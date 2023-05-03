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    Cep dostu Moto G 5G 2023 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Motorola, 250 dolar fiyat etiketiyle yeni bütçe telefonu Moto G 5G 2023 modelini tanıttı. Peki giriş segmentine dahil olan bu cihaz neler sunuyor? İşte Moto G 5G 2023 fiyatı ve özellikleri
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    Cep dostu Moto G 5G 2023 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, yeni bütçe telefonu telefonu Moto G 5G 2023 modelini tanıttı. Snapdragon 480+, 120Hz yenileme hızı ve uygun fiyatı ile dikkat çeken cihaz neler sunuyor? İşte Moto G 5G 2023 özellikleri ve fiyatı. 

    Moto G 5G 2023 özellikleri

    Motorola Moto G 5G, ön tarafta 1.600 x 720 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç LCD ekranla geliyor. Telefon, 189 gr ağırlığa ve 164 x 75 x 8.4 mm boyutlara ek olarak su geçirmez bir tasarıma sahip. Kaputun altında ise günlük kullanım ve zorlu görevler için 4 GB RAM ve 128 GB depolama eşleştirilen Snapdragon 480+ yonga setinden güç alıyor.

    Cep dostu Moto G 5G 2023 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Motorola Moto G 5G, 2022 yılında piyasaya çıkan Moto G modelinin halefi niteliğinde. Bu noktada 15W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil kapasitesi ile donatılan cihaza, arka bölümde 48MP birincil (f/1.7 diyafram açıklığı,  0.8µm-1.6µm piksel) ve 2MP çözünürlüğünde geniş açı ve makro sensörler eşlik ediyor. Ön tarafta ise 8MP (f/2.0, 1.12µm) selfie kamerası konumlandırılmış.

    Motorola Moto G 2023'ün diğer özellikleri arasında Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, 1TB'a kadar microSD kart ve 5G desteği yer alıyor. Ancak cihazın özellikle fiyatı ile ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Bilmeyenler için Moto G 2022 5G, 400 dolarlık bir fiyat etiketi ile karşımıza çıkmıştı. 25 Mayıs'ta piyasaya çıkacak Motorola Moto G 2023 ise, 250 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. 

    Moto G 5G 2023 teknik özellikler

    • Boyut: 164 x 75 x 8.4 mm
    • İşlemci: Snapdragon 480+
    • RAM: 4GB
    • Ekran:  6,5 inç LCD 1.600 x 720 piksel 120Hz yenileme hızı 
    • Arka Kamera: 48MP birincil (f/1.7 diyafram açıklığı,  0.8µm-1.6µm piksel) 2MP geniş açı, 2MP makro
    • Ön Kamera: 8MP (f/2.0, 1.12µm)
    • Pil: 15W şarj 5.000mAh pil
    • İşletim Sistemi: Android 13
    • Depolama: 128GB/ 1TB microSD kart desteği
    • Diğer: Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, 5G desteği
    • Fiyat: 250 dolar
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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