Chromecast HD’nin fiyatı ortaya çıktı

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Teknoloji devi Google’ın Chromecast serisi, standart televizyon ve monitörlere akıllı özellikler sunmak amacıyla kurulmuştu. Uzun yıllar bu konuda rakiplerinin gerisinde kalan firma, 2020 yılında ilk arayüzlü Chromecast cihazını tanıtmıştı. Roku, Nvidia Shield ve Xiaomi cihazlarına iyi bir alternatif olan Google TV’li Chromecast, yakında yeni bir üyeye kavuşacak.

Yeni nesil Chromecast Android 12 tabanlı olacak 1 gün önce eklendi

Uygun fiyatlı olmayacak

SnoopyTech tarafından gelen bilgilere göre Chromecast HD, ABD’de 40 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Cihazın, birçok mağazaya dağıtıldığı ve çok yakında satışa çıkacağı da belirtilmiş. 2020 yılında tanıtılan 4K Chromecast modeli 50 dolar iken Google’ın Chromecast HD için 40 dolar fiyat etiketini uygun görmesi, pek mantıklı gözükmüyor.

4K Chromecast modeli, zaten sürekli indirime girerek tavsiye edilen satış fiyatının altına iniyor. Birçok açıdan 4K modelden kötü olacak Chromecast HD, umarız 40 dolardan daha düşük bir fiyata satışa çıkar. Chromecast ürünleri, ülkemizde alternatif kaynaklar aracılığı ile satıldığı için Chromecast HD, satın almak isteyenlere oldukça pahalıya mal olacaktır. Android 12 ile gelecek Chromecast HD, muhtemelen 6 Ekim’deki Pixel etkinliğinde tanıtılacak.

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Chromecast HD ne kadar olacak