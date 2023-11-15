ChatGPT Plus için yeni üyelikler durduruldu

ChatGPT Plus için abonelikler durduruldu
ChatGPT Plus için yeni aboneliklerin durdurulması aynı zamanda yeni GPT-4 Turbo ve özel GPT'ler oluşturabilme gibi özellikler sunan abonelik hizmetine erişimi kesiyor. Mevcut aboneler için değişen bir şey ise olmayacak. Öte yandan kullanıcılar uygulama içinden kayıt yaptırarak aboneliklerin yeniden açılması hakkında bilgi alabilecek.
OpenAI, düzenlediği geliştirici konferansında isteyen herkesin kendi amaçları ve verileri üzerinde özel GPT’ler oluşturabilmelerini ve bunları GPT Store’da yayınlayabilmelerini sağlamıştı. Bu özel GPT’leri oluşturmak için ise herhangi bir kodlama gerekmiyor. Halihazırda 5.000’den fazla GPT mevcut durumda.
ChatGPT ve GPT-4 Turbo bir yana dursun, OpenAI halihazırda GPT-5'i geliştirmek için sessizce çalışıyor. Altman, GPT-5 için eğitim sürecinin veri hacminde önemli bir artış gerektireceğini söylemişti. Elbette bu veriler internet üzerinden kamuya açık veri setleri ile şirketlerin özel veri setlerinin bir kombinasyonundan elde edilecek. GPT-5'in öncekilerden daha sofistike olması beklenirken, OpenAI, Yapay Genel Zeka (AGI) vizyonunu gerçekleştirmek için ana yatırımcısı Microsoft'tan ek mali destek almayı da planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.