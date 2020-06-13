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    Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet ertelendi: İşte yeni vizyon tarihi

    Yeni Christopher Nolan filmi Tenet için beklenen erteleme kararı geldi.
    1 sa. (Son Güncelleme: 47 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet ertelendi: İşte yeni vizyon tarihi
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    Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi Tenet için bugün 'küçük' bir erteleme haberi geldi. Yapımcı firma Warner Bros tarafından yayınlanan açıklamaya göre, Tenet'ın gösterim tarihi 17 Temmuz'dan 31 Temmuz'a alındı. 

    Warner Bros tarafından yapılan açıklamada,"İçerisinde bulunduğumuz bu kompleks ve çok hızlı değişen ortamda, Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet'ı 31 Temmuz'da tüm dünyada sinemalara getirecek olmaktan dolayı müthiş bir heyecan duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Warner Bros-Chris Nolan ikilisi Tenet'ı ertelememek için uzun bir süredir adeta direniyordu. Bugünkü ertelemenin sadece iki haftalık olması da stüdyo ve Nolan'ın, pandemiye rağmen Tenet'ı mümkün olduğunda erken sinemalara getirme arzusunu bir anlamda ortaya koymuş oldu.

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    Daha önce ortaya çıkan haberlerde özellikle de Christopher Nolan'ın, Tenet'ı Temmuz ayında yayınlanmak için elinden gelen her şeyi yaptığı belirtilmişti. Nolan, sinemalar tekrar açıldığında Tenet'ın gösterimdeki ilk film olmasını ve sinemaları canlandırmasını istiyor.

    Warner Bros ayrıca Nolan'ın efsane filmi Inception'ı da tekrar sinemalara getireceklerini duyurdu. 10. yıl dönümünü kutlayan Inception, 17 Temmuz'da tüm dünyada sinemalara geri dönecek.

    Türkiye'de sinemalar 1 Temmuz'da açılıyor

    Birçok ülkede sinemalar artık yavaş yavaş tekrar hizmete girmeye başladı. ABD'de bazı eyaletlerde salonlar açılıyor, ayrıca Avrupa'dan da benzer haberler duyuyoruz. Türkiye'de ise 1 Temmuz itibarıyla salonlar tekrar sinemaseverleri ağırlamaya başlayacak.

    Tabi sinemaların açılması salonların hemen dolacağı anlamına da gelmiyor. Nolan'ın Tenet filmi aslında burada tüm dünya sinemaları için bir anlamda bir test niteliğinde olacak. 31 Temmuz'a kadar neler değişir elbette şu anda tahmin etmek zor, ancak virüsün tam anlamıyla etkisini yitirmeyeceği de kesin gibi. Bakalım insanlar virüse rağmen sinemalarda film izlemek isteyecekler mi.



    Kaynakça https://www.theverge.com/2020/6/12/21250529/tenet-movie-delay-release-date-christopher-nolan-robert-pattinson-disney-universal-warner-bros https://deadline.com/2020/06/tenet-release-date-change-to-july-31-1202938871/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    tekin-71 (Fatih Tekin) 46 dk.
    Hd si beklenip televizyon da izlemelik film
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