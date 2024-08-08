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    Xpeng'den süper şarj istasyonu: 5 dakika şarjla 300 km menzil!

    Xpeng, 800 kW'a kadar şarj gücü sağlayan S5 süper şarj istasyonunu tanıttı. Yeni sıvı soğutmalı şarj cihazı, araçların beş dakikalık şarjla 300 kilometreden fazla menzile ulaşmasını sağlıyor.
    xpeng s5 süper şarj istasyonu 5 dakika şarj 300 km menzil Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç üreticisinin başkanı ve CEO'su He Xiaopeng, dünkü teknoloji etkinliğinde Xpeng’in 800 kW’a kadar şarj gücü sağlayan S5 sıvı soğutmalı süper şarj istasyonunu tanıttı. Xpeng’in yeni süper şarj istasyonu, 2024’ün üçüncü çeyreğinde hizmete girecek.

    1 saniyelik şarjla 1 kilometre menzil!

    Yeni Xpeng S5 şarj istasyonu teoride markanın önceki şarj istasyonlarından (480 kW), NIO'nun 500 kW ve 640 kW sistemlerinden ve Zeekr 600 kW şarj cihazlarından daha güçlü. Xpeng'in yeni süper şarj istasyonu, 800 kW güç kapasitesiyle bir süre lider konumda olacak. S5 şarj istasyonu, 800 v akım çıkışına, 1000 v voltaja sahip. Bu, Tesla Supercharger veya piyasadaki diğer herhangi bir elektrikli araç şarj cihazını geride bırakan sıvı soğutmalı bir istasyon. 1 saniyelik şarjla 1 kilometreden fazla menzil sağlıyor.

    He Xiaopeng, yeni nesil süper şarj cihazının 13 saniyeden az sürede şarjı başlattığını söylüyor. Ayrıca Xpeng’in şu anda 1000’i süper şarj istasyonu olmak üzere 1300 şarj istasyonu olduğu bilgisini paylaştı. Şirket, 2026 yılına kadar 4500 sıvı soğutmalı ultra hızlı şarj istasyonu dahil olmak üzere 10.000 adet kendi kendi çalışan şarj istasyonu kurmayı hedefliyor.

    Xpeng'in şu anki en güçlü süper şarj cihazı S4, beş dakikalık şarjla 210 km menzil sağlıyor. S4 ultra hızlı şarj cihazının maksimum gücü 480 kW, maksimum akımı 670 A ve en yüksek şarj gücü 400 kW.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/08/06/xpeng-announces-800kw-s5-charging-stations-that-add-187-miles-300km-of-range-in-5-minutes/ https://cnevpost.com/2024/07/31/xpeng-to-launch-s5-supercharger-in-q3-2024/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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