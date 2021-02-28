Çin, Ay'dan getirdiği toprağı ilk kez sergiledi

Tam Boyutta Gör Çin uzay ajansı, Chang'e 5 görevinde Ay'dan Dünya'ya getirilen toprak ve taş örneklerini ilk kez sergiledi. Çin Başkanı Şi Cinping'in katıldığı bir basın toplantısında ortaya çıkarılan örnekleri aşağıda görebilirsiniz.

Çin'in tarihi Chang'e 5 misyonu 24 Kasım'da başlamış ve 17 Aralık'ta sona ermişti. Chang'e 5 sadece 23 gün gibi kısa bir sürede Ay'a gitti, numunelerini topladı ve Yeryüzü'ne geri dönüş yaptı. Çin bu görevde ayrıca Ay'ın yüzeyine bayrak diken ikinci ülke olarak tarihe geçmişti.

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Çinli araştırmacıların ifadelerine göre, Chang'e 5'in Ay'dan getirdiği örneklerin toplam ağırlığı 1,731 kg seviyesinde. Uzay aracı bu örnekleri yüzeyin iki metre altından toplamıştı. Böylece görece daha taze örneklerin elde edildiği belirtiliyor.

Chang'e 5'in topladığı örneklerin Ay'ın daha önce hiç incelenmeyen bir bölgesinden geldiği ve bu nedenle bilim dünyasına çok önemli veriler sunabileceği belirtiliyor.

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Uzay araştırmalarında lider ülke haline gelmek isteyen Çin, Ay'dan getirilen taş ve toprak örneklerini dünyayla paylaşacaklarını söylemişti. Yukarıda gördüğümüz örnekler yakında Türkiye de dahil olmak üzere birçok farklı ülkeye gönderilebilir.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Çin Uzay Ajansı Başkanı Wu Hanhua,"Çin devleti, Ay numunelerini farklı ülkelerden aynı fikir ve vizyondaki enstitüler ve bilim insanlarıyla paylaşmak istiyor. Ay numunelerinin ve verilerinin paylaşımı konusunda Uluslararası iş birliği anlaşmaları doğrultusunda kurallar belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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https://www.space.com/china-chang-e-5-moon-rocks-first-photo

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