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    Anlık Bildirim

    ChatGPT artık cevapları sesli olarak okuyabilecek

    OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının sohbet robotunun yanıtlarını 37 dilden birinde sözlü olarak okuyabilmeleri için Read Aloud sesli okuma özelliğini kullanıma sundu.
    ChatGPT artık cevapları sesli olarak okuyabilecek Tam Boyutta Gör
    OpenAI, popüler üretken yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’ye yeni yetenekler eklemeye devam ediyor. Firma, kısa bir süre önce ChatGPT için yeni Read Aloud (Sesli Okuma) özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Bu özellik halihazırda ChatGPT’nin web sürümünde bulunuyor. Ayrıca iOS ve Android için mevcut olan ChatGPT uygulamasının da son sürümünde aktif.

    ChatGPT yanıtları sesli okuyacak

    ChatGPT Sesli Okuma özelliği, kullanıcılar hareket halindeyken yanıtlarını yüksek sesle okuyan bir özellik konumunda. Sesli okuma için beş ses seçeneğinden birisi seçilebiliyor. Read Aloud an itibariyle 37 dilde konuşup okuyabiliyor ve özellik metnin dilini otomatik olarak algılıyor. Ek olarak hem GPT-4 hem de GPT-3.5 için mevcut.

    ChatGPT, sesli kullanım tarafında giderek daha kullanışlı bir araç haline geliyor. Geçtiğimiz yılın eylül ayında kullanıcıların sohbet robotuna yazmadan doğrudan soru sorabilecekleri bir sesli sohbet özelliği kullanıma alınmıştı. Bu yeni özellik ise ChatGPT'nin yazılı yanıtları sesli okumasını sağlayacak, dileyen kullanıcılar aracı her zaman sözlü olarak yanıt verecek şekilde ayarlayabilecek. Özelliğe erişmek için mobil kullanıcılar ilgili mesajın üzerine basılı tutmaları gerekecek. Böylelikle sesli okuma özelliği açılabilir veya ileri-geri sarma işlemleri yapılabilir. Benzer şekilde web kullanıcıları ise ilgili yanıtın altında bir hoparlör simgesi görecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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