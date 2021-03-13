Chrome'un ardından Edge de dört haftalık güncelleme döngüsüne geçiyor

Geçtiğimiz günlerde Google, Chrome için 6 haftalık güncelleme döngüsü yerine 4 haftalık güncelleme döngüsüne geçeceğini duyurdu. Google'ın ardından Microsoft da Edge tarayıcısı için 4 haftalık güncelleme döngüsüne geçeceğini açıkladı.İlginizi Çekebilir Microsoft, Edge tarayıcısında bir Çocuk Modu'nu test ediyor
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Microsoft da 4 haftalık döngüye geçiyor
Microsoft, 4 haftalık güncelleme döngüsüne Eylül ayında yayınlanması beklenen Edge 94 ile geçmeyi planlıyor. Google da aynı döngü sıklığına Chrome 94 ile geçmeyi düşünüyor. Bakıldığı zaman Chromium tabanlı iki tarayıcı da benzer bir çizelge sunuyor.
4 haftalık döngü varsayılan olacak olsa da kurumsal müşterileri, güncellemeleri yönetmek için daha fazla zaman sağlayan, sekiz hafta sürecek Genişletilmiş Kararlılık seçeneğini tercih edebilecek. Genişletilmiş Kararlılık sürüm planındakiler, iki haftada bir güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Microsoft'a göre 8 haftalık seçeneği seçmeyen kurumsal müşteriler varsayılan olarak 4 haftalık güncelleme döngüsünden yararlanacak.
4 haftalık bir sürüm döngüsünü Firefox, 2020'nin başlarında benimsemişti. Yeni açıklamalarla birlikte Chrome ve Edge de aynı güncelleme döngüsüne geçiş yapacak.
https://www.engadget.com/microsoft-edge-release-cycle-chromium-chrome-201612437.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi
Duyar puanım 2/10
"mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.
"pound" kadar başınıza taş düşsün!