Chrome Android uygulaması hızlı linkleri etiketliyor

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Özellikle akıllı telefonlarda internet tarayıcısı kullanmak yavaş yüklenen siteler nedeniyle eziyete dönüşebiliyor. Google bir süredir hızlı yüklemeler için AMP programını yürütüyor. Şimdi ise etiketleme dönemi başlıyor.

Hızlı Sayfa etiketi

Android için Chrome 85 beta sürümünde başlayan yeni özellik firmanın Web Vitals programı kapsamında uyguladığı parametrelerden biri olacak. Özellik sayesinde kullanıcılar linklerin hızlı yüklenip yüklenmediğini görebilecek.

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Hızlı Sayfa etiketini görebilmek için chrome://flags yazarak içerik menüsü performansı sekmesini aktif etmek gerekiyor. Sonrasında linkin üzerine uzun basıldığında çıkan pencerede Hızlı Sayfa şeklinde bir etiket beliriyor.

Hızlı Sayfa etiketini alabilmek için Google’ın Web Vitals programında belirlediği kurallara uyulmuş olması gerekiyor. Chrome ayrıca bu linklerin yeni veya eski olduğunu da değerlendirmeye alabilecek.

Hızlı Sayfa etiketi yavaş veya verimsiz internet bağlantısı kullananlar için önemli bir parametre olacak. Google ayrıca Web Vitals programına uyum sağlayan sitelerin linklerini de Google aramalarında daha ön plana çıkarmayı planlıyor.

https://www.engadget.com/chrome-fast-page-label-060538992.html

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