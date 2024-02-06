İnsansı robot Atlas, otomotiv işlerinde çalışmak için kolları sıvadı

Tam Boyutta Gör Boston Dynamics’in popüler insansı robotu Atlas, 10 yıldan uzun bir süredir hayatımızda yer alıyor ve şimdiye kadar onu ilgi çekici onlarca videoda gördük. İnsansı robotların gelişimine öncülük eden Atlas, hiçbir zaman ticari bir ürün olmadı ancak yayınlanan son videoda onu, otomotiv sektöründe çalışmak için kolları sıvarken görüyoruz.

Son dönemlerde otomotiv alanında insansı robotların varlığının giderek arttığına şahit oluyoruz. Bu esasında oldukça mantıklı zira büyük ve ağır parçalar bu fabrikalarda kullanılıyor. Bu parçalar insanlar için fiziksel zorluk oluşturabilse de iş, genel olarak otomasyon üzerine kurulduğu için insansıları buralara entegre etmek çok da zor değil. Kaldı ki zaten bu tesislerde çok sayıda robot bulunuyor.

Atlas bu sefer otomotiv işlerinde

Ancak hala çok daha rastgele ve düzensiz görünen pek çok iş var e insansı robotların devreye girmeye çalıştığı yer de burası. Açıkçası bu, Tesla'nın Optimus robotu için ilk uygulamalardan biri bu olacak. Ayrıca yakın zamanda Figure'ün BMW ile benzer bir yol izlediğini de gördük.

Boston Dynamics, paylaştığı video hakkında detayları açıklamadı ancak Atlas’ın otonom olarak hareket ettiğini tahmin ediyoruz. Atlas, süspansiyon parçalarını bir yerden bir yere taşıdığını görüyoruz ve aslında bunu oldukça da iyi bir şekilde yapıyor.

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Öte yandan Koreli otomobil devi Hyundai'nin 2020'de Boston Dynamics'i satın almasından bu yana Atlas'ın daha ticari bir yöne doğru gidip gitmeyeceğini merak ediyorduk ve cevabımızı alıyor gibiyiz. Atlas'ın şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş insansı robot olduğu açık. Elektrikle güçlendirilmiş, hidrolik olarak çalıştırılan eklemleri ona rakipsiz bir patlayıcı güç veriyor ve bu da ona çok çeşitli kaotik ve değişken arazilerin üstesinden gelme olanağı veriyor.

Atlas, kendi türünün öncüsü olsa da 10 yıllık hayatının her noktasında test ortamlarında çalıştı, zaten bunun için inşa edilmişti. Seri üretim bir ürün olmak için tasarlanmayan Atlas’ı bu haliyle fabrikalarda veya başka iş alanlarında görmemiz çok düşük bir ihtimal ama Boston Dynamics, ticari alanda ciddileşecekse tamamen yeni bir tasarım görebiliriz.

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İnsansı robot Atlas, otomotiv işleri için kolları sıvadı