Christopher Nolan'ın yeni filmiyle ilgili ilk detaylar geldi

Son 20 yılın en iyi yönetmenlerinden birisi olarak gösterilen Christopher Nolan, yeni projesiyle yine sinemaseverleri koltuklarına kilitlemeye hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl vizyona girecek olan film için nihayet ilk detaylar gelmeye başladı. The Hollywood Reporter tarafından yapılan habere göre yeni Nolan projesi bilim kurgu/macera türünde olacak.THR'nin yazısında filmin uzay-zaman sürekliliğiyle ilgili bazı bilim kurgu öğeleri içeren ilginç bir yapısının olacağı belirtilmiş. Buna göre film genel anlamıyla Inception'ı andıracak ve anlaması güç/kafa karıştırıcı bir senaryosu olacak.Yeni Nolan projesi ilk kez geçtiğimiz ocak ayında duyurulmuştu. Geride bıraktığımız süreç içerisinde filmin oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Merakla beklenen filmin başrollerinde John David Washington, Robert Pattison ve Elizabeth Debicki yer alacak. Yeni Nolan projesinin ismi ise şu an için açıklanmadı.Christopher Nolan, 2000 yılında vizyona giren Memento filmiyle ilk kez adını duyurmuştu. Nolan'ın sonrasında yönettiği The Batman serisi, The Prestige, Inception ve Interstellar filmleri bildiğiniz gibi sinema dünyasında büyük ses getirdi ve her biri son 20 yılın kült filmleri arasına girmeyi başardı. Özellikle de bilim kurgu türündeki filmleriyle tüm dünyayı etkilemeyi başaran ünlü yönetmenin yeni filmi için de beklentiler epey yüksek.Christopher Nolan'ın yeni filmi 17 Temmuz 2020'de sinemaseverlerle buluşacak.