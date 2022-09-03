ChromeOS’un yeni özelliği Android oyunlarını oynamayı kolaylaştırıyor

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Google’ın bulut tabanlı işletim sistemi ChromeOS, uzun bir süre yeteri kadar özellik ve uygulama sunmamasından dolayı eleştirilmişti. Google, yıllar geçtikçe bu eleştirileri dikkate alarak işletim sistemini geliştirdi. Android ve Linux uygulamalarını da destekleyen işletim sistemi, geçtiğimiz aylarda Steam desteğine de kavuşmuştu. Google şimdi de Android oyunlarının kullanımını kolaylaştırıyor.

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Dokunmatik kontrollü oyunlar klavye ile oynanabilecek

Google, uzun süredir Android geliştiricilerini klavye ve fare desteği konusunda teşvik etse birçok oyun hala yalnızca dokunmatik kontrolleri destekliyor. Firma, ChromeOS 105 ile bu problemi çözmek için önemli bir adım atıyor. “Game controls” ile oyuncular, dokunmatik kontrolleri klavye ve faresine eşleyebilecek.

Google’ın Alpha aşamasında test ettiği yeni özellik şimdilik sınırlı sayıda oyunda kullanılabiliyor. Bu oyunlardan bazıları şu şekilde: Archero, Pixel Blade R – Revolution, Mr. Autofire, Fire Balls 3D, Helix Smash, Tap Titan 2, Ninja Arashi, Hill Climb Racing ve 2048. Özellik şimdilik oyunların menüsünde kullanılamıyor ancak Google, bu özelliği geliştirmek istiyor. Ayrıca firma, bu özelliği yakında tüm oyunlar için kullanılabilir hale getirmek istiyor.

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ChromeOS Android oyunlarını oynamayı kolaylaştıracak