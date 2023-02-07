6 Şubat tarihinde Türkiye’de bir gün içinde şiddetli çok sayıda büyük deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün derinliğinin 20 km olması ve merkez üssünün 300 kilometre yakınında 33 orta ve büyük ölçekli yerleşim yerinin bulunması nedeniyle deprem, büyük can ve mal kaybına yol açtı. Chery Automobile, felaketten etkilenen bölgelere acil yardım sağlamak üzere harekete geçti.

Chery International’ın üst düzey liderleri, Chery’nin Türkiye’deki iştirakinin tüm çalışanlarına afet durumunu ve ihtiyaçlarını ivedilikle temin etmek için ellerinden geleni yapmaları için 100.000 ABD dolarına eşdeğer acil durum malzemeleri satın almaları ve bunları etkilenen insanların zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak üzere deprem yardımının ön saflarına ulaştırmak için yetkililerle koordinasyon sağlayarak derhal harekete geçirmeleri talimatını verdi.

Deprem yardımı yapılacak kurumlar ve hesaplar 5 sa. önce eklendi

Chery’nin yaklaşık 100 bin dolarlık ısıtıcı, battaniye, kışlık yorgan, içme suyu, hazır yiyecek vb. dahil olmak üzere acil durum malzemesini içeren yardım TIR’ı bölgeye doğru hızla yola çıktı.

Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, “Bir taraf zora girdiğinde tüm taraflar destek vermeli. Gittikçe daha fazla insanın yardım elini uzatmasıyla depremzedelerin yaraları en kısa zamanda sarılacaktır. Tüm Chery çalışanlarının kalpleri her zaman Türk halkıyla bir olacak, depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

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Chery'den depremzedelere yardım: Malzeme taşıyan TIR yola çıktı