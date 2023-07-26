ChatGPT'nin resmî Android uygulaması yayınlandı

Tam Boyutta Gör OpenAI, Mayıs ayında ChatGPT’nin iOS sürümünü yayınlamıştı. Android telefon kullanıcılarının beklediği gün geldi ve ChatGPT resmî Android uygulaması Google Play Store’da yerini aldı. Yapay zeka uygulaması, şimdiden 100.000 indirmeyi geçti.

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100.000 indirmeyi geçti!

Android için ChatGPT uygulaması, ilk olarak Amerika, Hindistan, Bangladeş ve Brezilya’da kullanıma açıldı. OpenAI’nin açıklamasına göre diğer ülkelerde de (muhtemelen Türkiye dahil) birkaç hafta içinde indirilmeye açılacak. Şu anda ön kayıt yaptırılabiliyor. Play Store’da klonları olduğundan dikkat etmekte fayda var. Resmî ChatGPT uygulamasını Android telefonunuza buradan indirebilirsiniz. İndirme tamamlandıktan sonra giriş yaparak yapay zeka ile sohbete başlayabilirsiniz.

Sensor Tower ve Similarweb verilerine göre, OpenAI, Haziran ayında web trafiğinde ve uygulama yüklemelerinde düşüşler yaşadı. Android uygulaması bunun ardından geldi. OpenAI’nin GPT-4 modeli bir süredir Bing AI sohbet botuna güç verirken, Google Bard AI’nin özel bir uygulaması yok, yalnızca web üzerinden erişilebiliyor.

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