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Tam Boyutta Gör OpenAI’ın her gün on milyonlarca kişi tarafından kullanılan yapay zekalı sohbet robotunu bugün kullanamıyor ve ChatGPT çöktü mü? diye soruyorsanız yalnız değilsiniz. Halihazırda ChatGPT’nin mobil uygulaması ve web sitesinde küresel ölçekte bir kesinti yaşanıyor. Kullanıcılar bir süredir hizmete erişemiyor veya sohbet robotundan yanıt alamıyor.

ChatGPT çöktü

Tam Boyutta Gör ChatGPT, Türkiye saati ile 10:20 sularında çöktü. Yapay zekalı sohbet robotu bu içeriğin yazıldığı sırada halen dünya genelinde çok sayıda kullanıcı için kullanılamaz durumda. Birçok kullanıcı hem mobil uygulamada hem de web sitesinde oturum açamıyor. Oturumu açık olanlar ise sorgularına yanıt alamıyor.

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DownDetector dünya çapında OpenAI kesintisi için büyük bir artış gösteriyor, bu da ChatGPT'nin düzgün çalışmadığının bir göstergesi olarak okunabilir. ChatGPT'nin durum sayfası, hizmetin bazı kullanıcılar için kullanılamadığını doğruluyor. OpenAI aynı zamanda “Şu anda bu konuyu araştırıyoruz.” açıklamasını yapmış durumda.

Tam Boyutta Gör Durum sayfasında, ChatGPT'nin son 90 gün içinde %99,67'lik mükemmel bir çalışma süresine sahip olduğu görülse de halihazırda yaşanan kesintinin neyden kaynaklandığı belirsiz durumda. Kesintinin yoğun trafik akışından kaynaklanma olasılığı ise düşük. OpenAI, şimdilik sorunu ne zaman çözeceğini açıklamadı ancak sorunun çok uzun sürmemesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Yaptığımız denemelerde ChatGPT’nin mobil uygulamasında oturum açılabildiğini ancak herhangi bir sorgu istendiğinde uzun bir bekleme döngüsüne girildiğini gördük. Web sürümünün ise tam olarak yüklenmediğini tespit ettik.

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ChatGPT küresel olarak çöktü: Mobil uygulama da çalışmıyor