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Christopher Nolan'ın yeni filmiyle ilgili ilk detaylar geldi

İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın yeni projesiyle ilgili ilk detaylar gelmeye başladı. Yabancı kaynaklarda yer alan ifadelere göre film bilim kurgu/macera türünde olacak.
1 ay
9,5b
1
23
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Son 20 yılın en iyi yönetmenlerinden birisi olarak gösterilen Christopher Nolan, yeni projesiyle yine sinemaseverleri koltuklarına kilitlemeye hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl vizyona girecek olan film için nihayet ilk detaylar gelmeye başladı. The Hollywood Reporter tarafından yapılan habere göre yeni Nolan projesi bilim kurgu/macera türünde olacak.

THR'nin yazısında filmin uzay-zaman sürekliliğiyle ilgili bazı bilim kurgu öğeleri içeren ilginç bir yapısının olacağı belirtilmiş. Buna göre film genel anlamıyla Inception'ı andıracak ve anlaması güç/kafa karıştırıcı bir senaryosu olacak.

Yeni Nolan projesi ilk kez geçtiğimiz ocak ayında duyurulmuştu. Geride bıraktığımız süreç içerisinde filmin oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Merakla beklenen filmin başrollerinde John David Washington, Robert Pattison ve Elizabeth Debicki yer alacak. Yeni Nolan projesinin ismi ise şu an için açıklanmadı.

Christopher Nolan, 2000 yılında vizyona giren Memento filmiyle ilk kez adını duyurmuştu. Nolan'ın sonrasında yönettiği The Batman serisi, The Prestige, Inception ve Interstellar filmleri bildiğiniz gibi sinema dünyasında büyük ses getirdi ve her biri son 20 yılın kült filmleri arasına girmeyi başardı. Özellikle de bilim kurgu türündeki filmleriyle tüm dünyayı etkilemeyi başaran ünlü yönetmenin yeni filmi için de beklentiler epey yüksek.

Christopher Nolan'ın yeni filmi 17 Temmuz 2020'de sinemaseverlerle buluşacak. 

https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/christopher-nolan-taps-hereditarys-jennifer-lame-new-movie-1197862 Yorum Yaz
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BlackLead 1 ay en beğenilen
interstaller gibisi gelir mi acaba bir daha be :/
kaç kere izledim baştan sona bilmiyorum
En çokta böyle bir filmi normal sinemada izleyip imaxine gitmediğim için üzülüyorum
interstaller gibisi gelir mi acaba bir daha be :/kaç kere izledim baştan sona bilmiyorumEn çokta böyle bir filmi normal sinemada izleyip imaxine gitmed...
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_Türkolog_ 1 ay
Aman dunkirk gibi bir şey yapmasında gerisi her türlü izlenir.
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emre1393 1 ay sendemail
interstellarda zaman göreliliği olayı var, kısaca kara delikteki yer çekimi o kadar büyük ki bu yer çekiminin etkisine giren cisimler için zamanın akışı yavaşlıyor, olay ufkuna ne kadar yaklaşırsan bu etki o kadar fazla oluyor. o ilk indikleri gezegen de o yerçekiminin etkisinde, zaman yavaş akıyor, orada 1 saat geçene kadar dünyada 7 yıl geçiyor.
interstellarda zaman göreliliği olayı var, kısaca kara delikteki yer çekimi o kadar büyük ki bu yer çekiminin etkisine giren cisimler için zamanın akışı yavaşlı...
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DH Misafiri 1 ay
inş interstellar 2 olur
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sendemail 1 ay
Kıymetli Arkadaşlar ,
Öncelikle her birinize teker teker samimiyetle selam eder ,teşekkür ederim ,
Nezaket gösterip izahta bulunmuşsunuz ,gerçekten teşekkür ederim.
Şimdi, eğer sıkmayacaksa doğru mu anlamışım ( ya da anlamamışım) ifade etmek istiyorum.
Eldekilere bir bakalım :
Interstallar filminden hareketle ;
-Işık hızı (ışık hızına ulaşılamıyor yaklaşılabiliyor ancak...)
-Maddeyi emen , hatta ışığı dahi emen , kütlesi son derece yüksek KARADELİK
içine düşen kurtulamıyor .
-farklı sistemlerdeki ,farklı gezegenler ....(Burada şunu anlamam gerektiği açık sanırım o da , örneğin Dünyada iken dünya zamanı/yılı ya da Mars'ta iken mars yılı/zamanı ,veya xyz gezegenindeyken xyz yılı/zamanı vb. sözkonusu.
Şimdi kardeşlerim ,eelimizde neler var devam edelim:
-Işık hızına yaklaşıldıkça zaman yavaşlıyor , hız çok yüksek olduğu için tükenen zaman birimi de ağırlaşıyor.
Aynı şey kütle çekimi için de sözkonusu ,kütle çekimi -yüksek ise zaman da ağırlaşıyor.
Şimdi sorum şu ,bu soruda hem bu işteki fizik kurallarını hem de HÜCRESEL YIPRANMA VEYA BİYOLOJİK YIPRANMAYI DA HESABA KATINIZ LÜTFEN :
Interstellar da , matheww gezegene gidiyor geliyor , mekikdeki zenci arkadaşıyla arasında kabaca 20 yıl gibi zaman geçiyor ....
Şimdi Dünya'dan iki hatun alalım bunlar aynı yaş ,kilo ,vucüt yapısında 2 kız olsun .Birinin adı Ahu diğerinin ki de Banu olsun .
Şimdi Banu'yu mekiğe koyduk ve uluslararası uzay istasyonunun hemen üstünde bir yörüngeye gönderdik.
Ahu da yeryüzünde takılsın , bu arada ikisi de 20 yaşında olsun.
Şimdi Banu dünyanın etrafında ışık hızına çok yakın bir hızda dönerek yol alsın .
Aradan 10 yıl geçsin ,Ahu 30 yaşına geldiğinde, yörüngede dönen Banu da yeryüzüne geri dönsün ( 10 yıl boyunca Banu hızlı hızlı dönüyordu yörüngede)
İkisi de buluşsun bir kafede , bir de bakmışız Banu biyolojik olarak henüz 21 yaşında ama Ahu 30 yaşında .
ANCAK KIYMETLİ ARKADAŞLAR , iki hatun da 10 yıl zaman tüketmedi mi?
Ahu yeryüzünde Banu da yörüngede hızlı hızlı takıldı.
Şimdi Banu ışık hızına yakın bir hızda 10 yıl tepede döndü diye niye daha az yaşlansın ??,
Kısaca bir şeyleri farkedemiyorum ya da kafa basmıyor , ancak bir açıklaması var ,sizler anlamışsınız ben niye anlayamıyorum bir türlü ?
Şu işin ucundan bir tutarsanız çok sevinirim arkadaşlar ,bir yerlerde bir şeyi atlıyor muyum anlamıyorum....
yardımlarınız için teşekkür edeim .
Muhabbet ve saygıyla.
O halde diyelim ki

2 Yanıt Yanıtla
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Physicist_Emre 1 ay sendemail
Aradan 10 yıl zaman geçsin ama kime göre 10 yıl? Dünyaya göre 10 yıl mı dönene göre 10 yıl mı?
Dönene göreyse 10 yıl ışık hızına yakın hızlarda hareket edilirse durunca dünya’da yaşam bile kalmamış olabilir.
Tersi yönden bakarsak Dünya için geçen 10 yıl ışık hızında hareket eden için çok kısa bir zaman. Atıyorum Belki birkaç dakikalık gezinti kadar. Hesap yapmak lazım.
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hopeyoung 1 ay sendemail
Ben de elektronların bağıl hızının olmamasını ve heisenbergin belirsiz momentum ilkesini anlayamıyorum ama oluyor işte.
O zaman şöyle düşünün: Evrenin ortak bir zamanı var ama bizim zamanımızı evrenin zamanıyla ifade etmek hamallık olduğundan dünya yılı zamanını kullanıyoruz. (Mesela Kelvin termometresi globaldir ama biz Celciusa çeviriyoruz.) Evrendeki büyük kütlelerin yakınındaki maddeler, evrenin zamanından daha az etkileniyorlar. Yani; evren boşluğunda, hücrelerimizin 10 dünya yılı enerjisi varsa, dünya üzerinde 80 yılımız var gibi.
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sendemail 1 ay
Kıymetli Arkadaşlar ,
Öncelikle her birinize teker teker samimiyetle selam eder ,teşekkür ederim ,
Nezaket gösterip izahta bulunmuşsunuz ,gerçekten teşekkür ederim.
Şimdi, eğer sıkmayacaksa doğru mu anlamışım ( ya da anlamamışım) ifade etmek istiyorum.
Eldekilere bir bakalım :
Interstallar filminden hareketle ;
-Işık hızı (ışık hızına ulaşılamıyor yaklaşılabiliyor ancak...)
-Maddeyi emen , hatta ışığı dahi emen , kütlesi son derece yüksek KARADELİK
içine düşen kurtulamıyor .
-farklı sistemlerdeki ,farklı gezegenler ....(Burada şunu anlamam gerektiği açık sanırım o da , örneğin Dünyada iken dünya zamanı/yılı ya da Mars'ta iken mars yılı/zamanı ,veya xyz gezegenindeyken xyz yılı/zamanı vb. sözkonusu.
Şimdi kardeşlerim ,eelimizde neler var devam edelim:
-Işık hızına yaklaşıldıkça zaman yavaşlıyor , hız çok yüksek olduğu için tükenen zaman birimi de ağırlaşıyor.
Aynı şey kütle çekimi için de sözkonusu ,kütle çekimi -yüksek ise zaman da ağırlaşıyor.
Şimdi sorum şu ,bu soruda hem bu işteki fizik kurallarını hem de HÜCRESEL YIPRANMA VEYA BİYOLOJİK YIPRANMAYI DA HESABA KATINIZ LÜTFEN :
Interstellar da , matheww gezegene gidiyor geliyor , mekikdeki zenci arkadaşıyla arasında kabaca 20 yıl gibi zaman geçiyor ....
Şimdi Dünya'dan iki hatun alalım bunlar aynı yaş ,kilo ,vucüt yapısında 2 kız olsun .Birinin adı Ahu diğerinin ki de Banu olsun .
Şimdi Banu'yu mekiğe koyduk ve uluslararası uzay istasyonunun hemen üstünde bir yörüngeye gönderdik.
Ahu da yeryüzünde takılsın , bu arada ikisi de 20 yaşında olsun.
Şimdi Banu dünyanın etrafında ışık hızına çok yakın bir hızda dönerek yol alsın .
Aradan 10 yıl geçsin ,Ahu 30 yaşına geldiğinde, yörüngede dönen Banu da yeryüzüne geri dönsün ( 10 yıl boyunca Banu hızlı hızlı dönüyordu yörüngede)
İkisi de buluşsun bir kafede , bir de bakmışız Banu biyolojik olarak henüz 21 yaşında ama Ahu 30 yaşında .
ANCAK KIYMETLİ ARKADAŞLAR , iki hatun da 10 yıl zaman tüketmedi mi?
Ahu yeryüzünde Banu da yörüngede hızlı hızlı takıldı.
Şimdi Banu ışık hızına yakın bir hızda 10 yıl tepede döndü diye niye daha az yaşlansın ??,
Kısaca bir şeyleri farkedemiyorum ya da kafa basmıyor , ancak bir açıklaması var ,sizler anlamışsınız ben niye anlayamıyorum bir türlü ?
Şu işin ucundan bir tutarsanız çok sevinirim arkadaşlar ,bir yerlerde bir şeyi atlıyor muyum anlamıyorum....
yardımlarınız için teşekkür edeim .
Muhabbet ve saygıyla.
O halde diyelim ki

2 Yanıt Yanıtla
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sendemail 1 ay
Kıymetli Arkadaşlar ,
Öncelikle her birinize teker teker samimiyetle selam eder ,teşekkür ederim ,
Nezaket gösterip izahta bulunmuşsunuz ,gerçekten teşekkür ederim.
Şimdi, eğer sıkmayacaksa doğru mu anlamışım ( ya da anlamamışım) ifade etmek istiyorum.
Eldekilere bir bakalım :
Interstallar filminden hareketle ;
-Işık hızı (ışık hızına ulaşılamıyor yaklaşılabiliyor ancak...)
-Maddeyi emen , hatta ışığı dahi emen , kütlesi son derece yüksek KARADELİK
içine düşen kurtulamıyor .
-farklı sistemlerdeki ,farklı gezegenler ....(Burada şunu anlamam gerektiği açık sanırım o da , örneğin Dünyada iken dünya zamanı/yılı ya da Mars'ta iken mars yılı/zamanı ,veya xyz gezegenindeyken xyz yılı/zamanı vb. sözkonusu.
Şimdi kardeşlerim ,eelimizde neler var devam edelim:
-Işık hızına yaklaşıldıkça zaman yavaşlıyor , hız çok yüksek olduğu için tükenen zaman birimi de ağırlaşıyor.
Aynı şey kütle çekimi için de sözkonusu ,kütle çekimi -yüksek ise zaman da ağırlaşıyor.
Şimdi sorum şu ,bu soruda hem bu işteki fizik kurallarını hem de HÜCRESEL YIPRANMA VEYA BİYOLOJİK YIPRANMAYI DA HESABA KATINIZ LÜTFEN :
Interstellar da , matheww gezegene gidiyor geliyor , mekikdeki zenci arkadaşıyla arasında kabaca 20 yıl gibi zaman geçiyor ....
Şimdi Dünya'dan iki hatun alalım bunlar aynı yaş ,kilo ,vucüt yapısında 2 kız olsun .Birinin adı Ahu diğerinin ki de Banu olsun .
Şimdi Banu'yu mekiğe koyduk ve uluslararası uzay istasyonunun hemen üstünde bir yörüngeye gönderdik.
Ahu da yeryüzünde takılsın , bu arada ikisi de 20 yaşında olsun.
Şimdi Banu dünyanın etrafında ışık hızına çok yakın bir hızda dönerek yol alsın .
Aradan 10 yıl geçsin ,Ahu 30 yaşına geldiğinde, yörüngede dönen Banu da yeryüzüne geri dönsün ( 10 yıl boyunca Banu hızlı hızlı dönüyordu yörüngede)
İkisi de buluşsun bir kafede , bir de bakmışız Banu biyolojik olarak henüz 21 yaşında ama Ahu 30 yaşında .
ANCAK KIYMETLİ ARKADAŞLAR , iki hatun da 10 yıl zaman tüketmedi mi?
Ahu yeryüzünde Banu da yörüngede hızlı hızlı takıldı.
Şimdi Banu ışık hızına yakın bir hızda 10 yıl tepede döndü diye niye daha az yaşlansın ??,
Kısaca bir şeyleri farkedemiyorum ya da kafa basmıyor , ancak bir açıklaması var ,sizler anlamışsınız ben niye anlayamıyorum bir türlü ?
Şu işin ucundan bir tutarsanız çok sevinirim arkadaşlar ,bir yerlerde bir şeyi atlıyor muyum anlamıyorum....
yardımlarınız için teşekkür edeim .
Muhabbet ve saygıyla.
O halde diyelim ki

2 Yanıt Yanıtla
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sendemail 1 ay
Kıymetli Arkadaşlar ,
Öncelikle her birinize teker teker samimiyetle selam eder ,teşekkür ederim ,
Nezaket gösterip izahta bulunmuşsunuz ,gerçekten teşekkür ederim.
Şimdi, eğer sıkmayacaksa doğru mu anlamışım ( ya da anlamamışım) ifade etmek istiyorum.
Eldekilere bir bakalım :
Interstallar filminden hareketle ;
-Işık hızı (ışık hızına ulaşılamıyor yaklaşılabiliyor ancak...)
-Maddeyi emen , hatta ışığı dahi emen , kütlesi son derece yüksek KARADELİK
içine düşen kurtulamıyor .
-farklı sistemlerdeki ,farklı gezegenler ....(Burada şunu anlamam gerektiği açık sanırım o da , örneğin Dünyada iken dünya zamanı/yılı ya da Mars'ta iken mars yılı/zamanı ,veya xyz gezegenindeyken xyz yılı/zamanı vb. sözkonusu.
Şimdi kardeşlerim ,eelimizde neler var devam edelim:
-Işık hızına yaklaşıldıkça zaman yavaşlıyor , hız çok yüksek olduğu için tükenen zaman birimi de ağırlaşıyor.
Aynı şey kütle çekimi için de sözkonusu ,kütle çekimi -yüksek ise zaman da ağırlaşıyor.
Şimdi sorum şu ,bu soruda hem bu işteki fizik kurallarını hem de HÜCRESEL YIPRANMA VEYA BİYOLOJİK YIPRANMAYI DA HESABA KATINIZ LÜTFEN :
Interstellar da , matheww gezegene gidiyor geliyor , mekikdeki zenci arkadaşıyla arasında kabaca 20 yıl gibi zaman geçiyor ....
Şimdi Dünya'dan iki hatun alalım bunlar aynı yaş ,kilo ,vucüt yapısında 2 kız olsun .Birinin adı Ahu diğerinin ki de Banu olsun .
Şimdi Banu'yu mekiğe koyduk ve uluslararası uzay istasyonunun hemen üstünde bir yörüngeye gönderdik.
Ahu da yeryüzünde takılsın , bu arada ikisi de 20 yaşında olsun.
Şimdi Banu dünyanın etrafında ışık hızına çok yakın bir hızda dönerek yol alsın .
Aradan 10 yıl geçsin ,Ahu 30 yaşına geldiğinde, yörüngede dönen Banu da yeryüzüne geri dönsün ( 10 yıl boyunca Banu hızlı hızlı dönüyordu yörüngede)
İkisi de buluşsun bir kafede , bir de bakmışız Banu biyolojik olarak henüz 21 yaşında ama Ahu 30 yaşında .
ANCAK KIYMETLİ ARKADAŞLAR , iki hatun da 10 yıl zaman tüketmedi mi?
Ahu yeryüzünde Banu da yörüngede hızlı hızlı takıldı.
Şimdi Banu ışık hızına yakın bir hızda 10 yıl tepede döndü diye niye daha az yaşlansın ??,
Kısaca bir şeyleri farkedemiyorum ya da kafa basmıyor , ancak bir açıklaması var ,sizler anlamışsınız ben niye anlayamıyorum bir türlü ?
Şu işin ucundan bir tutarsanız çok sevinirim arkadaşlar ,bir yerlerde bir şeyi atlıyor muyum anlamıyorum....
yardımlarınız için teşekkür edeim .
Muhabbet ve saygıyla.
O halde diyelim ki

2 Yanıt Yanıtla
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sendemail 1 ay
Kıymetli Arkadaşlar ,
Öncelikle her birinize teker teker samimiyetle selam eder ,teşekkür ederim ,
Nezaket gösterip izahta bulunmuşsunuz ,gerçekten teşekkür ederim.
Şimdi, eğer sıkmayacaksa doğru mu anlamışım ( ya da anlamamışım) ifade etmek istiyorum.
Eldekilere bir bakalım :
Interstallar filminden hareketle ;
-Işık hızı (ışık hızına ulaşılamıyor yaklaşılabiliyor ancak...)
-Maddeyi emen , hatta ışığı dahi emen , kütlesi son derece yüksek KARADELİK
içine düşen kurtulamıyor .
-farklı sistemlerdeki ,farklı gezegenler ....(Burada şunu anlamam gerektiği açık sanırım o da , örneğin Dünyada iken dünya zamanı/yılı ya da Mars'ta iken mars yılı/zamanı ,veya xyz gezegenindeyken xyz yılı/zamanı vb. sözkonusu.
Şimdi kardeşlerim ,eelimizde neler var devam edelim:
-Işık hızına yaklaşıldıkça zaman yavaşlıyor , hız çok yüksek olduğu için tükenen zaman birimi de ağırlaşıyor.
Aynı şey kütle çekimi için de sözkonusu ,kütle çekimi -yüksek ise zaman da ağırlaşıyor.
Şimdi sorum şu ,bu soruda hem bu işteki fizik kurallarını hem de HÜCRESEL YIPRANMA VEYA BİYOLOJİK YIPRANMAYI DA HESABA KATINIZ LÜTFEN :
Interstellar da , matheww gezegene gidiyor geliyor , mekikdeki zenci arkadaşıyla arasında kabaca 20 yıl gibi zaman geçiyor ....
Şimdi Dünya'dan iki hatun alalım bunlar aynı yaş ,kilo ,vucüt yapısında 2 kız olsun .Birinin adı Ahu diğerinin ki de Banu olsun .
Şimdi Banu'yu mekiğe koyduk ve uluslararası uzay istasyonunun hemen üstünde bir yörüngeye gönderdik.
Ahu da yeryüzünde takılsın , bu arada ikisi de 20 yaşında olsun.
Şimdi Banu dünyanın etrafında ışık hızına çok yakın bir hızda dönerek yol alsın .
Aradan 10 yıl geçsin ,Ahu 30 yaşına geldiğinde, yörüngede dönen Banu da yeryüzüne geri dönsün ( 10 yıl boyunca Banu hızlı hızlı dönüyordu yörüngede)
İkisi de buluşsun bir kafede , bir de bakmışız Banu biyolojik olarak henüz 21 yaşında ama Ahu 30 yaşında .
ANCAK KIYMETLİ ARKADAŞLAR , iki hatun da 10 yıl zaman tüketmedi mi?
Ahu yeryüzünde Banu da yörüngede hızlı hızlı takıldı.
Şimdi Banu ışık hızına yakın bir hızda 10 yıl tepede döndü diye niye daha az yaşlansın ??,
Kısaca bir şeyleri farkedemiyorum ya da kafa basmıyor , ancak bir açıklaması var ,sizler anlamışsınız ben niye anlayamıyorum bir türlü ?
Şu işin ucundan bir tutarsanız çok sevinirim arkadaşlar ,bir yerlerde bir şeyi atlıyor muyum anlamıyorum....
yardımlarınız için teşekkür edeim .
Muhabbet ve saygıyla.
O halde diyelim ki

2 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 1 ay
Interstellar 2 olmasini cok isterim.Buyuk gise hasilati olur.
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cabriyo 1 ay
bi interstellar daha yapsada gitsek
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mcebi001 1 ay
Vayy nolan reis kafa yakmaya geliyor....sıraya girin millet
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_Türkolog_ 1 ay
Aman dunkirk gibi bir şey yapmasında gerisi her türlü izlenir.
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sendemail 1 ay
Yahu kardeşim ,
Higgs Bozonunu sarih bir şekilde anlayabiliyorken ,nedense interstellar daki zaman kavramını anlayamadım bir türlü ...
Eleman gezegene iniyor istasyona geri döndüğünde diğer elemanla büyük yaş farkı oluşmuş !!!
Bir türlü kabullenemiyorum , izah edebilecek olan var mı ?
şimdi tek yumurta ikizi kardeşler 20 yaşında olsun .
Bunlardan birini son derece gelişmiş bir mekikle uzaya gönderelim ,hatta ışık hızında ilerlesin .
Diğer kardeş de ne bileyim Marmaris'te takılsın .Aradan 20 yıl geçsin .
Uzaydan dönen kardeş Marmarise insin . Dünya'da kalan 40 yaşında ,uzaya gidip gelen de 35 yaşında mı oluyor ??
Benim kafa fena karıştı.Sonuç itibariyle Mesafe ve Hız ne olursa olsun , 2 tane denek de her nerede olursa olsun , ikisinin de yıpranma derecesi (amortismanı) aynı olmayacak mı?
O zaman filmde neden biri yaşlı diğeri gencecik duruyor?
anlayamadım bir türlü...
Umarım doğru düzgün ifade edebilmişimdir hadiseyi...
Fizikçi ya da mühendis bir arkadaş farketmez filmi anlayan bir arkadaş varsa anlatabilir mi lütfen?
Teşekkür ederim.
iyi forumlar.
6 Yanıt Yanıtla
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emre1393 1 ay sendemail
interstellarda zaman göreliliği olayı var, kısaca kara delikteki yer çekimi o kadar büyük ki bu yer çekiminin etkisine giren cisimler için zamanın akışı yavaşlıyor, olay ufkuna ne kadar yaklaşırsan bu etki o kadar fazla oluyor. o ilk indikleri gezegen de o yerçekiminin etkisinde, zaman yavaş akıyor, orada 1 saat geçene kadar dünyada 7 yıl geçiyor.
Yanıtla +4
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hopeyoung 1 ay sendemail
Analdığımız anlamdaki yaş elbette aynı olacaktır. Yani ikisi de 40 Dünya yılı yaşında olacaklardır. Fakat kütle çekimi ve zaman arasındaki orantıdan dolayı hücre yaşları arasında bir fark oluşmasını beklerseniz daha anlaşılabilir olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir şeyin kanıtı var mı derseniz, buna en yakın kanıt olarak bir deney vardı: Yüksek hızda hareket edebilen bir uçağa atom saati koyuyorlar ve yerdeki atom saati ile uçaktaki arasında, saniyenin bilmem kaçta biri fark çıkıyor.
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obili 1 ay sendemail
Vay vicdansız böyle soru mu sorulur
Basit bir açıklama bulayım dedim ama henüz bulamadım. Neyse ... sonra biraz daha bakarım. Evrenin Zarafeti'ni indirdim ona da tekrar göz atacağım. İşin zor kısmı bu işte.
Işık hızına ne kadar yaklaşırsan veya kütle çekimi ne kadar çoksa , zaman o kadar yavaşlıyor. Tabi ki senin istediğin "neden yavaşladığının " açıklaması. Bulursam paylaşırım.
Bir de ışık hızında gidilemez , ancak yaklaşılır.
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mementopolis 1 ay
Nolan kadar bos "hype" yapilan biri yok.
Buna göre film genel anlamıyla Inception'ı andıracak ve anlaması güç/kafa karıştırıcı bir senaryosu olacak.

Memento ve Inception'u severim, ama kitlesi ve Nolan filminde her zaman karsimiza cikan cümle ve söylemler, bu haberde de yer etmis.
Gereksiz bir tantana.
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obili 1 ay
Tam benlik duruyor hikaye . Az sayıda beklenti oluşturan kişilerden . Buna da şükür
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BlackLead 1 ay en beğenilen
interstaller gibisi gelir mi acaba bir daha be :/
kaç kere izledim baştan sona bilmiyorum
En çokta böyle bir filmi normal sinemada izleyip imaxine gitmediğim için üzülüyorum
Yanıtla +13
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Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
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