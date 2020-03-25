Koronavirüs nedeniyle Hindistan'daki iPhone üretimi askıya alındı

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COVID-19 Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ederken, işler teknoloji şirketleri için pek iyi gitmiyor. Kuşku yok ki bu şirketlerin başında Apple geliyor ve son olarak şirketin Hindistan'daki iPhone üretimi askıya alınmış durumda.

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Üretim 14 Nisan'a kadar durduruldu

Hindistan hükümetinin Koronavirüs salgınının daha fazla yayılmaması için üç haftalık bir sokağa çıkma yasağı kararı alması, ülkedeki teknoloji üretim tesislerini de yakından ilgilendiriyor. Zira Hindistan'da faaliyet gösteren ve iPhone cihazları üreten Foxconn ve Wistron şirketleri, 14 Nisan tarihine kadar fabrikalarını kapalı tutacaklarını açıkladılar. Bu şirketlerin sadece Apple için üretim yapmadığını ve Çinli Xiaomi de başta olmak üzere bir dizi teknoloji şirketi ile çalıştıklarını da belirtelim.

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Konuyla ilgili olarak açıllama yapan Foxconn ve Wistron şirketleri, fabrikalarında tam olarak hangi Apple ürünlerini ürettiklerini açıklamadılar. Ancak sektöre yakın kaynaklar bu fabrikalarda iPhone XR veya iPhone SE gibi eski iPhone modellerinin üretildiğini belirtiyorlar. Sızan diğer bilgilere göre ise Apple'ın yakın gelecekte Hindistan'da iPhone 11 üretimine başlama planı da mevcut değil.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/iphone-make-in-india-production-halt-april-14-lockdown-apple-foxconn-wistron-2200365

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