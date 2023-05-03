Cep dostu Moto G 5G 2023 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Moto G 5G 2023 özellikleri
Motorola Moto G 5G, ön tarafta 1.600 x 720 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç LCD ekranla geliyor. Telefon, 189 gr ağırlığa ve 164 x 75 x 8.4 mm boyutlara ek olarak su geçirmez bir tasarıma sahip. Kaputun altında ise günlük kullanım ve zorlu görevler için 4 GB RAM ve 128 GB depolama eşleştirilen Snapdragon 480+ yonga setinden güç alıyor.
Motorola Moto G 2023'ün diğer özellikleri arasında Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, 1TB'a kadar microSD kart ve 5G desteği yer alıyor. Ancak cihazın özellikle fiyatı ile ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Bilmeyenler için Moto G 2022 5G, 400 dolarlık bir fiyat etiketi ile karşımıza çıkmıştı. 25 Mayıs'ta piyasaya çıkacak Motorola Moto G 2023 ise, 250 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.
Moto G 5G 2023 teknik özellikler
- Boyut: 164 x 75 x 8.4 mm
- İşlemci: Snapdragon 480+
- RAM: 4GB
- Ekran: 6,5 inç LCD 1.600 x 720 piksel 120Hz yenileme hızı
- Arka Kamera: 48MP birincil (f/1.7 diyafram açıklığı, 0.8µm-1.6µm piksel) 2MP geniş açı, 2MP makro
- Ön Kamera: 8MP (f/2.0, 1.12µm)
- Pil: 15W şarj 5.000mAh pil
- İşletim Sistemi: Android 13
- Depolama: 128GB/ 1TB microSD kart desteği
- Diğer: Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, 5G desteği
- Fiyat: 250 dolar
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah