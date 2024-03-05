ChatGPT artık cevapları sesli olarak okuyabilecek

ChatGPT yanıtları sesli okuyacak
ChatGPT Sesli Okuma özelliği, kullanıcılar hareket halindeyken yanıtlarını yüksek sesle okuyan bir özellik konumunda. Sesli okuma için beş ses seçeneğinden birisi seçilebiliyor. Read Aloud an itibariyle 37 dilde konuşup okuyabiliyor ve özellik metnin dilini otomatik olarak algılıyor. Ek olarak hem GPT-4 hem de GPT-3.5 için mevcut.
ChatGPT, sesli kullanım tarafında giderek daha kullanışlı bir araç haline geliyor. Geçtiğimiz yılın eylül ayında kullanıcıların sohbet robotuna yazmadan doğrudan soru sorabilecekleri bir sesli sohbet özelliği kullanıma alınmıştı. Bu yeni özellik ise ChatGPT'nin yazılı yanıtları sesli okumasını sağlayacak, dileyen kullanıcılar aracı her zaman sözlü olarak yanıt verecek şekilde ayarlayabilecek. Özelliğe erişmek için mobil kullanıcılar ilgili mesajın üzerine basılı tutmaları gerekecek. Böylelikle sesli okuma özelliği açılabilir veya ileri-geri sarma işlemleri yapılabilir. Benzer şekilde web kullanıcıları ise ilgili yanıtın altında bir hoparlör simgesi görecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.