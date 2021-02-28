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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin, Ay'dan getirdiği toprağı ilk kez sergiledi

    Çin'in Chang'e 5 misyonunda Ay'dan getirdiği örnekler ilk kez sergilendi. Chang'e 5 uzay araştırmaların 44 yıldır yapılamayan bir işi başarmıştı.
    28 Şubat 2021, 00:00 (5 sa.)
    1,1b
    8
    5
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Çin, Ay'dan getirdiği toprağı ilk kez sergiledi
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    Çin uzay ajansı, Chang'e 5 görevinde Ay'dan Dünya'ya getirilen toprak ve taş örneklerini ilk kez sergiledi. Çin Başkanı Şi Cinping'in katıldığı bir basın toplantısında ortaya çıkarılan örnekleri aşağıda görebilirsiniz.

    Çin'in tarihi Chang'e 5 misyonu 24 Kasım'da başlamış ve 17 Aralık'ta sona ermişti. Chang'e 5 sadece 23 gün gibi kısa bir sürede Ay'a gitti, numunelerini topladı ve Yeryüzü'ne geri dönüş yaptı. Çin bu görevde ayrıca Ay'ın yüzeyine bayrak diken ikinci ülke olarak tarihe geçmişti.

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    Çin, Ay'dan getirdiği toprağı ilk kez sergiledi
    Tam Boyutta Gör

    Çinli araştırmacıların ifadelerine göre, Chang'e 5'in Ay'dan getirdiği örneklerin toplam ağırlığı 1,731 kg seviyesinde. Uzay aracı bu örnekleri yüzeyin iki metre altından toplamıştı. Böylece görece daha taze örneklerin elde edildiği belirtiliyor.

    Chang'e 5'in topladığı örneklerin Ay'ın daha önce hiç incelenmeyen bir bölgesinden geldiği ve bu nedenle bilim dünyasına çok önemli veriler sunabileceği belirtiliyor.

    Çin, Ay'dan getirdiği toprağı ilk kez sergiledi
    Tam Boyutta Gör

    Uzay araştırmalarında lider ülke haline gelmek isteyen Çin, Ay'dan getirilen taş ve toprak örneklerini dünyayla paylaşacaklarını söylemişti. Yukarıda gördüğümüz örnekler yakında Türkiye de dahil olmak üzere birçok farklı ülkeye gönderilebilir.

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Çin Uzay Ajansı Başkanı Wu Hanhua,"Çin devleti, Ay numunelerini farklı ülkelerden aynı fikir ve vizyondaki enstitüler ve bilim insanlarıyla paylaşmak istiyor. Ay numunelerinin ve verilerinin paylaşımı konusunda Uluslararası iş birliği anlaşmaları doğrultusunda kurallar belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Çin, Ay'dan getirdiği toprağı ilk kez sergiledi
    Tam Boyutta Gör



    https://www.space.com/china-chang-e-5-moon-rocks-first-photo Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    isakoc (isa koç) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Neden konu uzay olunca görseller hep tost makinasından çıkma oluyor? Yoksa uzay nesneleri yaydığı elektromanyetik dalgalar ile fotoğraf makinalarının lesinde buğulanma mı yapıyor?
    Neden konu uzay olunca görseller hep tost makinasından çıkma oluyor? Yoksa uzay nesneleri yaydığı elektromanyetik dalgalar ile fotoğraf makinalarının lesinde bu...
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnandık tamam kesin aya marsa gidilmiştir
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    isakoc (isa koç) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Neden konu uzay olunca görseller hep tost makinasından çıkma oluyor? Yoksa uzay nesneleri yaydığı elektromanyetik dalgalar ile fotoğraf makinalarının lesinde buğulanma mı yapıyor?
    3 Yanıt Yanıtla +5
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    vs-fb (Vn S) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) isakoc
    https://www.youtube.com/watch?v=4czjS9h4Fpg&amp;feature=youtu.be



    Nasa'nın Mars'a yolladığı son aracı Perseverance'dan (Azim) gönderilen videoları bir izleyin.

    Ayrıca Çin'in Ay görevi Chang'e (Ay tanrıçası) 5 e ait görüntülerde oldukça kaliteli.



    https://www.youtube.com/watch?v=VS9zr6MrCiM&feature=youtu.be
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    Savior Fenix 4 sa. ( Mesaj Silindi ) isakoc
    https://mars.nasa.gov/news/8873/nasas-perseverance-rover-gives-high-definition-panoramic-view-of-landing-site/
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    K koçari (ali burak) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) isakoc
    Ekranın fotosunu çekmişler sanırım.
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