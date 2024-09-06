OpenAI, kurumsal tarafta 1 milyon ücretli kullanıcıya ulaştı

ChatGPT, kurumsalda hızlı büyüyor
Yapılan açıklamada OpenAI, bu 1 milyon kullanıcı rakamının ChatGPT Team ve ChatGPT Enterprise hizmetlerini kullanan şirketleri ve ChatGPT Edu ürününü kullanan üniversiteleri kapsadığını açıkladı. Şirket, Nisan ayında kurumsal kullanıcı sayısının yalnızca 600.000 olduğunu belirtmişti; ancak Edu hizmeti Mayıs ayında kullanıma sunulduğundan o tarihte bu sayı dahil edilmemişti.
OpenAI, bir yıl önce ChatGPT Enterprise sürümünü daha gelişmiş özellikler ve gizlilik önlemleri ile tanıtmıştı. Bu sürüm, şirketin gelirini artırma ve yapay zeka ürünlerinin geliştirilmesi sırasında ortaya çıkan yüksek maliyetleri dengeleme amacı taşıyordu. Küçük işletmelere yönelik olarak ise bu yılın başında ChatGPT Team hizmeti sunulmaya başlandı. Team hizmeti kullanıcı başına aylık 25 dolar seviyesinde. Enterprise için ise özel fiyatlandırma sunuluyor ve hizmet her şeyi kapsıyor.
Rakip yapay zeka şirketleri de benzer hizmetler sunuyor olsa da, OpenAI’ın kurumsal kullanıcı tabanındaki bu hızlı artış dikkat çekiyor. Ancak, kaç yeni işletmenin bu hizmetlere abone olduğu belirsizliğini koruyor. Örneğin, bir üniversite, bir girişim şirketine kıyasla çok daha fazla kullanıcı hesabı için ödeme yapabilir.
Abonelik fiyatları artabilir
Buna ek olarak The Information, OpenAI’ın daha gelişmiş akıl yürütme ve muhakeme sunacağı belirtilen Strawberry ve Orion olarak adlandırılan yapay zekaları için daha yüksek fiyatlı abonelikleri değerlendirdiğini bildirdi. Bu fiyatlandırmanın aylık 2.000 dolar seviyesine kadar çıkabileceği belirtiliyor. ChatGPT Plus şu anda ayda 20 dolara mal oluyor. Modelin ücretsiz katmanı her ay yüz milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.