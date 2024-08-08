Xpeng'den süper şarj istasyonu: 5 dakika şarjla 300 km menzil!

1 saniyelik şarjla 1 kilometre menzil!
Yeni Xpeng S5 şarj istasyonu teoride markanın önceki şarj istasyonlarından (480 kW), NIO'nun 500 kW ve 640 kW sistemlerinden ve Zeekr 600 kW şarj cihazlarından daha güçlü. Xpeng'in yeni süper şarj istasyonu, 800 kW güç kapasitesiyle bir süre lider konumda olacak. S5 şarj istasyonu, 800 v akım çıkışına, 1000 v voltaja sahip. Bu, Tesla Supercharger veya piyasadaki diğer herhangi bir elektrikli araç şarj cihazını geride bırakan sıvı soğutmalı bir istasyon. 1 saniyelik şarjla 1 kilometreden fazla menzil sağlıyor.
He Xiaopeng, yeni nesil süper şarj cihazının 13 saniyeden az sürede şarjı başlattığını söylüyor. Ayrıca Xpeng’in şu anda 1000’i süper şarj istasyonu olmak üzere 1300 şarj istasyonu olduğu bilgisini paylaştı. Şirket, 2026 yılına kadar 4500 sıvı soğutmalı ultra hızlı şarj istasyonu dahil olmak üzere 10.000 adet kendi kendi çalışan şarj istasyonu kurmayı hedefliyor.
Xpeng'in şu anki en güçlü süper şarj cihazı S4, beş dakikalık şarjla 210 km menzil sağlıyor. S4 ultra hızlı şarj cihazının maksimum gücü 480 kW, maksimum akımı 670 A ve en yüksek şarj gücü 400 kW.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/08/06/xpeng-announces-800kw-s5-charging-stations-that-add-187-miles-300km-of-range-in-5-minutes/ https://cnevpost.com/2024/07/31/xpeng-to-launch-s5-supercharger-in-q3-2024/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.