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    ChatGPT'ye artan talep Nvidia'ya ilaç gibi gelecek

    Yapay zeka endüstrisinin arkasında büyük bir işlem gücü ihtiyacı yatıyor. Bu alanda güçlü firmalardan olan Nvidia, ChatGPT’nin oluşturduğu talebi karşılayarak oluşan pazarın kaymağını alıyor.
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    ChatGPT en çok Nvidia’nın işine yarıyor Tam Boyutta Gör
    Başta ChatGPT olmak üzere benzer yapay zeka sistemleri büyük bir işlem gücünü gerekli kılıyor. Bu modeller için yüklü miktarda GPU gücüne ihtiyaç duyulurken Trendforce’a göre yapay zeka pazarındaki en büyük oyunculardan biri olan Nvidia, talebi karşılamak için ön plana çıkıyor.

    Önceki tahminler, GPT (Generative Pre-Trained Transformer) modeline güç sağlayan GPU sayısını 10-20 bin civarında gösteriyordu, ancak yeni modelle OpenAI'nin bundan çok daha fazlasını kullanması bekleniyor. Rapora göre, ChatGPT'ye güç verecek son model için beklenen GPU sayısı 30.000, ancak daha da fazla talep görebiliriz gibi görünüyor.

    ChatGPT için yaşanan talep patlaması Nvidia için bir nimet

    ChatGPT en çok Nvidia’nın işine yarıyor Tam Boyutta Gör
    TrendForce’a göre 2018 yılında GPT modellerinin eğitiminde kullanılan parametre sayısı 120 milyon seviyesindeydi. Bu sayı 2020 yılında 180 milyar gibi devasa bir seviyeye ulaşmış durumda. TrendForce paylaştığı raporda “GPT modelinin eğitim verilerini işlemek için ihtiyaç duyduğu GPU sayısı 2020'de 20.000'e ulaştı. Gelecekte, GPT modelinin (veya ChatGPT) ticarileştirilmesi için ihtiyaç duyulacak GPU sayısının 30.000'in üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.” diyor.
    ChatGPT en çok Nvidia’nın işine yarıyor Tam Boyutta Gör
    Belirtilenlere göre şu anda yapay zeka için en çok Nvidia’nın A100 GPU’su ve 5 petaFLOPS seviyesinde performans kapasitesi sağlayabilen DGX A100 platformu kullanılıyor. Dolayısıyla Nvidia’ya yönelik AMD veya başka bir firma tarafından güçlü bir rakip gelmezse yeşilli takım yapay zeka endüstrisinin en büyük oyuncusu olmaya devam edecek.

    Öte yandan Nvidia CEO’su Jensen Huang, OpenAI'nin ChatGPT aracını hem röportajlar sırasında hem de şirket için toplantılar sırasında birçok kez övdü. Şirket, birden çok uygulamada video ve akış kalitesini iyileştirmek için tüketici GPU'larının yapay zeka hünerini kullanan RTX Video Super Resolution özelliğini kullanıma açtı. Sonuç olarak ekran kartı satışlarının ciddi düşüşler yaşadığı bu dönemde ChatGPT için yaşanan talep patlaması Nvidia için büyük bir nimet olacak gibi duruyor.

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