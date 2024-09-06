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    Anlık Bildirim

    OpenAI, kurumsal tarafta 1 milyon ücretli kullanıcıya ulaştı

    Yapay zeka şirketi OpenAI, sohbet robotu ChatGPT’nin büyümeyi sürdürdüğünü duyurdu. Firma, yaptığı açıklamada ChatGPT’nin kurumsal tarafta milyon ücretli kullanıcıya ulaştığını bildirdi.
    OpenAI, kurumsal tarafta 1 milyon ücretli kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojileri dünyasında öncü olan OpenAI, iş dünyasına yönelik sunduğu ChatGPT çözümleri ile önemli bir kilometre taşına ulaştı. Şirket, ChatGPT’nin kurumsal sürümleri için dünya genelinde 1 milyondan fazla ücretli kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu.

    ChatGPT, kurumsalda hızlı büyüyor

    Yapılan açıklamada OpenAI, bu 1 milyon kullanıcı rakamının ChatGPT Team ve ChatGPT Enterprise hizmetlerini kullanan şirketleri ve ChatGPT Edu ürününü kullanan üniversiteleri kapsadığını açıkladı. Şirket, Nisan ayında kurumsal kullanıcı sayısının yalnızca 600.000 olduğunu belirtmişti; ancak Edu hizmeti Mayıs ayında kullanıma sunulduğundan o tarihte bu sayı dahil edilmemişti.

    OpenAI, bir yıl önce ChatGPT Enterprise sürümünü daha gelişmiş özellikler ve gizlilik önlemleri ile tanıtmıştı. Bu sürüm, şirketin gelirini artırma ve yapay zeka ürünlerinin geliştirilmesi sırasında ortaya çıkan yüksek maliyetleri dengeleme amacı taşıyordu. Küçük işletmelere yönelik olarak ise bu yılın başında ChatGPT Team hizmeti sunulmaya başlandı. Team hizmeti kullanıcı başına aylık 25 dolar seviyesinde. Enterprise için ise özel fiyatlandırma sunuluyor ve hizmet her şeyi kapsıyor.

    Rakip yapay zeka şirketleri de benzer hizmetler sunuyor olsa da, OpenAI’ın kurumsal kullanıcı tabanındaki bu hızlı artış dikkat çekiyor. Ancak, kaç yeni işletmenin bu hizmetlere abone olduğu belirsizliğini koruyor. Örneğin, bir üniversite, bir girişim şirketine kıyasla çok daha fazla kullanıcı hesabı için ödeme yapabilir.

    Abonelik fiyatları artabilir

    Buna ek olarak The Information, OpenAI’ın daha gelişmiş akıl yürütme ve muhakeme sunacağı belirtilen Strawberry ve Orion olarak adlandırılan yapay zekaları için daha yüksek fiyatlı abonelikleri değerlendirdiğini bildirdi. Bu fiyatlandırmanın aylık 2.000 dolar seviyesine kadar çıkabileceği belirtiliyor. ChatGPT Plus şu anda ayda 20 dolara mal oluyor. Modelin ücretsiz katmanı her ay yüz milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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