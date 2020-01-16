Chrome yakın gelecekte üçüncü taraf çerezlere izin vermeyecek

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Kullanıcı verilerinin gizliliği bugün büyük bir öneme sahip durumda ve buna uygun davranmayan firmaların milyarlarca dolarlık tazminat cezalarına çarptırıldığını görüyoruz. Bu bakımdan buna uygun adımlar atılıyor. Google bir kaç yıl içerisinde tarayıcı çerezleri açısından önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

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Privacy Sandbox etkisi

Tarayıcı çerezleri bilindiği üzere kullanıcıların bir sitedeki davranışlarını, önceki girişlerini, kişisel verilerini kaydeden minik kod parçaları. Çerezler çevrim içi reklamcılık alanı için büyük önem taşıyor. BUnunla birlikte çerezlerin sınırları aşan kullanımı sürekli kişisel verilerin gizliliği davalarına konu oluyor.

Ayrıca Bkz. "Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım"

Yaz aylarında Chrome tarayıcısı için Privacy Sandbox adında bir girişim duyuran Google, ziyaret verilerinin güvenli bir alanda ilgilere göre gruplanarak erişime sunulmasını ve böylece sui-istimallerin önüne geçilmesini amaçlıyordu. Yani diğer tarayıcılar gibi çerezleri hemen engellemek yerine ortak bir çözüm geliştirmek istiyordu. Bunun için web toplulukları arasında bir standart oluşturmak için çağrı yapmıştı. Girişimin sonraki ayağı çerezlerin engellenmesi olacak.

2022 yılına kadar Google tüm üçüncü taraf çerezlerin erişime engellenmesini planlıyor. Reklam platformları Privacy Sandbox üzerinden ziyaret verilerine erişmeye devam edecek ancak artık çerezler olmayacak.

Google bunu tek başına yapamayacağını belirtiyor. Bu bakımdan içerik üreticilerinin ve site sahiplerinin yardımını bekliyor. Önümüzdeki yıldan itibaren Privacy Sandbox çözümü testlere başlayacak ve aldığı mesafe ile uygun olarak nihai sürüme kavuşacak.



https://www.engadget.com/2020/01/14/google-chrome-third-party-cookies

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