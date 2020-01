Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet'a müthiş bütçe

Tam Boyutta Gör

Christopher Nolan'ın büyük bir merakla beklenen yeni filmi Tenet, 200 milyon doların üzerinde müthiş bir bütçeyle hazırlanıyor. Variety ve Collider tarafından sağlanan bilgilere göre filmin bütçesi, reklam/pazarlama kampanyaları öncesinde dahi yaklaşık 205 milyon dolar seviyesinde. Tenet, The Dark Knight Rises'ın ardından Nolan'ın en pahalı ikinci filmi olacak.

Christopher Nolan'ın bugüne kadar hazırladığı neredeyse her filmi bildiğiniz gibi kültürel bir fenomen haline gelmeyi başarmıştı. Inception, The Prestige, Interstellar, The Dark Knight gibi yapımlar son 20 yılın kült filmleri arasında değerlendiriliyor. Christopher Nolan, sadece ismiyle insanları sinema salonlarına çekebilecek müthiş bir güce sahip. Hatta bu konuda Nolan'ı günümüzdeki belki de en büyük isim olarak değerlendirirsek muhtemelen yanılmış olmayız.

Tabi durum böyle olunca yapımcı stüdyo Warner Bros. da Nolan'a, artık nasıl bir bütçe isterse hemen verir hale gelmiş. Normalde Hollywood stüdyoları, tamamıyla orijinal bir filme 200 milyon doları aşan bir bütçe ayırmak, böylesine büyük bir riske girmek istemez. Ancak söz konusu Nolan olunca işler biraz farklı oluyor tabi.

Tenet'ın ilk fragmanı geçtiğimiz ay yayınlanmıştı. İlk görüntülerde filmin konusuyla ilgili bazı detaylar görme fırsatı yakaladık. John David Washington tarafından canlandırılan başroldeki karakterimiz Üçüncü Dünya Savaşı'nı engellemeye çalışacak gibi görünüyor. Nolan'ın filmlerinde görmeye alışık olduğumuz uzay-zaman sürekliliğinini altüst eden bazı öğeler de var.

Tenet'ın çekimleri yedi farklı ülkede yapılmış. Tenet genel anlamıyla tam bir Nolan filmi gibi görünüyor diyebiliriz. Nolan'ın bir önceki filmi Dunkirk bildiğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı temalıydı ve yönetmenin diğer filmlerinden biraz farklıydı. Nolan şimdi Tenet ile kendisinden görmeye alışık olduğumuz tarza geri dönüyor gibi.

Filmin oyuncu kadrosunda John David Washington (BlacKkKlansman), Robert Pattinson (Good Time), Elizabeth Debicki (Widows), Dimple Kapadia (Fugly), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron), Michael Caine (The Dark Knight Rises) ve Kenneth Branagh (Dunkirk) gibi ünlü isimler yer alıyor.

Tenet filminde Christopher Nolan, görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema ile tekrar bir araya gelecek. İkili daha önce Dunkirk ve Interstellar filmlerinde birlikte çalışmıştı. Son olarak Tenet'in müzikleri ise Black Panther ile Oscar kazanan Ludwig Göransson tarafından hazırlanacak. Nolan yeni filminde Hans Zimmer ile çalışmıyor.

Tenet, 17 Temmuz 2020'de vizyona girecek.

