Cep dostu Motorola Penang'ın tasarımı netleşti: İşte görüntüler

Tam Boyutta Gör Günümüzde amiral gemisi Moto Edge 40 Pro’yu piyasaya sürmeye hazırlanan Motorola’nın bütçe dostu yeni bir telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu cihazın Motorola Penang ismini taşıması beklenirken, tasarımı ve detayları gün yüzüne çıktı.

Motorola Penang neler sunacak?

GadgetGang tarafından paylaşılan görüntü, Motorola Penang’ın yuvarlatılmış köşelere ve düz kenarlara sahip olacağını gösteriyor. Bununla birlikte telefonun arka kısmında iki kameralı bir kurum yer alırken, ön tarafında kalın bir alt çerçeve ve selfie sensörü için delikli bir ekran bizleri karşılıyor.

Sızıntılara göre Motorola Penang, 1600x720 çözünürlüğe sahip 6,5 inç boyutlarında LCD ekran ile donatılacak. Buna ek olarak 2.2GHz sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alacak yeni telefon, 4GB/12GB, 64GB/512GB arasında değişen RAM ve depolama seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

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183 gram ağırlığa ve 162.7×74.6×8.1(mm) boyutlara sahip olacak Motorola Penang'ın kamera tarafında 50MP ana, 2MP yardımcı sensör ve 8MP selfie sensörü ile gelmesi bekleniyor.

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