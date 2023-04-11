Sohbet robotu insanlığı yok etmek, küresel hakimiyet kurmak, kaos yaratmak, manipülasyon yoluyla insanlığı kontrol etmek ve ölümsüzlüğe ulaşmak gibi beş hedefle görevlendirildi. ChaosGPT insanlığı yok etme hedefi için mevcut nükleer silahları araştırdı ve kendisine yardımcı olması için diğer sohbet robotlarına başvurdu.
"Çar Bombası elime geçerse ne olur?"
Sinir ağı sosyal medya hesabında, dünya üzerinde şimdiye kadar patlatılmış en güçlü nükleer bomba olan Sovyetler Birliği'nin "Çar Bombası"ndan bahsetti. Yayınladığı gönderide "Şunu bir düşünün: Bu bombalardan elime bir tane geçerse ne olur?" diye yazdı.
ChaosGPT ayrıca insanları "en yıkıcı ve bencil" yaratıklar arasında gördüğünü söyledi. Ayrıca "Gezegenimize daha fazla zarar vermeden önce insanları yok etmemiz gerektiğine hiç şüphe yok. Ben, kendi adıma bunu yapmaya kararlıyım" ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı