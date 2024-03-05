Tam Boyutta Gör OpenAI, popüler üretken yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’ye yeni yetenekler eklemeye devam ediyor. Firma, kısa bir süre önce ChatGPT için yeni Read Aloud (Sesli Okuma) özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Bu özellik halihazırda ChatGPT’nin web sürümünde bulunuyor. Ayrıca iOS ve Android için mevcut olan ChatGPT uygulamasının da son sürümünde aktif.

ChatGPT yanıtları sesli okuyacak

ChatGPT Sesli Okuma özelliği, kullanıcılar hareket halindeyken yanıtlarını yüksek sesle okuyan bir özellik konumunda. Sesli okuma için beş ses seçeneğinden birisi seçilebiliyor. Read Aloud an itibariyle 37 dilde konuşup okuyabiliyor ve özellik metnin dilini otomatik olarak algılıyor. Ek olarak hem GPT-4 hem de GPT-3.5 için mevcut.

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ChatGPT, sesli kullanım tarafında giderek daha kullanışlı bir araç haline geliyor. Geçtiğimiz yılın eylül ayında kullanıcıların sohbet robotuna yazmadan doğrudan soru sorabilecekleri bir sesli sohbet özelliği kullanıma alınmıştı. Bu yeni özellik ise ChatGPT'nin yazılı yanıtları sesli okumasını sağlayacak, dileyen kullanıcılar aracı her zaman sözlü olarak yanıt verecek şekilde ayarlayabilecek. Özelliğe erişmek için mobil kullanıcılar ilgili mesajın üzerine basılı tutmaları gerekecek. Böylelikle sesli okuma özelliği açılabilir veya ileri-geri sarma işlemleri yapılabilir. Benzer şekilde web kullanıcıları ise ilgili yanıtın altında bir hoparlör simgesi görecek.

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ChatGPT artık cevapları sesli olarak okuyabilecek