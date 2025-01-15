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    ChatGPT için oldukça faydalı “Görevler” özelliği tanıtıldı

    ChatGPT, yeni duyurulan “Görevler” özelliği ile artık hatırlatıcılar ve yinelenen görevler planlamanıza olanak tanıyor. Bu özellik şimdilik beta statüsünde ve ücretli kullanıcılara açılmış durumda.

    OpenAI’ın popüler yapay zeka asistanı ChatGPT, kullanıcılarına sunduğu işlevselliği genişleterek hatırlatıcılar ve tekrarlayan görevler ayarlama yeteneği kazandı. “Görevler” (Tasks) adı verilen bu yeni beta özelliği, bu hafta itibarıyla dünya genelinde ChatGPT Plus, Team ve Pro kullanıcılarına sunulmaya başlandı.

    Hatırlatıcılar veya tekrarlayan görevler atanabiliyor

    Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, “Pasaportumun altı ay sonra süresinin dolacağını hatırlat,” gibi basit hatırlatıcılar oluşturabiliyor ve bu hatırlatmalar, “görevler” özelliğinin etkin olduğu platformda bir bildirim olarak iletiliyor. Ayrıca, “Her Cuma, konumuma ve hava durumuna göre bir hafta sonu planı öner,” ya da “Her sabah saat 7’de haber özetlerini gönder,” gibi tekrarlayan istekler de yapılabiliyor. Eğer tarihleri hatırlamak sizin için zorsa "Annemin doğum gününü bana hatırlat" gibi ayarlamalar da yapabilirsiniz.

    OpenAI’ın “Görevler” özelliği, yapay zeka modellerinin bağımsız eylem gerçekleştirebilme yeteneğinin erken bir örneği olarak değerlendiriliyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, 2025 yılının bu tür bağımsız yapay zeka sistemleri için önemli bir yıl olacağını belirterek, bu sistemlerin “iş gücüne katılacağını” iddia ediyor. Bu araçlara daha önceki haberlerimizde “yapay zeka ajanları veya aracıları” dediğimizi de hatırlatalım. Her ne kadar “Görevler” özelliği sınırlı bir yetenek sunuyor olsa da, dijital asistanların işlevselliğini bir adım öteye taşıyor.

    Kullanıcılar, ChatGPT’nin arayüzündeki bir açılır menüden “4o ile planlanmış görevler” seçeneğini belirleyerek görevleri ayarlayabiliyor. Görevler, web uygulaması üzerindeki özel bir görev yöneticisi sekmesi aracılığıyla düzenlenebiliyor. Örneğin, ChatGPT’ye her ay favori sanatçınızın bulunduğunuz bölgede konser bileti satışa çıkıp çıkmadığını kontrol etme görevi verebilirsiniz. Ancak, bu noktada ChatGPT’nin sürekli arka planda tarama yapamayacağı veya doğrudan bilet satın alamayacağı belirtiliyor.

    OpenAI, bu beta dönemini, özelliği mobil uygulamasında ve ChatGPT'nin ücretsiz katmanında genel kullanıma sunmadan önce insanların görevleri nasıl kullandıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullandığını söylüyor. Bu beta lansmanı için şirket, en azından şimdilik, Gelişmiş Ses Modu aracılığıyla görevleri ayarlayamayacağınızı söylüyor. Özelliği kullanmak için ücretli ChatGPT Plus, Team ve Pro abonesi olmak gerekiyor. Bu özellik Web, iOS, Android ve MacOS platformlarında bulunuyor. Windows uygulmasına ise bu çeyrekte gelecek.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/01/14/chatgpt-now-lets-you-schedule-reminders-and-recurring-tasks/ https://help.openai.com/en/articles/10291617-scheduled-tasks-in-chatgpt
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    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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