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    Çin’de son 2 yılda 4 milyon dolarlık donanım kaçakçılığı oldu

    Yeni teknolojilere erişimde sıkıntılar yaşayan Çin’de halk umudunu kaçakçılığa bağladı. Her yıl milyonlarca dolarlık donanım ürünü kaçak yollardan ülkeye sokuluyor. 
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    Çin Tam Boyutta Gör
    ABD ambargoları nedeniyle yeni teknolojilere erişimi kısıtlanan Çin’de donanım kaçakçılığı yükselişe geçti. Son dönemde vücuduna işlemci saranlardan vites kutusuna SSD dolduranlara kadar pek çok kaçakçı yakalandı.

    Çin’de donanım kaçakçılığı revaçta

    Özellikle 2021 yılından itibaren Çin gümrüklerinde ele geçirilen kaçan donanım bileşenlerinde artış gözlemleniyor. Pek çok kaçakçı vücuduna sardığı veya aracının bölmelerine gizlediği bileşenleri ülkeye sokmaya çalışırken yakalanıyor.

    Nisan 2021 tarihinde bir kişinin vücuduna sardığı 256 Intel işlemci ile yakalanması gündem olmuştu. Yine aynı tarihte 300 madencilik kartına gümrükte el konuldu. Mart 2022 tarihinde ise tam 5840 adet madencilik kartı ele geçirildi. Sonraki dönemlerde Intel ve AMD işlemciler, katlanabilir telefonlar gibi farklı ürünlere gümrüklerde el konuldu.

    Yapılan araştırmalara göre son 2 yılda Çin gümrüklerinde yakalanan kaçak donanım bileşenlerinin tutarı 4 milyon doları geçti. Sadece 2023 ilk çeyrekte 250 bin doları geçti. Bunlar elbette kayda geçen miktarlar. Yakalanamayan ürünlerin bundan daha fazla olabileceği tahmin ediliyor. Özellikle Intel Alder Lake ve Raptor Lake işlemcilere rağbetin fazla olması ambargoların fırsatçılara gün doğurduğunu gösteriyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 23 saat önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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