Tam Boyutta Gör OpenAI CEO'su Sam Altman, kısa süre önce X'te (eski adıyla Twitter) yayınladığı bir gönderide, DevDay geliştiriciler konferansından sonra kullanımdaki artışın ChatGPT için kapasite zorlukları yarattığını açıkladı. OpenAI, bu sorunları ele almak ve mevcut aboneler için yüksek kaliteli bir kullanıcı deneyimi sağlamak amacıyla ChatGPT Plus kayıtlarını geçici olarak durdurmaya karar verdi.

ChatGPT Plus için abonelikler durduruldu

ChatGPT Plus için yeni aboneliklerin durdurulması aynı zamanda yeni GPT-4 Turbo ve özel GPT'ler oluşturabilme gibi özellikler sunan abonelik hizmetine erişimi kesiyor. Mevcut aboneler için değişen bir şey ise olmayacak. Öte yandan kullanıcılar uygulama içinden kayıt yaptırarak aboneliklerin yeniden açılması hakkında bilgi alabilecek.

OpenAI, düzenlediği geliştirici konferansında isteyen herkesin kendi amaçları ve verileri üzerinde özel GPT’ler oluşturabilmelerini ve bunları GPT Store’da yayınlayabilmelerini sağlamıştı. Bu özel GPT’leri oluşturmak için ise herhangi bir kodlama gerekmiyor. Halihazırda 5.000’den fazla GPT mevcut durumda.

Artık isteyen herkes kendi ChatGPT yapay zekasını yapabilecek 1 hf. önce eklendi

ChatGPT ve GPT-4 Turbo bir yana dursun, OpenAI halihazırda GPT-5'i geliştirmek için sessizce çalışıyor. Altman, GPT-5 için eğitim sürecinin veri hacminde önemli bir artış gerektireceğini söylemişti. Elbette bu veriler internet üzerinden kamuya açık veri setleri ile şirketlerin özel veri setlerinin bir kombinasyonundan elde edilecek. GPT-5'in öncekilerden daha sofistike olması beklenirken, OpenAI, Yapay Genel Zeka (AGI) vizyonunu gerçekleştirmek için ana yatırımcısı Microsoft'tan ek mali destek almayı da planlıyor.

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ChatGPT Plus için yeni üyelikler durduruldu