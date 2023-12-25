Chery, Fengyun A8 isimli sedan modelinin ön satışa sunulduğunu duyurdu. Fiyatı 18 ila 21 bin dolar arasında değişen modeli Arrizo 8'in PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip versiyonu olarak tanımlayabiliriz.

3 Ocak 2024'te Çin'de satışa sunulması beklenen Chery Fengyun A8'in ön bölümünde büyük siyah panjur ve dikey hava girişleri dikkat çekiyor. 17 inçlik çift renkli jantlarla donatılan otomobilin arka tarafında da boydan boya uzanan stop grubu ve siyah difüzör göze çarpıyor. Buna ek olarak yan aynalarda, cam kenarlarında ve eteklerde bolca krom süslemeye yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Fengyun A8; 4780 mm uzunluğa, 1843 mm genişliğe, 1487 mm yüksekliğe ve 2790 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin iç mekanında Qualcomm Snapdragon 8155 yonga setinden güç alan ve bitişik ekranlardan oluşan 24.6 inçlik panel bulunuyor. 10 adet hava yastığı, ambiyans aydınlatma, Sony ses sistemi, kablosuz şarj ünitesi, panoramik cam tavan ile adaptif hız sabitleyici ve kör nokta uyarı sistemi gibi seviye 2 otonom sürüş sistemleri de özellikler arasında.

Sedan modelin şarj edilebilir hibrit sistemindeki benzinli motor tek başına 154 hp güç ve 220 Nm tork üretirken, elektrik motorunun da desteğiyle bu değerler maksimum 201 hp ve 310 Nm'ye yükseliyor. DHT150 isimli hibrit şanzıman ve 18.3 kWsa'lik lityum iyon batarya paketiyle donatılan model, 106 km saf elektrikli sürüş menzili, 1400 km de toplam menzil sunuyor. DC hızlı şarj desteği de sunulan modelde 19 dakikada yüzde 30-80 arası dolum sağlanıyor.

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Chery Fengyun A8 sedan Çin'de ön satışa sunuldu