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    ChatGPT’nin en büyük rakibi Anthropic, Claude 3’ü tanıttı

    Eski OpenAI çalışanları tarafından kurulana yapay zeka şirketi Anthropic yeni Claude 3 yapay zeka model ailesini tanıttı. Firma, Claude 3’ün OpenAI ve Google’ın modellerin daha iyi olduğunu söylüyor.
    ChatGPT’nin en büyük rakibi Anthropic, Claude 3’ü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Eski OpenAI çalışanları tarafından kurulana yapay zeka şirketi Anthropic, şimdiye kadarki en hızlı ve en güçlü yapay zeka modelleri olduğunu söylediği Claude 3 ailesini tanıttı. Yeni araçlar Claude 3 “Opus”, Claude 3 “Sonnet” ve Claude 3 “Haiku” olarak adlandırılıyor. Opus, ailenin en büyük ve en gelişmiş modeli.

    Anthropic, yeni modellerin en güçlüsü olan Claude 3 Opus'un, OpenAI'ın ChatGPT’de kullandığı GPT-4’ü ve Google'ın Gemini Ultra'sını lisans düzeyinde bilgi, lisansüstü düzeyde akıl yürütme ve temel matematik gibi endüstri kıyaslama testlerinde geride bıraktığını söyledi. Anthropic tarafından yayınlanan kıyaslamaların tamamında Claude 3 Opus, GPT-4’ü ve Gemini Ultra 1.0'ı önemli farklarla geçebiliyor.

    Anthropic, Claude 3 ile büyük oynuyor

    ChatGPT’nin en büyük rakibi Anthropic, Claude 3’ü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Anthropic, Claude 3 ile ilk defa çok modlu (multimodal) destek sunuyor. Kullanıcılar artık analiz ve cevaplar için fotoğraf, grafik, belge, görsel, ses ve diğer yapılandırılmamış veri türlerini yükleyebiliyor. Bu arada diğer modeller olan Sonnet ve Haiku, Opus'a göre daha kompakt yapıdalar ve haliyle daha ucuzlar. Anthropic halihazırda Sonnet ve Opus versiyonlarını 159 ülkede satışa sunarken Haiku’nun da yakında piyasaya sürüleceğini söylüyor. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

     

    ChatGPT’nin en büyük rakibi Anthropic, Claude 3’ü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Anthropic, Claude 3'ün yaklaşık 150.00 kelimeyi ya da büyük bir kitabı özetleyebildiğini söylüyor. Önceki versiyonu yalnızca 75.000 kelimeyi özetleyebiliyordu. Bu yeteneğin anlamı ise şu: Kullanıcılar artık daha büyük veri setlerini modele girebilir ve bunları analiz ettirebilir. Firma, Claude 3 modellerinin bir araştırma makalesi gibi yoğun materyalleri analiz ederken bile neredeyse anında sonuç verebileceğini söylüyor.

    Claude 3'ün en küçük versiyonu olan Haiku'nun piyasadaki en hızlı ve en uygun maliyetli model olduğu belirtilirken bu modelin çizelge ve grafiklerle dolu yoğun bir araştırma makalesini sadece 3 saniyede okuyabildiği belirtiliyor.

    Claude 3 daha az muhafazakâr

    ChatGPT’nin en büyük rakibi Anthropic, Claude 3’ü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Anthropic’in Claude 2 modelleri oldukça güvenli ve zararsızdı. Öyle ki bu modeller zaman zaman aşırı “reddedici” olabiliyorlardı. Bu, bazı durumlarda aslında iyi olsa da bazı durumlarda modelin işlevsiz kalmasına neden oluyordu. Ancak Claude 3, önceki modele göre artık daha az muhafazakâr.

    Yeni modeller aynı zamanda önceki Claude 2.1 modeline kıyasla önemli ölçüde iyileşme gösteriyor. Orta seviye model olan Sonnet, Claude 2 ve Claude 2.1'den iki kat daha hızlı. Bu arada modellerin eğitim verileri Ağustos 2023 itibariyle kamuya açık olmayan dahili ve üçüncü taraf veri kümeleri ile kamuya açık verilerin bir karışımından oluşuyor. Tüm modeller Amazon'un AWS ve Google Cloud donanımları kullanılarak eğitildi. Bilmeyenler için, her iki şirket de Anthropic’e yatırım yapmıştı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/3/4/24090087/anthropic-claude-3-opus-ai-chatbot-multimodal https://www.anthropic.com/news/claude-3-family
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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