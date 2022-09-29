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Dünya genelinde bankalar arasında para transferi sağlayan SWIFT, bankaların Blockchain ağı üzerinde işlem yapmalarına olanak tanıyan Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) teknolojisi için Chainlink ile iş birliği yaptığını duyuruldu. CCIP, SWIFT mesajlarının zincir üstü token transferi talimatı vermesini sağlayarak, bankalar arası ağın tüm Blockchain ortamlarında iletişim kurabilmesine yardımcı olacak.

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Chainlink kurucu ortağı Sergey Nazarov, yaptığı açıklamada bu iş birliği sayesinde distributed ledger technology (DLT) teknolojisinin yaygınlaşacağını ve sermaye piyasalarındaki çeşitli kurumlara katkı sağlayacağını belirtti.

SWIFT’in Strateji Direktörü Jonathan Ehrenfeld Solé, CCIP üzerinde Chainlink ile çalışmanın başarılı olmasının nedenlerinden birinin, kurumsal yatırımcıların kriptoya “inkâr edilemez bir ilgi göstermesi” olduğunu belirtti.

Son olarak Chainlink ve SWIFT arasındaki zincirler arası birlikte çalışabilirlik ortaklığı, TradFi kurumları için geleneksel ve dijital varlıklar arasındaki boşluğun kapatılmasına yardımcı olacak. Bankaların, kripto para transferleri yapabilmesine olanak sağlayacak.

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Chainlink ve SWIFT iş birliği yaptı