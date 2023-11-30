Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin bu yıl 230 GW'lık rüzgar ve güneş enerjisi kurarak rekor kırdı

    Çin, enerji alanına yaptığı dev yatırımların karşılığını alıyor. Çin'in enerji sektörü, güçlü geçiş politikası sayesinde düşen maliyetler ve artan verimlilik döngüsüne giriyor gibi görünüyor.
    Çin, 230 GW'lık rüzgar ve güneş enerjisi kurarak rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Enerji danışmanlık şirketi Wood Mackenzie tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Çin bu yıl 230 GW'lık rekor bir rüzgâr ve güneş enerjisi kurulumuna ulaşmayı hedefliyor. Çin’in erişmesi neredeyse kesin olan bu rakam ABD ve Avrupa'daki kurulumların toplamının iki katından fazla. Raporun bulgularına göre Çin’in rüzgar ve güneş enerjisi proje yatırımlarının 2023 yılında 140 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

    Çin’den enerji atılımı

    2023 yılında güneş ve rüzgarda 230 GW yeni kapasite sağlayan Çin, 2020 yılında 2060 karbon nötr hedefini açıkladı ve o zamandan beri tüm enerji sektörünü sessizce yeniden düzenleyerek yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırıyor. Wood Mackenzie, Çin'in 2020'de enerji önceliklerini yeniden belirlemesinden bu yana önemli yatırımlarını iletim hatları, enerji depolama, esnek yedekleme ve üretime yönlendirdiğini söylüyor. Yani Çin, tümüyle bir elektrifikasyon devrimi gerçekleştiriyor.

    Çalışmaya göre, Çin'de rüzgar ve güneş enerjisi maliyetleri düştükçe, ülke 2022'de yenilenebilir enerji projeleri için uyguladığı avantajlı tarife garantilerini de geri çekerek hükümetin yüz milyarlarca dolarlık sübvansiyondan tasarruf etmesini sağladı.

    Çin, 230 GW'lık rüzgar ve güneş enerjisi kurarak rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Çin'in 2021-2025 yılları arasında bütçelenen 455 milyar dolarlık şebeke yatırımları, 1000 kilometrenin üzerinde uzun mesafeli iletim hatlarını içeriyor ve Wood Mackenzie, bunun Çin'in iç kesimlerinde 100 GW'tan fazla yenilenebilir enerji gelişiminin kilidini açacağını tahmin ediyor.

    Çin aynı zamanda şebekeye bağlı enerji depolamada da lider. Çin’in 2020'den 2023'e kadar kapasite iki katına çıkarak 67 GW'a ulaşmış olduğu ve 2030'a kadar 300 GW'a çıkacağı öngörülüyor. Bununla birlikte Çin halen yaklaşık 200GW kömür yatırımı da yapıyor ancak, son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına ve destek altyapısına yapılan yatırımlar kömür enerjisine yapılan yatırımın 5 katı seviyesinde.

    Çin, elektrik devrimi gerçekleştiriyor

    Ülkede kömürün elektrik üretimindeki payı sürekli düşerek son beş yılda yüzde 10 puan azaldı ve bugün yaklaşık %55'e geriledi. Bu azalmanın yaklaşık %80'i yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, geri kalanı ise çoğunlukla nükleer enerjiyle sağlandı. Elbette ne Avrupa ne de ABD’de Çin’in ölçek ekonomisi bulunmuyor. Çin’in bu başarılara imza atmasının arkasındaki temel olgu da aslında buradaki güç.

     

    ABD, Avrupa ve Türkiye gibi ülkeler yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yaptığında enflasyon ile cezalandırılıyorlar. Maliyet enflasyonu diğer pazarlarda büyük bir engel teşkil ederken Çin, güneş enerjisi üretimini hızla genişletmek ve güneş modülü maliyetlerini düşürmek için muazzam yerel ölçeğinden ve ihracattaki güçlü büyümeden yararlandı. Bugün Çin, küresel tedarik zinciri kapasitesinin %80'inden fazlasına hakim durumda.

    Düşen faiz oranları, düşük enerji maliyetleri, yerli tedarikçiler arasındaki yoğun fiyat rekabeti ile araştırma-geliştirme ve üretime yönelik devlet desteğinin Çin'deki maliyet düşüşünü desteklediği belirtiliyor. Çin'in son kullanıcı enerji fiyatları Avrupa veya Avustralya'dakilerin yarısından daha az ve bu durum küresel ticarette güçlü bir rekabet avantajı sağlıyor. Çin enerji pazarı şu anda Avrupa ve ABD'nin toplamından daha büyük ve bu, istikrarlı fiyatları korumayı sağlıyor.

    Kaynakça https://www.rechargenews.com/energy-transition/china-leads-global-renewables-race-with-a-record-breaking-230gw-wind-and-solar-installations-in-2023/2-1-1561475 https://www.woodmac.com/press-releases/china-leader-in-renewables/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabanın direksiyonu sağa sola çevirince gelen uğultu uydu girişi olmayan oda xbox 2 kişilik oyunlar alkolden sonra ilaç içilir mi bahçelievler fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitim ve araştırma hastanesi"ne nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A16
    Oppo A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız