ChatGPT'ye artan talep Nvidia'ya ilaç gibi gelecek

Önceki tahminler, GPT (Generative Pre-Trained Transformer) modeline güç sağlayan GPU sayısını 10-20 bin civarında gösteriyordu, ancak yeni modelle OpenAI'nin bundan çok daha fazlasını kullanması bekleniyor. Rapora göre, ChatGPT'ye güç verecek son model için beklenen GPUsayısı 30.000, ancak daha da fazla talep görebiliriz gibi görünüyor.
ChatGPT için yaşanan talep patlaması Nvidia için bir nimet
Öte yandan Nvidia CEO’su Jensen Huang, OpenAI'nin ChatGPT aracını hem röportajlar sırasında hem de şirket için toplantılar sırasında birçok kez övdü. Şirket, birden çok uygulamada video ve akış kalitesini iyileştirmek için tüketici GPU'larının yapay zeka hünerini kullanan RTX Video Super Resolution özelliğini kullanıma açtı. Sonuç olarak ekran kartı satışlarının ciddi düşüşler yaşadığı bu dönemde ChatGPT için yaşanan talep patlaması Nvidia için büyük bir nimet olacak gibi duruyor.