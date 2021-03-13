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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chrome'un ardından Edge de dört haftalık güncelleme döngüsüne geçiyor

    Microsoft, yaptığı açıklama ile Eylül ayından itibaren Edge tarayıcısının 4 haftalık güncelleme döngüsüne sahip olacağını açıkladı.
    13 Mart 2021, 19:30 (2 gün)
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    Tarayıcılar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Chrome'un ardından Edge de dört haftalık güncelleme döngüsüne geçiyor

    Geçtiğimiz günlerde Google, Chrome için 6 haftalık güncelleme döngüsü yerine 4 haftalık güncelleme döngüsüne geçeceğini duyurdu. Google'ın ardından Microsoft da Edge tarayıcısı için 4 haftalık güncelleme döngüsüne geçeceğini açıkladı.

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    Ayrıca Bkz. "Google, Chrome OS'un 10. yılını birçok yeni özellik ve iyileştirmelerle kutluyor!"

    Microsoft da 4 haftalık döngüye geçiyor

    Microsoft, 4 haftalık güncelleme döngüsüne Eylül ayında yayınlanması beklenen Edge 94 ile geçmeyi planlıyor. Google da aynı döngü sıklığına Chrome 94 ile geçmeyi düşünüyor. Bakıldığı zaman Chromium tabanlı iki tarayıcı da benzer bir çizelge sunuyor.

    4 haftalık döngü varsayılan olacak olsa da kurumsal müşterileri, güncellemeleri yönetmek için daha fazla zaman sağlayan, sekiz hafta sürecek Genişletilmiş Kararlılık seçeneğini tercih edebilecek. Genişletilmiş Kararlılık sürüm planındakiler, iki haftada bir güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Microsoft'a göre 8 haftalık seçeneği seçmeyen kurumsal müşteriler varsayılan olarak 4 haftalık güncelleme döngüsünden yararlanacak.

    4 haftalık bir sürüm döngüsünü Firefox, 2020'nin başlarında benimsemişti. Yeni açıklamalarla birlikte Chrome ve Edge de aynı güncelleme döngüsüne geçiş yapacak.



    https://www.engadget.com/microsoft-edge-release-cycle-chromium-chrome-201612437.html
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

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    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu Firefox 2 yıldan fazla süredir yapıyordu fakat medya sağolsun sadece Chrome ve Edge hakkında bahsediliyor...
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    G gidi (gidi gidi) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    maksat diskler daha çabuk ölsün ssdicilerle ortak bunlar :/
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