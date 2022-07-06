Chrome Android kullanıcılarına çağrı: Derhal güncelleme yapın

Tam Boyutta Gör

Son dönemde Google Chrome tarayıcısında yer alan bazı açıklar firmanın çok acil güncelleme çağrısı yapmasına neden oluyor. Bugün Chrome masaüstü tarayıcısı için yapılan çağrı şimdi de Android tarayıcısı için yapıldı.

Chrome Android tarayıcısında kritik açık

Google yaptığı çağrıda Chrome Android tarayıcısının 103.0.5060.71 sürümüne güncellenmesini istedi. Yüksek bir güvenlik riski olduğu belirtilirken zararlı uygulamaların cihazlarda admin yetkilerine sahip olabileceği belirtiliyor.

Google Chrome için acil durum güncellemesi yayınlandı 3 sa. önce eklendi

Google açığın nereden kaynaklandığını henüz açıklamadı ve yama geniş bir kitle tarafından kurulduktan sonra gerekli açıklamaları yapacak. Kaynaklar açığın Web RTC bileşeni ile ilgili olduğunu tahmin ediyor.

Kullanıcıların güncellemeyi es geçmemesi öneriliyor zira Chrome tarayıcısı Android işletim sisteminden kaldırılamıyor. Huawei gibi optimize edilmiş Android işletim sistemi kullanan cihazlarda ise ön yüklü olarak gelmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.