ChatGPT için devrim: Kullanıcılar artık DALL-E 3 ile görsel üretebilecek

DALL-E 3, ChatGPT’de kullanılabilir oldu
DALL-E 3 ilk olarak geçen ay ChatGPT entegrasyonu ile birlikte duyurulmuş ve kullanıcıların ekim ayında bu özelliğe erişebilecekleri açıklanmıştı. Ancak Microsoft ile OpenAI’ın derin ortaklığı sayesinde DALL-E, geçtiğimiz haftalarda Bing’e eklenerek ücretsiz bir şekilde kullanıcılara açılmıştı. Dilerseniz Bing Sohbet veya Bing Image Creator üzerinden aracı deneyimleyebilirsiniz. OpenAI biraz gecikmiş olsa da daha fazla güvenlik önlemleriyle birlikte an itibariyle DALL-3 yapay zekasını ChatGPT Plus ve Enterprise abonelerinin kullanımına sundu.
Artık daha güvenli
Yapay zeka görüntü oluşturucu araçlar için bu sorunlar en başından beri bulunuyor ve sadece DALL-E’ye özel değiller. Midjourney, Stable Diffusion ve eski DALL-E yinelemeleri gibi metinden görüntüye oluşturucuların hepsi hem sanat dünyasının hem de siyasilerin eleştirilerinden paylarını aldı, almaya da devam ediyor. Teknoloji, telif hakkı olan görüntü materyalleri, rıza dışı çıplaklıklar, öznelerin etnik kökenlerinin değiştirilmesi ve kamuya mal olmuş figürlerin foto-gerçekçi yanlış temsillerinin üretiminde sıklıkla kullanılıyor. Dolayısıyla dezenformasyon, bu tip araçlar ile daha kolay yapılabilir hale geldi. OpenAI’ın bahsettiği önlemlerin işe yarayıp yaramadığını ise ilerleyen günler bizlere gösterecektir.Kaynakça https://openai.com/blog/dall-e-3-is-now-available-in-chatgpt-plus-and-enterprise https://www.theverge.com/2023/10/19/23923895/openai-dall-e-3-chatgpt-plus-enterprise Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.