Denizli’ye 90 MW kapasite ile Ege’nin en büyük güneş enerjisi santrali kuruluyor

Denizli’ye güneş enerjisi santrali kuruluyor
Denizli’deki "Deski" adlı proje kapsamında Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri, gerekli olan ekipmanları İspanyol üreticiden tedarik edecek. Solar Steel, bu proje için 3.495 adet TracSmarT+ 1V tek sıralı güneş takip cihazı tedarik edeceğini açıkladı. Bu izleyiciler Deski güneş enerjisi santralinde 160.000'den fazla paneli hareket ettirecek.
Bu izleyiciler veya takip cihazları, güneş panellerinin yönünü güneşi takip edecek şekilde otomatik olarak ayarlayarak gün boyunca yakalanan enerjiyi en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış durumda. Solar Steel’in bu sistemleri eğimli arazilere de uygulanabiliyor.
Solar Steel için Türkiye önemli bir pazar zira burada Çepaş Gonvarri Industries adında bir fabrika işleterek üretim gerçekleştiriyor. İspanyol firma, bu fabrikanın Solar Steel'in 55'ten fazla güneş enerjisi projesi için yerel olarak yapı üretmesini sağladığını belirtti. Solar Steel, dünya çapında yenilikçi ve sürdürülebilir güneş enerjisi çözümleri sağlama misyonuna bağlı kalmaya devam ettiğini ve Türkiye projesinin daha temiz ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan bir başka adım olduğunu söyledi.
30 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacakKaynakça https://www.gsolarsteel.com/noticia/solar-tracker-project-in-turkey/ https://www.deski.gov.tr/haber/ege-nin-en-buyuk-gunes-enerji-santrali-insasi-basladi Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.