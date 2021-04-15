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    Chrome 90 sürümü ile HTTPS varsayılan oluyor

    Chrome 90 sürümü ile masa üstünde HTTPS protokolü zorunlu hale geliyor. HTTPS uyumlu siteler tarayıcıda artık daha hızlı yüklenecek. Android için de erişime açılmak üzere.
    15 Nisan 2021, 11:40 (4 sa.)
    785
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    6
    Tarayıcılar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Google’ın internet sitelerinde daha güvenli bir gezinti amacıyla uzun süredir teşvik ettiği HTTPS protokolü varsayılan hale geliyor. Chrome 90 sürümü Android ve masa üstünde varsayılan olarak HTTPS sürümüne geçiyor.

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    Chrome 90 neler sunacak?

    Güvenli HTTP olarak tanımlanan HTTPS protokolünün yaygınlaşması için Google uzun süredir çalışmalar yapıyordu. Chrome 90 ile birlikte masa üstünde artık varsayılan olarak HTTPS protokolü kullanılacak.

    Ayrıca Bkz. "Netflix; Spider-Man filmleri, Uncharted filmi ve diğer Sony filmlerinin yayın haklarını satın aldı"

    Daha önce protokolü olmayan herhangi bir adres yazıldığı zaman Chrome tarayıcısı bunu HTTP ile tamamlıyordu. Şimdi HTTPS ile tamamlayacak ve uyumlu sitelerin daha hızlı yüklenmesi sağlanacak. Sadece test/ veya localhost/ gibi özel durumların HTTP ile tamamlanmaya devam edeceği ifade ediliyor.

    Chrome 90 ile web sitelerinin HTTPS protokolüne geçişinin hızlanması bekleniyor. Zaten önemli bir kısım geçiş yapmıştı ancak halen yavaş davrananlar da var. Diğer taraftan Chrome 90 ile AV1 kodeği de ilk kez masa üstüne geliyor. Video konferanslar için optimize edilen AV1 kodeği Netflix tarafından mobil cihazlarda video yayını için kullanılıyordu. Ayrıca Pwn2Own etkinliğinde tespit edilen bir ilk gün açığının da kapatıldığı ifade ediliyor. Chrome 90 masa üstünün artından Android için de kullanıma girecek. iOS tarafı ise biraz bekleyecek.



    https://www.engadget.com/chrome-90-https-secure-browsing-031843815.html
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

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    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    V venice24 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok bellek tüketiyor bunu bi çözsünler
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu zaten daha önceden gelmemiş miydi, yaklaşık 5 yıl önce?
    Chrome'da herhangi HTTPS sitesinden "S" takısını silin, sizi yine HTTPS sitesine yönlendiriyor.
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    Desider Specialist (Sencer Cebeci) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    Bu site ile ilgili bir özellik, chrome ile değil
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    O Oktanzeynep 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gayet mantıklı bir yenilik
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu engelleyen ISS'ler var.
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    gun (Gün Oksay) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nihayet biraz geç kalındı bile.
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