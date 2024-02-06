İnsansı robot Atlas, otomotiv işlerinde çalışmak için kolları sıvadı

Son dönemlerde otomotiv alanında insansı robotların varlığının giderek arttığına şahit oluyoruz. Bu esasında oldukça mantıklı zira büyük ve ağır parçalar bu fabrikalarda kullanılıyor. Bu parçalar insanlar için fiziksel zorluk oluşturabilse de iş, genel olarak otomasyon üzerine kurulduğu için insansıları buralara entegre etmek çok da zor değil. Kaldı ki zaten bu tesislerde çok sayıda robot bulunuyor.
Atlas bu sefer otomotiv işlerinde
Ancak hala çok daha rastgele ve düzensiz görünen pek çok iş var e insansı robotların devreye girmeye çalıştığı yer de burası. Açıkçası bu, Tesla'nın Optimus robotu için ilk uygulamalardan biri bu olacak. Ayrıca yakın zamanda Figure'ün BMW ile benzer bir yol izlediğini de gördük.
Boston Dynamics, paylaştığı video hakkında detayları açıklamadı ancak Atlas’ın otonom olarak hareket ettiğini tahmin ediyoruz. Atlas, süspansiyon parçalarını bir yerden bir yere taşıdığını görüyoruz ve aslında bunu oldukça da iyi bir şekilde yapıyor.
Öte yandan Koreli otomobil devi Hyundai'nin 2020'de Boston Dynamics'i satın almasından bu yana Atlas'ın daha ticari bir yöne doğru gidip gitmeyeceğini merak ediyorduk ve cevabımızı alıyor gibiyiz. Atlas'ın şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş insansı robot olduğu açık. Elektrikle güçlendirilmiş, hidrolik olarak çalıştırılan eklemleri ona rakipsiz bir patlayıcı güç veriyor ve bu da ona çok çeşitli kaotik ve değişken arazilerin üstesinden gelme olanağı veriyor.
Atlas, kendi türünün öncüsü olsa da 10 yıllık hayatının her noktasında test ortamlarında çalıştı, zaten bunun için inşa edilmişti. Seri üretim bir ürün olmak için tasarlanmayan Atlas’ı bu haliyle fabrikalarda veya başka iş alanlarında görmemiz çok düşük bir ihtimal ama Boston Dynamics, ticari alanda ciddileşecekse tamamen yeni bir tasarım görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.