James Webb Uzay Teleskobu, bilinen en uzak galaksiyi tespit etti

- Çok daha eski büyük yıldızların varlığının işareti
- Daha eski parlak galaksilerin olması muhtemel
- Yorumlar
Araştırmacılar, galaksinin 1.600 ışık yılı çapıyla inanılmaz derecede büyük ve aynı zamanda parlak olduğunu söylüyor. Büyük patlamadan kısa süre sonra oluştuğu göz önüne alındığında parlaklığın alışılmadık derecede fazla olduğu belirtiliyor.
Çok daha eski büyük yıldızların varlığının işareti
James Webb Uzay Teleskobu'nun MIRI'si (Orta Kızılötesi Enstrüman) tarafından tespit edilen JADES-GS-z14-0'dan yayılan ışığın dalga boyları, muhtemelen bol miktarda hidrojen ve oksijenden kaynaklanan güçlü iyonize gaz emisyonlarının varlığına işaret ediyor. Araştırmacılar, bu durumun da garip olduğunu, çünkü oksijenin genellikle galaksi yaşamının erken dönemlerinde mevcut olmadığını belirtiyor. Bu durumun, galaksiyi gözlemlemelerinden önce çok sayıda çok büyük kütleli yıldız neslinin yaşadığının göstergesi olduğunu ifade ediyorlar.
Daha eski parlak galaksilerin olması muhtemel
Araştırmacılar bulgularıyla ilgili şunları söylüyor: "Bütün bu gözlemler bize, JADES-GS-z14-0'ın, evrenin çok erken dönemlerinde teorik modeller ve bilgisayar simülasyonları tarafından var olduğu tahmin edilen galaksi türlerine benzemediğini gösteriyor. Gökbilimcilerin önümüzdeki on yılda Webb ile bu tür parlak galaksileri muhtemelen çok daha erken zamanlarda bulmaları muhtemel."
James Webb teleskopu yaptığı gözlemlerle evrene dair anlayışımızı değiştirmeye devam ediyor. Teleskop daha önce, Başak takımyıldızında yıldızların doğduğunu, bir kuyruklu yıldızın etrafında su bulunduğunu ve uzak bir ötegezegende karbondioksit olduğunu ilk defa bizlere gösterdi. Teleskobun önümüzdeki yıllarda yapacağı keşifleri merakla bekliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.