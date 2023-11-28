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    Denizli’ye 90 MW kapasite ile Ege’nin en büyük güneş enerjisi santrali kuruluyor

    Türkiye, güneş enerjisi projelerine arıtmaya devam ediyor. Son olarak ise İspanyol Solar Steel firması ile yapılan anlaşma kapsamında Denizli’ye 90 MW'lık güneş enerjisi tesisi kuruluyor.
    Denizli’ye Ege’nin en büyük güneş enerjisi santrali kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye, son yıllarda yaptığı güneş enerjisi yatırımlarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarını büyütmeyi sürdürüyor. Son olarak güneş enerjisi sektörü için güneş izleyicileri ve sabit yapılar tedarikinde önemli üreticilerden olan İspanyol Solar Steel, Türkiye’de Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri ile 90 MW'lık yeni bir projeye imza attığını duyurdu.

    Denizli’ye güneş enerjisi santrali kuruluyor

    Denizli’deki "Deski" adlı proje kapsamında Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri, gerekli olan ekipmanları İspanyol üreticiden tedarik edecek. Solar Steel, bu proje için 3.495 adet TracSmarT+ 1V tek sıralı güneş takip cihazı tedarik edeceğini açıkladı. Bu izleyiciler Deski güneş enerjisi santralinde 160.000'den fazla paneli hareket ettirecek.

    Bu izleyiciler veya takip cihazları, güneş panellerinin yönünü güneşi takip edecek şekilde otomatik olarak ayarlayarak gün boyunca yakalanan enerjiyi en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış durumda. Solar Steel’in bu sistemleri eğimli arazilere de uygulanabiliyor.

    Solar Steel için Türkiye önemli bir pazar zira burada Çepaş Gonvarri Industries adında bir fabrika işleterek üretim gerçekleştiriyor. İspanyol firma, bu fabrikanın Solar Steel'in 55'ten fazla güneş enerjisi projesi için yerel olarak yapı üretmesini sağladığını belirtti. Solar Steel, dünya çapında yenilikçi ve sürdürülebilir güneş enerjisi çözümleri sağlama misyonuna bağlı kalmaya devam ettiğini ve Türkiye projesinin daha temiz ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan bir başka adım olduğunu söyledi.

     30 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak 

    Denizli’ye Ege’nin en büyük güneş enerjisi santrali kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir DESKİ’nin 30 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak 90 MW kurulu gücündeki Ege’nin en büyük güneş enerji santrali 240 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Yılda 180 milyon KWh elektrik enerjisinin üretileceği tesis, Çivril ilçesinin Tokça Mahallesi’nde bulunan 1,7 milyon metrekare arazi üzerine kurulacak. 8 ayda bitirilmesi planlanan projede her şey yolunda giderse tesis, Mayıs 2024'te hizmete başlayacak.
    Kaynakça https://www.gsolarsteel.com/noticia/solar-tracker-project-in-turkey/ https://www.deski.gov.tr/haber/ege-nin-en-buyuk-gunes-enerji-santrali-insasi-basladi
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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