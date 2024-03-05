ChatGPT’nin en büyük rakibi Anthropic, Claude 3’ü tanıttı

Anthropic, yeni modellerin en güçlüsü olan Claude 3 Opus'un, OpenAI'ın ChatGPT’de kullandığı GPT-4’ü ve Google'ın Gemini Ultra'sını lisans düzeyinde bilgi, lisansüstü düzeyde akıl yürütme ve temelmatematik gibi endüstri kıyaslama testlerinde geride bıraktığını söyledi. Anthropic tarafından yayınlanan kıyaslamaların tamamında Claude 3 Opus, GPT-4’ü ve Gemini Ultra 1.0'ı önemli farklarla geçebiliyor.
Anthropic, Claude 3 ile büyük oynuyor
Claude 3'ün en küçük versiyonu olan Haiku'nun piyasadaki en hızlı ve en uygun maliyetli model olduğu belirtilirken bu modelin çizelge ve grafiklerle dolu yoğun bir araştırma makalesini sadece 3saniyede okuyabildiği belirtiliyor.
Claude 3 daha az muhafazakâr
Yeni modeller aynı zamanda önceki Claude 2.1 modeline kıyasla önemli ölçüde iyileşme gösteriyor. Orta seviye model olan Sonnet, Claude 2 ve Claude 2.1'den iki kat daha hızlı. Bu arada modellerin eğitim verileri Ağustos 2023 itibariyle kamuya açık olmayan dahili ve üçüncü taraf veri kümeleri ile kamuya açık verilerin bir karışımından oluşuyor. Tüm modeller Amazon'un AWS ve Google Cloud donanımları kullanılarak eğitildi. Bilmeyenler için, her iki şirket de Anthropic’e yatırım yapmıştı.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.