Chrome tarayıcı ve Chrome OS, versiyon 82’yi pas geçecek

Geçen hafta Google tarafından yapılan açıklamayla Chrome ve Chrome OS yeni sürümlerinin çıkışı durdurulmuştu. Koronavirüs sebebiyle modifiye edilen çalışma saatlerinin bu uygulamaların geliştirilmesinde sıkıntı yaşamaya sebebiyet verdiğini belirten firma, aktif stabil sürümün olabildiğince öyle kalması için çalışacağını da ifade etmişti.

Chrome Unboxed raporuna göre, Google versiyon 82’yi tamamen pas geçecek. Teknik Program Yönetim Direktörü Jason Kersey tarafından yazılan blog gönderisine göre, beta kanalı versiyon 81 ile kalacak ve 83 hazır olduğunda direkt o sürüme atlanacak. Bu durum, versiyon 83’ün beklenenden daha erken geleceğini ifade ediyor.

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Chrome 81 ise virüs vakalarının yükselişiyle karantina altına giren dünyada beta kanalında kalmaya devam edecek. Bu sürümde kullanıcılara ulaşması beklenen özellikler arasında karma gerçeklik özellikleri, NFC eklentileri, HTTPS değişiklikleri ve sitelerde yüklenen parçaların HTTP kısımlarının engellenmesi gibileri yer alıyordu. Bunların hepsi, koronavirüs atlatılana ya da hafifleyene kadar beklemek zorunda kalacak.

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