Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chromecast HD’nin fiyatı ortaya çıktı

    Televizyon ve monitörleri akıllı cihazlara dönüştüren Chromecast serisi, yakında yeni bir üyeye sahip olacak. Android 12’li Chromecast HD’nin fiyat bilgisi ortaya çıktı.
    Oy Ver

    Chromecast HD ne kadar olacak
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji devi Google’ın Chromecast serisi, standart televizyon ve monitörlere akıllı özellikler sunmak amacıyla kurulmuştu. Uzun yıllar bu konuda rakiplerinin gerisinde kalan firma, 2020 yılında ilk arayüzlü Chromecast cihazını tanıtmıştı. Roku, Nvidia Shield ve Xiaomi cihazlarına iyi bir alternatif olan Google TV’li Chromecast, yakında yeni bir üyeye kavuşacak.

    Uygun fiyatlı olmayacak

    SnoopyTech tarafından gelen bilgilere göre Chromecast HD, ABD’de 40 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Cihazın, birçok mağazaya dağıtıldığı ve çok yakında satışa çıkacağı da belirtilmiş. 2020 yılında tanıtılan 4K Chromecast modeli 50 dolar iken Google’ın Chromecast HD için 40 dolar fiyat etiketini uygun görmesi, pek mantıklı gözükmüyor.

    4K Chromecast modeli, zaten sürekli indirime girerek tavsiye edilen satış fiyatının altına iniyor. Birçok açıdan 4K modelden kötü olacak Chromecast HD, umarız 40 dolardan daha düşük bir fiyata satışa çıkar. Chromecast ürünleri, ülkemizde alternatif kaynaklar aracılığı ile satıldığı için Chromecast HD, satın almak isteyenlere oldukça pahalıya mal olacaktır. Android 12 ile gelecek Chromecast HD, muhtemelen 6 Ekim’deki Pixel etkinliğinde tanıtılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Peugeot E-308

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız