yeni bir Witcher üçlemesinin başlangıcı olduğunu açıklamıştı. Firmaya göre yeni üçleme ilk oyundan sonraki altı yıl içinde piyasaya sürülmüş olacak. Ancak şimdilik bir sonraki Witcher oyununun çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor. AAA oyunların minimum 3 yılda tamamlandığınu düşünürsek en iyi tahminle oyunun 2026 yılında çıkabileceğini söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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