Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zeka uygulamasını Amerika’nın ardından 40’tan fazla ülkede kullanıma sunduklarını duyurdu. Ancak, resmî ChatGPT uygulaması hâlâ Türkiye App Store üzerinden indirilemiyor.

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Listede Türkiye yok!

ChatGPT iOS uygulaması bugün itibarıyla şu ülkelerde kullanılabiliyor; Azerbaycan, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Hırvatistan, Kosta Rika, Ekvador, Estonya, Fransa, Almanya, Gana, Hindistan, Irak, İrlanda, İsrail, Jamaika, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kore, Kuveyt, Lübnan, Litvanya, Moritanya, Mauritius, Meksika, Fas, Namibya, Nauru, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijerya, Umman, Pakistan, Peru, Polonya, Katar, Slovenya, Tunus, BAE, İngiltere ve Amerika'da kullanılabiliyor. ChatGPT’nin resmî olarak indirilebildiği onlarca ülke arasında Türkiye’de yok!

ChatGPT iOS uygulaması özellikleri

Yakında Android kullanıcılarına da açılacak ChatGPT mobil uygulaması çok basit kullanım sunuyor. Herhangi bir mesajlaşma uygulamasında olduğu gibi ekranın altındaki kutucuğa metni yazıyorsunuz. Gönder butonuna dokunduktan sonra OpenAI, isteğinizi işleyip yapay zeka tarafından oluşturulan bir yanıt veriyor. Yapay zekadan bilgi vermeye devam etmesini veya farklı bir cevap vermesini isteyebiliyorsunuz. Uygulama, kod bloklarını destekliyor; yanıtları kopyalayıp başka bir yerde paylaşabiliyorsunuz. ChatGPT kendini eğitmek için sohbet geçmişinizi kaydediyor.

ChatGPT Plus abonesiyseniz GPT-4’ün özelliklerine uygulama üzerinden erişebiliyorsunuz. ChatGPT Plus abonelik fiyatı; aylık 20 dolar.

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OpenAI, ChatGPT uygulamasını daha fazla ülkeye açtı