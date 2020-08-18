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    Chrome Android uygulaması hızlı linkleri etiketliyor

    Hızlı Sayfa etiketi ile birlikte Chrome Android tarayıcısında bir linke uzun bastığınızda hızlı yüklenip yüklenmediğini görebileceksiniz. Program beta aşamasında.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Chrome Android uygulaması hızlı linkleri etiketliyor
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    Özellikle akıllı telefonlarda internet tarayıcısı kullanmak yavaş yüklenen siteler nedeniyle eziyete dönüşebiliyor. Google bir süredir hızlı yüklemeler için AMP programını yürütüyor. Şimdi ise etiketleme dönemi başlıyor.

    Hızlı Sayfa etiketi

    Android için Chrome 85 beta sürümünde başlayan yeni özellik firmanın Web Vitals programı kapsamında uyguladığı parametrelerden biri olacak. Özellik sayesinde kullanıcılar linklerin hızlı yüklenip yüklenmediğini görebilecek.

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    Hızlı Sayfa etiketini görebilmek için chrome://flags yazarak içerik menüsü performansı sekmesini aktif etmek gerekiyor. Sonrasında linkin üzerine uzun basıldığında çıkan pencerede Hızlı Sayfa şeklinde bir etiket beliriyor.

    Hızlı Sayfa etiketini alabilmek için Google’ın Web Vitals programında belirlediği kurallara uyulmuş olması gerekiyor. Chrome ayrıca bu linklerin yeni veya eski olduğunu da değerlendirmeye alabilecek.

    Hızlı Sayfa etiketi yavaş veya verimsiz internet bağlantısı kullananlar için önemli bir parametre olacak. Google ayrıca Web Vitals programına uyum sağlayan sitelerin linklerini de Google aramalarında daha ön plana çıkarmayı planlıyor.



    https://www.engadget.com/chrome-fast-page-label-060538992.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    wox (ersan ersan) 1 gün
    Tamam teşekkür ederim. Bi deniyeceğim
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    wox (ersan ersan) 2 gün
    Nasıl. Anlatır mısın?
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    MaRQuE (Doğan ) 2 gün wox
    Bu yöntem cihazda kurulu gelen uygulamaları root olmadan kaldırmaya yarıyor. Cihazı resetlediğinizde ya da PlayStore'dan yüklediğinizde geri geliyor. Kaldırma işlemini Chrome için deneyebilirsiniz. Diğer uygulamaları da bu yöntemle kaldırabilirsiniz fakat gaza gelip sistem uygulaması ya da sistem için gerekli bir uygulama kaldırmadığınıza dikkat edin, cihaz kullanılamaz hale gelebilir.Burada anlatılmış. Samsung cihazlar için Driver linki vermiş ama Windows 10 kullananlar için çoğu zaman driver kurmaya gerek kalmıyor. O yüzden driver yükleme adımını geçebilirsiniz. Diğer adımlar tüm Android cihazlarda aynı.https://www.edevre.net/yazilim/rootsuz-uygulama-kaldirma-android/Anlatım hoşunuza gitmediyse ya da takıldıysanız farklı anlatımlar için Google'da "Android Rootsuz Uygulama Kaldırma" şeklinde aratabilirsiniz. İngilizce anlatım için;https://www.xda-developers.com/uninstall-carrier-oem-bloatware-without-root-access/Bu işlemden önce ya da sonra uygulamanın ayarlarına girip "Yüklü Güncellemeleri Kaldır" seçeneğini de seçin.
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    wox (ersan ersan) 2 gün (düzenlendi)
    Etiketlese ne olacak. Reklamları engellemedikten sonra. İnternetin anasını ağlatıyor..Hani ben chromu kullanmayacağım, hafızada da yer tüketmesi deseniz bile, arka plan verisini dahi kapatsanız, yine İnternete bağlanıp kendi kendini güncelleyip çalışır hale getiriyor. Bence çok büyük bir güvenlik açığı bu. O yüzden Opera kullanıyorum
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    MaRQuE (Doğan ) 2 gün wox
    Ufak bir ADB koduyla Chrome'u Root olmadan cihazınızdan kaldırabilirsiniz.
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    karayulun (ka yu) 2 gün
    google gibi bir kitle imha şirketinin hiçbirşeyine muhtaç olmamak gerek.o kitleleri kendi tekelinin boyunduruğu altına almak için her dayatmayı zorunlu kılar. yok etmek için veri toplayan eli kanlı google vb şirketlerin tekelinde olmayan bir dünya için google şirketine 'Hayır'.
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    formgonder2055 (regaip duman) 3 gün
    5g internet var artık her yerde. googleda yapacak yenilik bulamayınca hıza takıyor. bu işleri bırakıp artık bir işletim sistemi geliştirsinde şu windowsdan kurtarsın bizi. yine 200 gb güncelleme gelmiş sadece chrome kullanıyorum yaww.
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    Reliq (Kaan Yamaner) 3 gün formgonder2055
    5G ile bunun ne alakası var? Kullanıcı interneti ne kadar hızlı olursa olsun sitenin server'ları yoğun olabilir? Google tamda bu noktada devreye giriyor..
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