OpenAI, kurumsal tarafta 1 milyon ücretli kullanıcıya ulaştı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojileri dünyasında öncü olan OpenAI, iş dünyasına yönelik sunduğu ChatGPT çözümleri ile önemli bir kilometre taşına ulaştı. Şirket, ChatGPT’nin kurumsal sürümleri için dünya genelinde 1 milyondan fazla ücretli kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu.

ChatGPT, kurumsalda hızlı büyüyor

Yapılan açıklamada OpenAI, bu 1 milyon kullanıcı rakamının ChatGPT Team ve ChatGPT Enterprise hizmetlerini kullanan şirketleri ve ChatGPT Edu ürününü kullanan üniversiteleri kapsadığını açıkladı. Şirket, Nisan ayında kurumsal kullanıcı sayısının yalnızca 600.000 olduğunu belirtmişti; ancak Edu hizmeti Mayıs ayında kullanıma sunulduğundan o tarihte bu sayı dahil edilmemişti.

OpenAI, bir yıl önce ChatGPT Enterprise sürümünü daha gelişmiş özellikler ve gizlilik önlemleri ile tanıtmıştı. Bu sürüm, şirketin gelirini artırma ve yapay zeka ürünlerinin geliştirilmesi sırasında ortaya çıkan yüksek maliyetleri dengeleme amacı taşıyordu. Küçük işletmelere yönelik olarak ise bu yılın başında ChatGPT Team hizmeti sunulmaya başlandı. Team hizmeti kullanıcı başına aylık 25 dolar seviyesinde. Enterprise için ise özel fiyatlandırma sunuluyor ve hizmet her şeyi kapsıyor.

Rakip yapay zeka şirketleri de benzer hizmetler sunuyor olsa da, OpenAI’ın kurumsal kullanıcı tabanındaki bu hızlı artış dikkat çekiyor. Ancak, kaç yeni işletmenin bu hizmetlere abone olduğu belirsizliğini koruyor. Örneğin, bir üniversite, bir girişim şirketine kıyasla çok daha fazla kullanıcı hesabı için ödeme yapabilir.

Abonelik fiyatları artabilir

Buna ek olarak The Information, OpenAI’ın daha gelişmiş akıl yürütme ve muhakeme sunacağı belirtilen Strawberry ve Orion olarak adlandırılan yapay zekaları için daha yüksek fiyatlı abonelikleri değerlendirdiğini bildirdi. Bu fiyatlandırmanın aylık 2.000 dolar seviyesine kadar çıkabileceği belirtiliyor. ChatGPT Plus şu anda ayda 20 dolara mal oluyor. Modelin ücretsiz katmanı her ay yüz milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor.

