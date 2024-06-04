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    ChatGPT küresel olarak çöktü: Mobil uygulama da çalışmıyor

    OpenAI’ın her gün on milyonlarca kişi tarafından kullanılan yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT, küresel olarak çöktü. ChatGPT’nin mobil uygulaması ve web sitesi çalışmıyor.
    ChatGPT küresel olarak çöktü: Mobil uygulama da çalışmıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI’ın her gün on milyonlarca kişi tarafından kullanılan yapay zekalı sohbet robotunu bugün kullanamıyor ve ChatGPT çöktü mü? diye soruyorsanız yalnız değilsiniz. Halihazırda ChatGPT’nin mobil uygulaması ve web sitesinde küresel ölçekte bir kesinti yaşanıyor. Kullanıcılar bir süredir hizmete erişemiyor veya sohbet robotundan yanıt alamıyor.

    ChatGPT çöktü

    ChatGPT çöktü mü? Tam Boyutta Gör
    ChatGPT, Türkiye saati ile 10:20 sularında çöktü. Yapay zekalı sohbet robotu bu içeriğin yazıldığı sırada halen dünya genelinde çok sayıda kullanıcı için kullanılamaz durumda. Birçok kullanıcı hem mobil uygulamada hem de web sitesinde oturum açamıyor. Oturumu açık olanlar ise sorgularına yanıt alamıyor.

    DownDetector dünya çapında OpenAI kesintisi için büyük bir artış gösteriyor, bu da ChatGPT'nin düzgün çalışmadığının bir göstergesi olarak okunabilir. ChatGPT'nin durum sayfası, hizmetin bazı kullanıcılar için kullanılamadığını doğruluyor. OpenAI aynı zamanda “Şu anda bu konuyu araştırıyoruz.” açıklamasını yapmış durumda.

    ChatGPT küresel olarak çöktü: Mobil uygulama da çalışmıyor Tam Boyutta Gör
    Durum sayfasında, ChatGPT'nin son 90 gün içinde %99,67'lik mükemmel bir çalışma süresine sahip olduğu görülse de halihazırda yaşanan kesintinin neyden kaynaklandığı belirsiz durumda. Kesintinin yoğun trafik akışından kaynaklanma olasılığı ise düşük. OpenAI, şimdilik sorunu ne zaman çözeceğini açıklamadı ancak sorunun çok uzun sürmemesi bekleniyor.
    ChatGPT küresel olarak çöktü: Mobil uygulama da çalışmıyor Tam Boyutta Gör
    Yaptığımız denemelerde ChatGPT’nin mobil uygulamasında oturum açılabildiğini ancak herhangi bir sorgu istendiğinde uzun bir bekleme döngüsüne girildiğini gördük. Web sürümünün ise tam olarak yüklenmediğini tespit ettik.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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