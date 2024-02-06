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    Anlık Bildirim

    İnsansı robot Atlas, otomotiv işlerinde çalışmak için kolları sıvadı

    Boston Dynamics’in popüler insansı robotu için yeni bir video paylaşıldı. Yeni video ilginç bir şekilde Atlas’ın otomotiv fabrikasında çalışmasını konu ediniyor.
    İnsansı robot Atlas, otomotiv işleri için kolları sıvadı Tam Boyutta Gör
    Boston Dynamics’in popüler insansı robotu Atlas, 10 yıldan uzun bir süredir hayatımızda yer alıyor ve şimdiye kadar onu ilgi çekici onlarca videoda gördük. İnsansı robotların gelişimine öncülük eden Atlas, hiçbir zaman ticari bir ürün olmadı ancak yayınlanan son videoda onu, otomotiv sektöründe çalışmak için kolları sıvarken görüyoruz.

    Son dönemlerde otomotiv alanında insansı robotların varlığının giderek arttığına şahit oluyoruz. Bu esasında oldukça mantıklı zira büyük ve ağır parçalar bu fabrikalarda kullanılıyor. Bu parçalar insanlar için fiziksel zorluk oluşturabilse de iş, genel olarak otomasyon üzerine kurulduğu için insansıları buralara entegre etmek çok da zor değil. Kaldı ki zaten bu tesislerde çok sayıda robot bulunuyor.

    Atlas bu sefer otomotiv işlerinde

    Ancak hala çok daha rastgele ve düzensiz görünen pek çok iş var e insansı robotların devreye girmeye çalıştığı yer de burası. Açıkçası bu, Tesla'nın Optimus robotu için ilk uygulamalardan biri bu olacak. Ayrıca yakın zamanda Figure'ün BMW ile benzer bir yol izlediğini de gördük.

    Boston Dynamics, paylaştığı video hakkında detayları açıklamadı ancak Atlas’ın otonom olarak hareket ettiğini tahmin ediyoruz. Atlas, süspansiyon parçalarını bir yerden bir yere taşıdığını görüyoruz ve aslında bunu oldukça da iyi bir şekilde yapıyor.

    Öte yandan Koreli otomobil devi Hyundai'nin 2020'de Boston Dynamics'i satın almasından bu yana Atlas'ın daha ticari bir yöne doğru gidip gitmeyeceğini merak ediyorduk ve cevabımızı alıyor gibiyiz. Atlas'ın şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş insansı robot olduğu açık. Elektrikle güçlendirilmiş, hidrolik olarak çalıştırılan eklemleri ona rakipsiz bir patlayıcı güç veriyor ve bu da ona çok çeşitli kaotik ve değişken arazilerin üstesinden gelme olanağı veriyor.

    Atlas, kendi türünün öncüsü olsa da 10 yıllık hayatının her noktasında test ortamlarında çalıştı, zaten bunun için inşa edilmişti. Seri üretim bir ürün olmak için tasarlanmayan Atlas’ı bu haliyle fabrikalarda veya başka iş alanlarında görmemiz çok düşük bir ihtimal ama Boston Dynamics, ticari alanda ciddileşecekse tamamen yeni bir tasarım görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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