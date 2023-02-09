Opera, ChatGPT’yi tarayıcıya eklemeyi planlıyor

ChatGPT, Opera'ya entegre edilecek
Her ne kadar, ChatGPT’yi Opera tarayıcıya entegre etme planları olsa da şimdilik bu planlar somutlaştırılmış değil. Yani, ChatGPT’nin tarayıcıya ne zaman ekleneceği, işlevinin ne olacağı veya neler sunacağı belirsiz. Bununla birlikte Opera, iOS ve Android’te mobil tarayıcı olarak da bulunuyor. Bu planlanan entegrasyonun mobil tarafı kapsayıp kapsamayacağı da yine belirsiz.
Öte yandan Microsoft, zaten uzunca bir süredir yatırımcısı olduğu OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT’yi Bing arama motoruna ve Edge tarayıcıya entegre ettiğini, testlerin de devam ettiğini duyurdu. Benzer şekilde Google’da kendi arama motoruna LaMDA tabanlı Bard yapay zeka aracını ekleyeceğini duyurdu.
Ocak ayı Statcounter verilerine göre Google’ın Chrome tarayıcısı yüzde 65,4 ile dünya çapında en büyük pazar payına sahipken, Microsoft’un Edge tarayıcısı yüzde 4,5′lik bir paya sahip. Verilere göre Opera, dünya çapında yüzde 2,4′lük payla altıncı sırada yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: