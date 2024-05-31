James Webb Uzay Teleskobu, bilinen en uzak galaksiyi tespit etti

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Tam Boyutta Gör NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu şimdiye kadar bilinen en uzak galaksiyi buldu. JADES-GS-z14-0 ismi verilen galaksisinin büyük patlamadan sadece 290 milyon yıl sonra oluştuğu tespit edildi.

Araştırmacılar, galaksinin 1.600 ışık yılı çapıyla inanılmaz derecede büyük ve aynı zamanda parlak olduğunu söylüyor. Büyük patlamadan kısa süre sonra oluştuğu göz önüne alındığında parlaklığın alışılmadık derecede fazla olduğu belirtiliyor.

Çok daha eski büyük yıldızların varlığının işareti

James Webb Uzay Teleskobu'nun MIRI'si (Orta Kızılötesi Enstrüman) tarafından tespit edilen JADES-GS-z14-0'dan yayılan ışığın dalga boyları, muhtemelen bol miktarda hidrojen ve oksijenden kaynaklanan güçlü iyonize gaz emisyonlarının varlığına işaret ediyor. Araştırmacılar, bu durumun da garip olduğunu, çünkü oksijenin genellikle galaksi yaşamının erken dönemlerinde mevcut olmadığını belirtiyor. Bu durumun, galaksiyi gözlemlemelerinden önce çok sayıda çok büyük kütleli yıldız neslinin yaşadığının göstergesi olduğunu ifade ediyorlar.

Tam Boyutta Gör Uzayda uzak konumlarda bulunan bütün nesnelerde olduğu gibi, gözlemlediğimiz şeyler aslında geçmişe ait görüntüler. Bu da galaksinin 290 milyon yıldan önce çok sayıda büyük yıldız neslini ürettiği anlamına geliyor. Yıldızların oluşması yaklaşık 10 milyon yıl alıyor, ancak ölmeleri 20 milyar yıla kadar sürebiliyor. Bununla birlikte, çok büyük kütleli yıldızların genellikle ömürleri tükenmiş oluyor. Dolayısıyla bu bulgu, evrene dair anlayışımızı tamamen değiştirmiyor ancak evrenin erken dönemlerinde yıldız oluşumunun doğasını kesinlikle sorgulatıyor.

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Daha eski parlak galaksilerin olması muhtemel

Araştırmacılar bulgularıyla ilgili şunları söylüyor: "Bütün bu gözlemler bize, JADES-GS-z14-0'ın, evrenin çok erken dönemlerinde teorik modeller ve bilgisayar simülasyonları tarafından var olduğu tahmin edilen galaksi türlerine benzemediğini gösteriyor. Gökbilimcilerin önümüzdeki on yılda Webb ile bu tür parlak galaksileri muhtemelen çok daha erken zamanlarda bulmaları muhtemel."

James Webb teleskopu yaptığı gözlemlerle evrene dair anlayışımızı değiştirmeye devam ediyor. Teleskop daha önce, Başak takımyıldızında yıldızların doğduğunu, bir kuyruklu yıldızın etrafında su bulunduğunu ve uzak bir ötegezegende karbondioksit olduğunu ilk defa bizlere gösterdi. Teleskobun önümüzdeki yıllarda yapacağı keşifleri merakla bekliyoruz.

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James Webb Uzay Teleskobu, bilinen en uzak galaksiyi tespit etti