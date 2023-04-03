Çin’de son 2 yılda 4 milyon dolarlık donanım kaçakçılığı oldu

Tam Boyutta Gör ABD ambargoları nedeniyle yeni teknolojilere erişimi kısıtlanan Çin’de donanım kaçakçılığı yükselişe geçti. Son dönemde vücuduna işlemci saranlardan vites kutusuna SSD dolduranlara kadar pek çok kaçakçı yakalandı.

Çin’de donanım kaçakçılığı revaçta

Özellikle 2021 yılından itibaren Çin gümrüklerinde ele geçirilen kaçan donanım bileşenlerinde artış gözlemleniyor. Pek çok kaçakçı vücuduna sardığı veya aracının bölmelerine gizlediği bileşenleri ülkeye sokmaya çalışırken yakalanıyor.

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Nisan 2021 tarihinde bir kişinin vücuduna sardığı 256 Intel işlemci ile yakalanması gündem olmuştu. Yine aynı tarihte 300 madencilik kartına gümrükte el konuldu. Mart 2022 tarihinde ise tam 5840 adet madencilik kartı ele geçirildi. Sonraki dönemlerde Intel ve AMD işlemciler, katlanabilir telefonlar gibi farklı ürünlere gümrüklerde el konuldu.

Yapılan araştırmalara göre son 2 yılda Çin gümrüklerinde yakalanan kaçak donanım bileşenlerinin tutarı 4 milyon doları geçti. Sadece 2023 ilk çeyrekte 250 bin doları geçti. Bunlar elbette kayda geçen miktarlar. Yakalanamayan ürünlerin bundan daha fazla olabileceği tahmin ediliyor. Özellikle Intel Alder Lake ve Raptor Lake işlemcilere rağbetin fazla olması ambargoların fırsatçılara gün doğurduğunu gösteriyor.

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Çin’de donanım kaçakçılığı revaçta