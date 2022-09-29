Chainlink ve SWIFT iş birliği yaptı

Dünya genelinde bankalar arasında para transferi sağlayan SWIFT, bankaların Blockchain ağı üzerinde işlem yapmalarına olanak tanıyan Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) teknolojisi için Chainlink ile iş birliği yaptığını duyuruldu. CCIP, SWIFT mesajlarının zincir üstü token transferi talimatı vermesini sağlayarak, bankalar arası ağın tüm Blockchain ortamlarında iletişim kurabilmesine yardımcı olacak.
Chainlink kurucu ortağı Sergey Nazarov, yaptığı açıklamada bu iş birliği sayesinde distributed ledger technology (DLT) teknolojisinin yaygınlaşacağını ve sermaye piyasalarındaki çeşitli kurumlara katkı sağlayacağını belirtti.
SWIFT’in Strateji Direktörü Jonathan Ehrenfeld Solé, CCIP üzerinde Chainlink ile çalışmanın başarılı olmasının nedenlerinden birinin, kurumsal yatırımcıların kriptoya “inkâr edilemez bir ilgi göstermesi” olduğunu belirtti.
Son olarak Chainlink ve SWIFT arasındaki zincirler arası birlikte çalışabilirlik ortaklığı, TradFi kurumları için geleneksel ve dijital varlıklar arasındaki boşluğun kapatılmasına yardımcı olacak. Bankaların, kripto para transferleri yapabilmesine olanak sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum