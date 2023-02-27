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    Anlık Bildirim

    Şirketler, çalışanlarını yapay zeka ile değiştirmeye başladı

    OpenAI tarafından geliştirilen sohbet robotu ChatGPT gündemde kalmaya devam ediyor. Görünüşe göre şirketler uyarılara rağmen çalışanlarını bu yapay zeka ile değiştirmeye başladı.
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    ChatGPT, insanları işinden etmeye başladı bile Tam Boyutta Gör
    OpenAI tarafından geliştirilen sohbet robotu ChatGPT, hayatımıza girdiğinden beri her şey değişti. Arama motorları, üniversite sınavları, e-postalar, e-kitaplar ve daha pek çok alana giren ChatGPT, şimdi de insan çalışanların işlerini ellerinden alıyor.

    İlk olarak Kasım ayında çıkan ancak kararlı sürümünün gelmesi Şubat ayını bulan ChatGPT’ye olan talep artmaya devam ediyor. Bu ayın başlarında, iş tavsiyesi platformu Resumebuilder.com, ChatGPT kullanan veya kullanmayı planlayan 1.000 işletme lideriyle anket yaptı. Yapılan ankette şirketlerin neredeyse yarsının sohbet robotunu kullandığı tespit edildi. Bu grubun yasının ise ChatGPT’yi çoktan insan çalışanlarının yerine koymuş durumda.

    Yapay zeka, insanın koltuğunu almaya başladı

    Resumebuilder.com'un Baş Kariyer Danışmanı Stacie Haller yaptığı açıklamada, "ChatGPT'nin kullanımına ilişkin büyük bir heyecan var," diyor ve ekliyor; "Bu yeni teknoloji işyerinde yeni yeni yaygınlaşmaya başladığından, çalışanların mevcut işlerinin sorumluluklarını nasıl etkileyebileceğini mutlaka düşünmeleri gerekiyor. Bu anketin sonuçları, işverenlerin ChatGPT kullanarak bazı iş sorumluluklarını kolaylaştırmak istediklerini gösteriyor."

    ChatGPT, insanları işinden etmeye başladı bile Tam Boyutta Gör
    Bildirilenlere göre şirketler ChatGPT'yi halihazırda kod yazmak, metin yazarlığı, içerik oluşturmak, müşteri desteği ve toplantı özetleri gibi alanlarda sıklıkla kullanıyor. İşe alma süreçlerinde ChatGPT kullanan şirketlerin yüzde 77'si bunu iş tanımlarını yazmaya yardımcı olmak için, yüzde 66'sı görüşme taleplerini taslak haline getirmek için ve yüzde 65'i başvuruları yanıtlamak için kullandıklarını söylüyor.

    Görünüşe göre çoğu işletme lideri ChatGPT’den etkilenmiş durumda. Her ne kadar iş dünyası liderleri ChatGPT'nin potansiyeli hakkında hevesli görünse de aracın çıktıları zaman zaman eleştiri noktası oluyor. Zira sohbet robotunun bazen yanlış bilgi verebilmesi dahil olmak üzere ırkçı veya önyargı güttüğü de görülüyor.

    Şirketler ciddi tasarruf sağlıyor

    OpenAI CEO'su Sam Altman daha önce ChatGPT'ye "önemli bir şey" için güvenilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmuş ve yakın zamanda attığı bir dizi tweet'te yapay zeka teknolojisinin yarattığı tehlikelere ilişkin endişelerini dile getirmişti. Öte yandan tıpkı teknolojinin son birkaç on yılda gelişip çalışanların yerini alması gibi, ChatGPT’nin de çalışma şeklimizi etkileyebileceği söyleniyor. Tüm yeni teknolojilerde olduğu gibi, şirketlerin ChatGPT kullanımı da sürekli olarak gelişecek ve biz henüz bunun başlangıç aşamasındayız.

    Ek olarak ChatGPT kullanımına yönelik ekonomik modeller de gelişiyor. ChatGPT kullanan şirketlerin neredeyse tamamı aracı kullanarak tasarruf ettiklerini söylerken, yüzde 48'i 50.000 $'dan fazla, yüzde 11'i ise 100.000 $'dan fazla tasarruf ettiklerini belirtiyor

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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    1034 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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