ChatGPT için devrim: Kullanıcılar artık DALL-E 3 ile görsel üretebilecek

Tam Boyutta Gör OpenAI, en yeni metinden görüntüye oluşturucusu olan DALL-E 3 yapay zekasını bir diğer büyük yapay zeka aracı ChatGPT ile birleştiriyor. Firma, kısa süre önce yaptığı duyuru ile ChatGPT Plus ve Enterprise aboneleri için doğrudan uygulama içinde yeni DALL-E 3 modeline erişim imkanı sağladığını açıkladı. Kullanıcılar bu sayede ChatGPT arayüzünden logo tasarlayabilecek veya istedikleri yapay zeka görsellerini üretebilecek.

DALL-E 3, ChatGPT’de kullanılabilir oldu

DALL-E 3 ilk olarak geçen ay ChatGPT entegrasyonu ile birlikte duyurulmuş ve kullanıcıların ekim ayında bu özelliğe erişebilecekleri açıklanmıştı. Ancak Microsoft ile OpenAI’ın derin ortaklığı sayesinde DALL-E, geçtiğimiz haftalarda Bing’e eklenerek ücretsiz bir şekilde kullanıcılara açılmıştı. Dilerseniz Bing Sohbet veya Bing Image Creator üzerinden aracı deneyimleyebilirsiniz. OpenAI biraz gecikmiş olsa da daha fazla güvenlik önlemleriyle birlikte an itibariyle DALL-3 yapay zekasını ChatGPT Plus ve Enterprise abonelerinin kullanımına sundu.

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Artık daha güvenli

Tam Boyutta Gör Güvenlik demişken, OpenAI, telif veya istenmeyen zararlı görsellerin üretilmemesi için bu kez çok daha kapsamlı adımlar attığını vaat ediyor. Firma, DALL-E 3 için yapılan araştırmaları gösteren bir web sitesi sunarken modelin yaşayan sanatçıların tarzında içerik üretme olasılığını ve kamuya mal olmuş kişilerin görüntülerinin üretilmesini sınırladığını söylüyor. Ek olarak üretilen görüntülerde demografik temsilin iyileştirildiği de belirtiliyor.

Yapay zeka görüntü oluşturucu araçlar için bu sorunlar en başından beri bulunuyor ve sadece DALL-E’ye özel değiller. Midjourney, Stable Diffusion ve eski DALL-E yinelemeleri gibi metinden görüntüye oluşturucuların hepsi hem sanat dünyasının hem de siyasilerin eleştirilerinden paylarını aldı, almaya da devam ediyor. Teknoloji, telif hakkı olan görüntü materyalleri, rıza dışı çıplaklıklar, öznelerin etnik kökenlerinin değiştirilmesi ve kamuya mal olmuş figürlerin foto-gerçekçi yanlış temsillerinin üretiminde sıklıkla kullanılıyor. Dolayısıyla dezenformasyon, bu tip araçlar ile daha kolay yapılabilir hale geldi. OpenAI’ın bahsettiği önlemlerin işe yarayıp yaramadığını ise ilerleyen günler bizlere gösterecektir.

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ChatGPT için DALL-E 3 aktifleştirildi: Artık görsel üretilecek