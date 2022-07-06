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    Chrome Android kullanıcılarına çağrı: Derhal güncelleme yapın

    Chrome Android kullanıcılarının uygulamayı derhal güncellemesi gerekiyor. Masaüstünde ortaya çıkan açık Android uygulamasında da yer alıyor ve saldırı riski var. 
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    Chrome Android
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    Son dönemde Google Chrome tarayıcısında yer alan bazı açıklar firmanın çok acil güncelleme çağrısı yapmasına neden oluyor. Bugün Chrome masaüstü tarayıcısı için yapılan çağrı şimdi de Android tarayıcısı için yapıldı.

    Chrome Android tarayıcısında kritik açık

    Google yaptığı çağrıda Chrome Android tarayıcısının 103.0.5060.71 sürümüne güncellenmesini istedi. Yüksek bir güvenlik riski olduğu belirtilirken zararlı uygulamaların cihazlarda admin yetkilerine sahip olabileceği belirtiliyor.

    Google açığın nereden kaynaklandığını henüz açıklamadı ve yama geniş bir kitle tarafından kurulduktan sonra gerekli açıklamaları yapacak. Kaynaklar açığın Web RTC bileşeni ile ilgili olduğunu tahmin ediyor.

    Kullanıcıların güncellemeyi es geçmemesi öneriliyor zira Chrome tarayıcısı Android işletim sisteminden kaldırılamıyor. Huawei gibi optimize edilmiş Android işletim sistemi kullanan cihazlarda ise ön yüklü olarak gelmiyor.

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