Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli araç üreticisinin başkanı ve CEO'su He Xiaopeng, dünkü teknoloji etkinliğinde Xpeng’in 800 kW’a kadar şarj gücü sağlayan S5 sıvı soğutmalı süper şarj istasyonunu tanıttı. Xpeng’in yeni süper şarj istasyonu, 2024’ün üçüncü çeyreğinde hizmete girecek.

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1 saniyelik şarjla 1 kilometre menzil!

Yeni Xpeng S5 şarj istasyonu teoride markanın önceki şarj istasyonlarından (480 kW), NIO'nun 500 kW ve 640 kW sistemlerinden ve Zeekr 600 kW şarj cihazlarından daha güçlü. Xpeng'in yeni süper şarj istasyonu, 800 kW güç kapasitesiyle bir süre lider konumda olacak. S5 şarj istasyonu, 800 v akım çıkışına, 1000 v voltaja sahip. Bu, Tesla Supercharger veya piyasadaki diğer herhangi bir elektrikli araç şarj cihazını geride bırakan sıvı soğutmalı bir istasyon. 1 saniyelik şarjla 1 kilometreden fazla menzil sağlıyor.

He Xiaopeng, yeni nesil süper şarj cihazının 13 saniyeden az sürede şarjı başlattığını söylüyor. Ayrıca Xpeng’in şu anda 1000’i süper şarj istasyonu olmak üzere 1300 şarj istasyonu olduğu bilgisini paylaştı. Şirket, 2026 yılına kadar 4500 sıvı soğutmalı ultra hızlı şarj istasyonu dahil olmak üzere 10.000 adet kendi kendi çalışan şarj istasyonu kurmayı hedefliyor.

Xpeng'in şu anki en güçlü süper şarj cihazı S4, beş dakikalık şarjla 210 km menzil sağlıyor. S4 ultra hızlı şarj cihazının maksimum gücü 480 kW, maksimum akımı 670 A ve en yüksek şarj gücü 400 kW.

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Xpeng'den süper şarj istasyonu: 5 dakika şarjla 300 km menzil!