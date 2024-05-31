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    James Webb Uzay Teleskobu, bilinen en uzak galaksiyi tespit etti

    NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu şimdiye kadar bilinen en uzak galaksiyi buldu. JADES-GS-z14-0 ismi verilen galaksisinin büyük patlamadan sadece 290 milyon yıl sonra oluştuğu tespit edildi.
    James Webb Uzay Teleskobu, bilinen en uzak galaksiyi tespit etti Tam Boyutta Gör
    NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu şimdiye kadar bilinen en uzak galaksiyi buldu. JADES-GS-z14-0 ismi verilen galaksisinin büyük patlamadan sadece 290 milyon yıl sonra oluştuğu tespit edildi.

    Araştırmacılar, galaksinin 1.600 ışık yılı çapıyla inanılmaz derecede büyük ve aynı zamanda parlak olduğunu söylüyor. Büyük patlamadan kısa süre sonra oluştuğu göz önüne alındığında parlaklığın alışılmadık derecede fazla olduğu belirtiliyor. 

    Çok daha eski büyük yıldızların varlığının işareti

    James Webb Uzay Teleskobu'nun MIRI'si (Orta Kızılötesi Enstrüman) tarafından tespit edilen JADES-GS-z14-0'dan yayılan ışığın dalga boyları, muhtemelen bol miktarda hidrojen ve oksijenden kaynaklanan güçlü iyonize gaz emisyonlarının varlığına işaret ediyor. Araştırmacılar, bu durumun da garip olduğunu, çünkü oksijenin genellikle galaksi yaşamının erken dönemlerinde mevcut olmadığını belirtiyor. Bu durumun, galaksiyi gözlemlemelerinden önce çok sayıda çok büyük kütleli yıldız neslinin yaşadığının göstergesi olduğunu ifade ediyorlar.

    James Webb Uzay Teleskobu, bilinen en uzak galaksiyi tespit etti Tam Boyutta Gör
    Uzayda uzak konumlarda bulunan bütün nesnelerde olduğu gibi, gözlemlediğimiz şeyler aslında geçmişe ait görüntüler. Bu da galaksinin 290 milyon yıldan önce çok sayıda büyük yıldız neslini ürettiği anlamına geliyor. Yıldızların oluşması yaklaşık 10 milyon yıl alıyor, ancak ölmeleri 20 milyar yıla kadar sürebiliyor. Bununla birlikte, çok büyük kütleli yıldızların genellikle ömürleri tükenmiş oluyor. Dolayısıyla bu bulgu, evrene dair anlayışımızı tamamen değiştirmiyor ancak evrenin erken dönemlerinde yıldız oluşumunun doğasını kesinlikle sorgulatıyor.

    Daha eski parlak galaksilerin olması muhtemel

    Araştırmacılar bulgularıyla ilgili şunları söylüyor: "Bütün bu gözlemler bize, JADES-GS-z14-0'ın, evrenin çok erken dönemlerinde teorik modeller ve bilgisayar simülasyonları tarafından var olduğu tahmin edilen galaksi türlerine benzemediğini gösteriyor. Gökbilimcilerin önümüzdeki on yılda Webb ile bu tür parlak galaksileri muhtemelen çok daha erken zamanlarda bulmaları muhtemel."

    James Webb teleskopu yaptığı gözlemlerle evrene dair anlayışımızı değiştirmeye devam ediyor. Teleskop daha önce, Başak takımyıldızında yıldızların doğduğunu, bir kuyruklu yıldızın etrafında su bulunduğunu ve uzak bir ötegezegende karbondioksit olduğunu ilk defa bizlere gösterdi. Teleskobun önümüzdeki yıllarda yapacağı keşifleri merakla bekliyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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