Chrome 90 sürümü ile HTTPS varsayılan oluyor

Google’ın internet sitelerinde daha güvenli bir gezinti amacıyla uzun süredir teşvik ettiği HTTPS protokolü varsayılan hale geliyor. Chrome 90 sürümü Android ve masa üstünde varsayılan olarak HTTPS sürümüne geçiyor.

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Chrome 90 neler sunacak?

Güvenli HTTP olarak tanımlanan HTTPS protokolünün yaygınlaşması için Google uzun süredir çalışmalar yapıyordu. Chrome 90 ile birlikte masa üstünde artık varsayılan olarak HTTPS protokolü kullanılacak.

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Daha önce protokolü olmayan herhangi bir adres yazıldığı zaman Chrome tarayıcısı bunu HTTP ile tamamlıyordu. Şimdi HTTPS ile tamamlayacak ve uyumlu sitelerin daha hızlı yüklenmesi sağlanacak. Sadece test/ veya localhost/ gibi özel durumların HTTP ile tamamlanmaya devam edeceği ifade ediliyor.

Chrome 90 ile web sitelerinin HTTPS protokolüne geçişinin hızlanması bekleniyor. Zaten önemli bir kısım geçiş yapmıştı ancak halen yavaş davrananlar da var. Diğer taraftan Chrome 90 ile AV1 kodeği de ilk kez masa üstüne geliyor. Video konferanslar için optimize edilen AV1 kodeği Netflix tarafından mobil cihazlarda video yayını için kullanılıyordu. Ayrıca Pwn2Own etkinliğinde tespit edilen bir ilk gün açığının da kapatıldığı ifade ediliyor. Chrome 90 masa üstünün artından Android için de kullanıma girecek. iOS tarafı ise biraz bekleyecek.

https://www.engadget.com/chrome-90-https-secure-browsing-031843815.html

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