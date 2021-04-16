Microsoft, Windows 10'da Zaman Çizelgesi'ni kaldırıyor mu?

Yeni bir beta sürüm hakkında geliştirici kanalında yayınladığı bir blog gönderisiyle Microsoft, cihazlar arasında göz atma ve uygulama geçmişini senkronize ederek kullanıcıların birden çok cihaz arasında geçiş yapmasını kolaylaştırmak adına piyasa sürdüğü Zaman Çizelgesi özelliğini sonlandırabileceğini ortaya koyuyor.

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Zaman Çizelgesi'nde senkronizasyon kaldırılıyor

Blog göndersinde Microsoft: "Etkinlik geçmişinizi Microsoft hesabınız (MSA) aracılığıyla cihazlarınız arasında eşitlediyseniz artık Zaman Çizelgesi'ne yeni etkinlik yükleme seçeneğiniz olmayacaktır. AAD(Azure Active Directory) bağlantılı hesaplar etkilenmeyecektir. Web geçmişini görüntülemek için Edge ve diğer tarayıcıların son web etkinliklerine geri dönme seçeneği vardır. Son kullanılan dosyaları OneDrive ve Office'i kullanarak da görüntüleyebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Zaman çizelgesi ve tüm yerel etkinlik geçmişi Windows 10'da kalacak sadece artık reklamı yapılan "kaldığınız yerden devam etme" işlevini Zaman Çizelgesi ile kullanamayacaksınız. Bu cihazlar arası geçmiş ve etkinlik senkronizasyonu, Microsoft Launcher'ı kullanan Windows 10 bilgisayarlar ve Android cihazlara yayılan Zaman Çizelgesi'nin öne çıkan özelliklerinden biriydi ancak Zaman Çizelgesi, 2020'de Microsoft Launcher'dan kaldırıldı.

Zaman Çizelgesi'nin şu an için sunulmaya devam ediliyor olmasına karşılık kullanıcılar arasında pek popülerleşememiş olması şirketin, bir süre sonra bu özelliği tamamen kaldırması için sebep yaratabilir.

https://www.engadget.com/windows-10-timeline-beta-010418271.html

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