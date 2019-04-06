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1 ay

Core i7-9750H ve GTX 1650’nin slaytları sızdı: İşlemci tarafında %28 performans artışı yolda

1 ay

Fortnite’ın bağımlılık yaptığı tartışmasına Prens Harry de katıldı

1 ay

Geceleri sık idrar yapma hipertansiyon belirtisi olabilir

1 ay

Redmi'nin Snapdragon 855'li amiral gemisi pop-up kamera ile gelmeyecek

1 ay

AMD Navi HWINFO'da göründü

1 ay

Tesla'nın otomatik park yardım sistemi Enhanced Summon, ABD'de kullanıma sunuluyor

1 ay

Hastane bilgisayarlarına bulaştırılan virüsler, doktorların yanlış kanser tanısı koymalarına neden oluyor

1 ay

Rekor taşınma: Atatürk Havalimanı sadece 32 saatte İstanbul Havalimanı’na taşındı

1 ay

HoloLens 2, gerçek savaşı Call of Duty oyunu gibi yaşatacak

1 ay

Samsung ve Huawei, kamera bileşenlerine Apple'dan daha çok para harcıyor

1 ay

Panasonic Lumix G95 hem video hem fotoğraf için geliştirildi

1 ay

Samsung Galaxy S10 5G ilk kez parçalarına ayrıldı

1 ay

Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki yolculuğuna devam ediyor

1 ay

Çinli temizlik işçileri artık konum takibi ve sesli uyarı yapan akıllı bileklikler takmak zorunda

1 ay

Xiaomi Redmi 7 bekleme süresi canlı yayında 435 saate ulaştı

1 ay

Beğenilen Spirit Roots platform oyunu Android’e geldi

1 ay

Android Q, 3D Touch benzeri “deep press” özelliği ile gelecek

1 ay

Apple Watch yine hayat kurtarmasıyla gündemde

1 ay

Google Asistan artık daha görsel içerikli cevaplar verecek

1 ay

Facebook vergi almaya başladı

1 ay

GÖRÜNTÜLENEN Christopher Nolan'ın yeni filmiyle ilgili ilk detaylar geldi

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Hayabusa2 uzay aracı, Ryugu asteroitini bombaladı

1 ay

Youtube'un 'resim içinde resim' özelliği ABD dışındaki ülkelerde de Premium olmayan kullanıcılarla buluşuyor

1 ay

Amazon Alexa hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgileri bünyesinde barındıracak

1 ay

Karanlık Enerji teleskobu ilk görüntüsünü yakaladı

1 ay

TSMC 5 nm yongaların üretimine başladı, %15 performans getirisi var

1 ay

Kötü beslenme dünya çapında erken ölüme sebep olan en büyük risk faktörü

1 ay

Haziran ayına kadar dört LG modeli Android Pie güncellemesi alacak

1 ay

Microsoft güncellemelerdeki ısrarından vazgeçiyor

1 ay

Hyundai ve Tencent otonom araç teknolojileri geliştirmek için anlaşma imzaladı

1 ay

Oppo Reno, 24 Nisan'da Zürih'te tanıtılacak

1 ay

Netflix, Apple Airplay desteğini sonlandırdı

1 ay

Microsoft, Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi'ni resmen duyurdu

1 ay

Facebook, Windows Phone uygulamalarını sonlandırıyor

1 ay

Üç arka kameralı Lenovo K6 Enjoy piyasaya sürüldü

1 ay

Haftaya A101 ve BİM marketlerde akıllı telefon, powerbank ile fitness bilekliği geçidi var

1 ay

Google, Android TV kullanıcılarını beklenmeyen reklamlarla şaşırttı

1 ay

Resmi Samsung Galaxy Fold kılıfları 120 dolara satılacak

1 ay

Orta seviye Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL doğrulandı

1 ay

The Witness oyunu Epic Store platformunda ücretsiz

1 ay

2si1 | Haftanın öne çıkan Teknoloji ve Oyun Haberleri

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