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    ChatGPT Plus için yeni üyelikler durduruldu

    CEO Sam Altman, OpenAI’ın DevDay etkinliği sonrasında kullanımlardaki artışın ardından yeni ChatGPT Plus üyeliklerini durdurduklarını açıkladı. Üyeliklerin tekrar ne zaman açılacağı ise belirsiz.
    ChatGPT Plus için yeni üyelikler durduruldu Tam Boyutta Gör
    OpenAI CEO'su Sam Altman, kısa süre önce X'te (eski adıyla Twitter) yayınladığı bir gönderide, DevDay geliştiriciler konferansından sonra kullanımdaki artışın ChatGPT için kapasite zorlukları yarattığını açıkladı. OpenAI, bu sorunları ele almak ve mevcut aboneler için yüksek kaliteli bir kullanıcı deneyimi sağlamak amacıyla ChatGPT Plus kayıtlarını geçici olarak durdurmaya karar verdi.

    ChatGPT Plus için abonelikler durduruldu

    ChatGPT Plus için yeni aboneliklerin durdurulması aynı zamanda yeni GPT-4 Turbo ve özel GPT'ler oluşturabilme gibi özellikler sunan abonelik hizmetine erişimi kesiyor. Mevcut aboneler için değişen bir şey ise olmayacak. Öte yandan kullanıcılar uygulama içinden kayıt yaptırarak aboneliklerin yeniden açılması hakkında bilgi alabilecek.

    OpenAI, düzenlediği geliştirici konferansında isteyen herkesin kendi amaçları ve verileri üzerinde özel GPT’ler oluşturabilmelerini ve bunları GPT Store’da yayınlayabilmelerini sağlamıştı. Bu özel GPT’leri oluşturmak için ise herhangi bir kodlama gerekmiyor. Halihazırda 5.000’den fazla GPT mevcut durumda.

    ChatGPT ve GPT-4 Turbo bir yana dursun, OpenAI halihazırda GPT-5'i geliştirmek için sessizce çalışıyor. Altman, GPT-5 için eğitim sürecinin veri hacminde önemli bir artış gerektireceğini söylemişti. Elbette bu veriler internet üzerinden kamuya açık veri setleri ile şirketlerin özel veri setlerinin bir kombinasyonundan elde edilecek. GPT-5'in öncekilerden daha sofistike olması beklenirken, OpenAI, Yapay Genel Zeka (AGI) vizyonunu gerçekleştirmek için ana yatırımcısı Microsoft'tan ek mali destek almayı da planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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