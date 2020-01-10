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    Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet'a müthiş bütçe

    Bu yılın belki de en heyecanla beklenen filmi olan Tenet, 17 Temmuz'da vizyona girecek.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    11,6b
    1
    26
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet'a müthiş bütçe
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    Christopher Nolan'ın büyük bir merakla beklenen yeni filmi Tenet, 200 milyon doların üzerinde müthiş bir bütçeyle hazırlanıyor. Variety ve Collider tarafından sağlanan bilgilere göre filmin bütçesi, reklam/pazarlama kampanyaları öncesinde dahi yaklaşık 205 milyon dolar seviyesinde. Tenet, The Dark Knight Rises'ın ardından Nolan'ın en pahalı ikinci filmi olacak.

    Christopher Nolan'ın bugüne kadar hazırladığı neredeyse her filmi bildiğiniz gibi kültürel bir fenomen haline gelmeyi başarmıştı. Inception, The Prestige, Interstellar, The Dark Knight gibi yapımlar son 20 yılın kült filmleri arasında değerlendiriliyor. Christopher Nolan, sadece ismiyle insanları sinema salonlarına çekebilecek müthiş bir güce sahip. Hatta bu konuda Nolan'ı günümüzdeki belki de en büyük isim olarak değerlendirirsek muhtemelen yanılmış olmayız. 

    Tabi durum böyle olunca yapımcı stüdyo Warner Bros. da Nolan'a, artık nasıl bir bütçe isterse hemen verir hale gelmiş. Normalde Hollywood stüdyoları, tamamıyla orijinal bir filme 200 milyon doları aşan bir bütçe ayırmak, böylesine büyük bir riske girmek istemez. Ancak söz konusu Nolan olunca işler biraz farklı oluyor tabi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet’tan müthiş ilk fragman

    Tenet'ın ilk fragmanı geçtiğimiz ay yayınlanmıştı. İlk görüntülerde filmin konusuyla ilgili bazı detaylar görme fırsatı yakaladık. John David Washington tarafından canlandırılan başroldeki karakterimiz Üçüncü Dünya Savaşı'nı engellemeye çalışacak gibi görünüyor. Nolan'ın filmlerinde görmeye alışık olduğumuz uzay-zaman sürekliliğinini altüst eden bazı öğeler de var. 

    Tenet'ın çekimleri yedi farklı ülkede yapılmış. Tenet genel anlamıyla tam bir Nolan filmi gibi görünüyor diyebiliriz. Nolan'ın bir önceki filmi Dunkirk bildiğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı temalıydı ve yönetmenin diğer filmlerinden biraz farklıydı. Nolan şimdi Tenet ile kendisinden görmeye alışık olduğumuz tarza geri dönüyor gibi.

    Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet'a müthiş bütçe
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    Filmin oyuncu kadrosunda John David Washington (BlacKkKlansman), Robert Pattinson (Good Time), Elizabeth Debicki (Widows), Dimple Kapadia (Fugly), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron), Michael Caine (The Dark Knight Rises) ve Kenneth Branagh (Dunkirk) gibi ünlü isimler yer alıyor.

    Tenet filminde Christopher Nolan, görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema ile tekrar bir araya gelecek. İkili daha önce Dunkirk ve Interstellar filmlerinde birlikte çalışmıştı. Son olarak Tenet'in müzikleri ise Black Panther ile Oscar kazanan Ludwig Göransson tarafından hazırlanacak. Nolan yeni filminde Hans Zimmer ile çalışmıyor.

    Tenet, 17 Temmuz 2020'de vizyona girecek.



    https://variety.com/2020/film/news/box-office-predictions-2020-hits-flops-no-time-to-die-wonder-woman-2-black-widow-1203458263/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun 1 hf. en beğenilen
    Dunkirk’ü çok eleştirmişlerdi Nolan niye böyle kötü film diye.



    Geçen izleme şansım oldu bence ikinci dünya savaşı filmlerinde baş yapıt olacak kadar iyiydi.



    O filmi izleyen bir daha savaş filan istemez ve o günün ruhunu yansıtan müthiş bir bakış açısı ve zaman akışı vardı.
    Dunkirk’ü çok eleştirmişlerdi Nolan niye böyle kötü film diye. Geçen izleme şansım oldu bence ikinci dünya savaşı filmlerinde baş yapıt olacak ...
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    2 Yanıt Yanıtla +29
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    Mutlak.Sıfır 1 hf.
    Nolan dışında yeni bir şeyler deneyen yok zaten son yılların en iyi yönetmeni.
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    Lord Melkor 1 hf. gun
    Hocam dunkirk eleştirmenlerden tam puan aldı.



    Eleştirenler plot twistçi ergen tayfaydı.
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    fluox 1 hf.

    Daha fragmanda beynim yandı, iple çekiyorum filmi.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Sinema da birtek Nolan yok açıp bakarsan Nolan dan çok daha radikal işler yapan yönetmenler var günümüzde sırf Nolan ı popüler diye biliyorsunuz
    1 Yanıt Yanıtla
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    -BurakBey 1 hf. DH Misafiri
    Nolan ı popüler kılan yaptığı işler değil mi zaten hocam? Çok iyi yönetmenler var tabi ki ama nolan bu yüzyılda yaptığı işlerle hepsinden 1-2 tık daha iyi bence. Prestige, inception, interstaller gibi çok çok iyi filmlerin altında imzası var. Batman üçlemesi çekti ve süper kahraman filmlerine farklı bi bakıs açısı kazandırdı. Her şeyiyle çok özel bi adam, ne kadar abartılsa azdır.
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    DH Misafiri 1 hf.
    o kara delik bildiğimiz anlamda gerçek bir kara delik değil yanlız. çok gelişmiş bir ırkın cooper ile iletişim kurma yoluydu ya da ona benzer bişedi. yada kara deliğe girmeden onu başka boyuta geçirdiler gibi bişeydi. yani bu seviyede bir filmde bu kadar basit mantık hatası olmaz.
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    AsgariÜcretli2023 1 hf. yeni yorumcu Mutlak.Sıfır
    Keşke son yılların olsa :))
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    tct123_gs 1 hf.
    Hans zimmer on numara müzik yapıyor. En son rush izledim. 2013 te çıkmış çok geç farkettim ama o film beni benden aldı. Müzikler çok hoştu. Ağlayacaktım nerdeyse :(
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    tct123_gs 1 hf. sendemail
    Bir de zindan adası var inception neyse de zindan adası beyin yakmakla kalmıyor küllerini de nehre atıyor.



    O interstallerde yani bütün bilimkurgu filmlerinden zaman mekan algısı vardır. Yani dünyadaki zamandan farklı olarak başka bir galakside zaman daha farklı akar. Ama dediğin gibi o uzay gemisine nesnelere gram bir şey olmuyor. Normalde kara delikten geçiyor. O karadelikten geçmeye ne zaman yeter ne cisim dayanır. Adı üstünde bilimkurgu fazla üzerinde düşünmemek lazım mantık hatası bulursunuz.
    1 Yanıt Yanıtla
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    sendemail 1 hf. tct123_gs
    Zindan Adası filmini izlememiştim , iyi tavsiye oldu ,çok teşekkür ederim.
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    devmanetihad 1 hf.
    hans zimmer yoksa isi zor
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    Emre D 1 hf.
    Hans Zimmer yok mu? Tüh...
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    zayim334 1 hf.
    Nolan bu piyasanın tek adamı, herkesin tarzı var ama bu adamdaki ruh daha bir başka.
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    Virinom 1 hf. gun
    Filmin en beğendiğim konularından biri seslendirmesiydi. Ülkedeki sinema salonlarının bir çoğunun ses sistemi berbat olduğu için muhtemelen birçok kişi bunu fark edemedi bile.
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