Chery Fengyun A8 sedan Çin'de ön satışa sunuldu

Chery, Fengyun A8 isimli sedan modelinin ön satışa sunulduğunu duyurdu. Fiyatı 18 ila 21 bin dolar arasında değişen modeli Arrizo 8'in PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip versiyonu olarak tanımlayabiliriz.
3 Ocak 2024'te Çin'de satışa sunulması beklenen Chery Fengyun A8'in ön bölümünde büyük siyah panjur ve dikey hava girişleri dikkat çekiyor. 17 inçlik çift renkli jantlarla donatılan otomobilin arka tarafında da boydan boya uzanan stop grubu ve siyah difüzör göze çarpıyor. Buna ek olarak yan aynalarda, cam kenarlarında ve eteklerde bolca krom süslemeye yer verilmiş.
Sedan modelin şarj edilebilir hibrit sistemindeki benzinli motor tek başına 154 hp güç ve 220 Nm tork üretirken, elektrik motorunun da desteğiyle bu değerler maksimum 201 hp ve 310 Nm'ye yükseliyor. DHT150 isimli hibrit şanzıman ve 18.3 kWsa'lik lityum iyon batarya paketiyle donatılan model, 106 km saf elektrikli sürüş menzili, 1400 km de toplam menzil sunuyor. DC hızlı şarj desteği de sunulan modelde 19 dakikada yüzde 30-80 arası dolum sağlanıyor.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.