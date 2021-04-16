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    Microsoft, Windows 10'da Zaman Çizelgesi'ni kaldırıyor mu?

    Microsoft, Windows 10'un en son ön izlemesinde Zaman Çizelgesi hakkında birkaç detaya yer verdi. Şirket, Zaman Çizelgesi'nin senkronizasyon özelliğini kaldırıyor.
    16 Nisan 2021, 00:30 (Güncellendi, 10 sa.)
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    Web Siteleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    1

    Microsoft, Windows 10'da Zaman Çizelgesi'ni kaldırıyor mu?

    Yeni bir beta sürüm hakkında geliştirici kanalında yayınladığı bir blog gönderisiyle Microsoft, cihazlar arasında göz atma ve uygulama geçmişini senkronize ederek kullanıcıların birden çok cihaz arasında geçiş yapmasını kolaylaştırmak adına piyasa sürdüğü Zaman Çizelgesi özelliğini sonlandırabileceğini ortaya koyuyor.

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    Zaman Çizelgesi'nde senkronizasyon kaldırılıyor

    Blog göndersinde Microsoft: "Etkinlik geçmişinizi Microsoft hesabınız (MSA) aracılığıyla cihazlarınız arasında eşitlediyseniz artık Zaman Çizelgesi'ne yeni etkinlik yükleme seçeneğiniz olmayacaktır. AAD(Azure Active Directory) bağlantılı hesaplar etkilenmeyecektir. Web geçmişini görüntülemek için Edge ve diğer tarayıcıların son web etkinliklerine geri dönme seçeneği vardır. Son kullanılan dosyaları OneDrive ve Office'i kullanarak da görüntüleyebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

    Zaman çizelgesi ve tüm yerel etkinlik geçmişi Windows 10'da kalacak sadece artık reklamı yapılan "kaldığınız yerden devam etme" işlevini Zaman Çizelgesi ile kullanamayacaksınız. Bu cihazlar arası geçmiş ve etkinlik senkronizasyonu, Microsoft Launcher'ı kullanan Windows 10 bilgisayarlar ve Android cihazlara yayılan Zaman Çizelgesi'nin öne çıkan özelliklerinden biriydi ancak Zaman Çizelgesi, 2020'de Microsoft Launcher'dan kaldırıldı.

    Zaman Çizelgesi'nin şu an için sunulmaya devam ediliyor olmasına karşılık kullanıcılar arasında pek popülerleşememiş olması şirketin, bir süre sonra bu özelliği tamamen kaldırması için sebep yaratabilir.



    https://www.engadget.com/windows-10-timeline-beta-010418271.html
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

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    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    LVL99 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İyi olmuş
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    afsin07 (Hüseyin Afşin Bozkurt) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar güncellemeden rahatsız olmuş arka planda güncelleniyor ve yeniden başlatınca güncelliyor insanlar hataları gidermek için çalışıyor
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    C cand. 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bi windows bi facebook 2 günde bir güncelleme yayınlıyor pcyi açmaya korkuyorum artık güncelleme diyecek diye fakirliğin gözü kör olsun bunlara muhtaç kalıyoruz Apple alamayıp
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Windows 10'un var olan artılarını da kaldırmaya başladılar. Artık tamamen gereksiz ve hatalı bir işletim sistemi olmaktan daha ileri gidemiyor Windows 10.

    Windows 8.1 Update 1'den bu yana ekledikleri özellikleri de çıkardıktan sonra söyler misiniz, bu bug dolu, hatal, hantal ve Windows Milenyum Edisyonundan farksız durumuna düşmüş bir işletim sisteminin ne artısı var?

    Deseler ki performans için yapıyoruz ki hayır. Windows'un hantal olduğunu da nereden çıkarıyorsun diyenlere; çıkarmıyorum, zaten öyle. Özellikle de bu, bunun bariz bir kanıtıdır: https://twitter.com/ADeltaXForce/status/1354131785827950597

    Vasıfsız, gereksiz ve manasız uygulamalarını Windows'a tıkmak için işletim sisteminde güzel özellik ve varsa kaldırıp, yer açmak tamamen anlamsız.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    geberdik artik kac yıldır haftada bir güncellemeden yeter..
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