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    Gezegen kaşiflerine kötü haber: Starfield, görünmez duvarlara sahip

    Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen uzay temalı aksiyon rol yapma oyunu Starfield için oyuncuları üzecek haber geldi: Oyun, görünmez duvarlara sahip olacak.
    Kaşiflere kötü haber: Starfield, görünmez duvarlara sahip Tam Boyutta Gör
    Bethesda Game Studios, Starfield’ın tanıtımlarında binlerce keşfedilebilir gezegen olduğunu ve oyunun kapsamının oldukça geniş olduğunu defalarca söyledi. Ancak görünüşe göre bu söylemler, Starfield’ın gerçeklerini kapatmak için hazırlanmış gibi. Sızdırılan bir videoda oyunda görünmez duvarların olduğu görülüyor. Bu, keşif deneyimi yaşamak isteyen oyuncular için özellikle kötü bir haber.

    Starfield ve görünmez duvarları

    Bethesda, Starfield'ın prosedürel olarak oluşturulan gezegenlerinden birine indiğinizde, oyuncuların ufka doğru yola çıkıp sonsuza kadar yürümeye devam edebileceklerini ima etmişti. En azından Bethesda pazarlama müdürü Pete Hines için durum böyleydi.

    Ne yazık ki, bu tam olarak doğru değil. Şimdiye kadar sızıntı videolarından gördüğümüz kadarıyla temel olarak yeni bir gezegene vardığınızda, bir iniş alanı oluşturuyorsunuz ve oyun bu iniş alanının etrafında büyük bir arazi parçası oluşturuyor. İnternete sızan bir dizi görüntü ve video, oyuncuların bu alanların kenarına ulaşabildiklerini, bu noktada görünmez bir duvara çarptıklarını ve daha ileri gidemeyeceklerini söyleyen bir uyarı aldıklarını gösteriyor. Görünüşe göre oyuncular bir bölümün sınırına ulaşmadan önce genellikle tek bir yönde yaklaşık 10 dakika koşabiliyorlar.

    Aslında bu durum aylar öncesinde Bethesda'nın yaratıcı yönetmeni Todd Howard tarafından onaylanmıştı ancak o dönemlerde Howard’ın söyledikleri kulak arkası edilmişti. Howard, gezegenlerin "kilometre büyüklüğünde bölgelerden" oluştuğunu söylemişti.

    Ve duvarlar birbirinden bağımsız?

    Gezegenin, binlerce küçük bölgeden oluşması aslında teknik açıdan düşünüldüğünde mantıklı geliyor. Fakat, görünüşe göre bu alanlar birbiriyle herhangi bir şekilde bağlantılı değil. Sızıntı yapanlardan biri, oyundaki en büyük yerleşim yerlerinden biri olan New Atlantis'e ev sahipliği yapan Jemison'a bir iniş alanı kurarak bu durumu kanıtladı. Oyuncu, iniş alanını New Atlantis'in yakınına kuruyor, dolayısıyla eğer görünmez duvarlarla ayrılan bu alanlar gerçekten birbirine bağlı olsaydı sızıntı yapan kişi New Atlantis’i görebilirdi. Ancak durum böyle değil. Görünüşe göre her iniş alanı temelde bağımsız bir alan sunacak.

    Tabii ki buradaki en büyük soru şu: bunun bir önemi var mı? Bir yandan, bir gezegene inebilmek ve gerçekten içinde kaybolabilmek çekici bir fantezi ve No Man's Sky gibi diğer oyunlar tarafından başarılmış bir şey. Bununla birlikte, Starfield aynı zamanda tamamen hikaye odaklı bir Bethesda RPG'si. Başka bir deyişle, yapacak başka pek çok şey olacak. Ayrıca, bir gezegene indiğinizde oluşturulan alanlar hala çok büyük. Bu alanların içerik açısından ne kadar dolu olduğu da önemli.

    Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde Xbox Series S / X ve PC platformlarına çıkış yapacak. Oyun hakkındaki inceleme ambargosu ise 31 Ağustos tarihinde kalkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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