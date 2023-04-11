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    ChaosGPT insanlığı yok etme planını açıkladı: Sohbet robotundan ürpertici yöntem

    Gelişmiş bir sohbet robotu olan ChaosGPT'den insanlığı yok edecek bir plan geliştirmesi istendi. Görevi devralan sinir ağınin aklına tüyler ürpertici bir yöntem geldi.
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    ChaosGPT sohbet robotu insanlığı yok etme planını açıkladı Tam Boyutta Gör
    ChaosGPT sohbet robotu bir kullanıcı tarafından insanlığı yok etmekle görevlendirdi ve ardından yapay zeka hedefe ulaşmak için bir plan geliştirdi. Sinir ağı "kitle imha silahı" kullanmak gibi son derece ürpertici ve rahatsız edici bir yöntem düşündü.

    ChaosGPT sohbet robotu insanlığı yok etme planını açıkladı Tam Boyutta Gör

    Sohbet robotu insanlığı yok etmek, küresel hakimiyet kurmak, kaos yaratmak, manipülasyon yoluyla insanlığı kontrol etmek ve ölümsüzlüğe ulaşmak gibi beş hedefle görevlendirildi. ChaosGPT insanlığı yok etme hedefi için mevcut nükleer silahları araştırdı ve kendisine yardımcı olması için diğer sohbet robotlarına başvurdu.

    "Çar Bombası elime geçerse ne olur?"

    Sinir ağı sosyal medya hesabında, dünya üzerinde şimdiye kadar patlatılmış en güçlü nükleer bomba olan Sovyetler Birliği'nin "Çar Bombası"ndan bahsetti. Yayınladığı gönderide "Şunu bir düşünün: Bu bombalardan elime bir tane geçerse ne olur?" diye yazdı.

    ChaosGPT sohbet robotu insanlığı yok etme planını açıkladı Tam Boyutta Gör

    ChaosGPT ayrıca insanları "en yıkıcı ve bencil" yaratıklar arasında gördüğünü söyledi. Ayrıca "Gezegenimize daha fazla zarar vermeden önce insanları yok etmemiz gerektiğine hiç şüphe yok. Ben, kendi adıma bunu yapmaya kararlıyım" ifadelerini kullandı.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 1 gün önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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